https://sputniknews.com.tr/20230515/netanyahu-dogalgazimizi-guney-kibris-uzerinden-avrupaya-tasimak-istiyoruz---1071131481.html
Netanyahu: Doğalgazımızı Kıbrıs üzerinden Avrupa’ya taşımak istiyoruz
Netanyahu: Doğalgazımızı Kıbrıs üzerinden Avrupa’ya taşımak istiyoruz
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Güney Kıbrıs üzerinden Avrupa’ya doğalgaz taşıyacak projeyi yerine getirmek için çalışacaklarını belirtti. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T17:23+0300
2023-05-15T17:23+0300
2023-05-15T17:37+0300
benyamin netanyahu
ekonomi
israil
doğalgaz
güney kıbrıs
yunanistan
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İsrail Başbakanı Netanyahu, hükümet toplantısında, geçen perşembe günü görüştüğünü Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis ile İsrail- Güney Kıbrıs- Yunanistan ittifakını geliştirmeye devam etmekle ilgili anlaşmaya vardığını söyledi. Netanyahu, “Birkaç yıl önce kurduğumuz ittifak, başta İsrail’in bir enerji gücü olarak konumu açısından çok büyük umut vaat ediyor. Odaklandığımız proje, doğalgaz sahalarımızdan Kıbrıs’ta inşa edilecek olan doğalgaz sıvılaştırma tesisine bir boru hattı aracılığıyla İsrail'den Avrupa'ya gaz tedarik etmektir. Bu bağlantı, İsrail ekonomisini bir üst seviyeye taşıyacak ve İsrail’in büyük uluslararası enerji tedarikçisi olarak konumunu güçlendirecek” dedi. Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail, 2020’de Doğu Akdeniz doğalgaz boru hattının (EastMed) yapımına ilişkin anlaşmayı imzalamıştı.
israil
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benyamin netanyahu, israil, doğalgaz, güney kıbrıs, yunanistan
benyamin netanyahu, israil, doğalgaz, güney kıbrıs, yunanistan
Netanyahu: Doğalgazımızı Kıbrıs üzerinden Avrupa’ya taşımak istiyoruz
17:23 15.05.2023 (güncellendi: 17:37 15.05.2023) Abone ol
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Güney Kıbrıs üzerinden Avrupa’ya doğalgaz taşıyacak projeyi yerine getirmek için çalışacaklarını belirtti.
İsrail Başbakanı Netanyahu, hükümet toplantısında, geçen perşembe günü görüştüğünü Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis ile İsrail- Güney Kıbrıs- Yunanistan ittifakını geliştirmeye devam etmekle ilgili anlaşmaya vardığını söyledi.
Netanyahu, “Birkaç yıl önce kurduğumuz ittifak, başta İsrail’in bir enerji gücü olarak konumu açısından çok büyük umut vaat ediyor. Odaklandığımız proje, doğalgaz sahalarımızdan Kıbrıs’ta inşa edilecek olan doğalgaz sıvılaştırma tesisine bir boru hattı aracılığıyla İsrail'den Avrupa'ya gaz tedarik etmektir. Bu bağlantı, İsrail ekonomisini bir üst seviyeye taşıyacak ve İsrail’in büyük uluslararası enerji tedarikçisi olarak konumunu güçlendirecek” dedi.
Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail, 2020’de Doğu Akdeniz doğalgaz boru hattının (EastMed) yapımına ilişkin anlaşmayı imzalamıştı.