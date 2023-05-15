https://sputniknews.com.tr/20230515/netanyahu-dogalgazimizi-guney-kibris-uzerinden-avrupaya-tasimak-istiyoruz---1071131481.html

Netanyahu: Doğalgazımızı Kıbrıs üzerinden Avrupa’ya taşımak istiyoruz

Netanyahu: Doğalgazımızı Kıbrıs üzerinden Avrupa’ya taşımak istiyoruz

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Güney Kıbrıs üzerinden Avrupa’ya doğalgaz taşıyacak projeyi yerine getirmek için çalışacaklarını belirtti. 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T17:23+0300

2023-05-15T17:23+0300

2023-05-15T17:37+0300

benyamin netanyahu

ekonomi

israil

doğalgaz

güney kıbrıs

yunanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/04/1061953409_0:0:2877:1618_1920x0_80_0_0_8bd602423559141fdff8932eae1283ec.jpg

İsrail Başbakanı Netanyahu, hükümet toplantısında, geçen perşembe günü görüştüğünü Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis ile İsrail- Güney Kıbrıs- Yunanistan ittifakını geliştirmeye devam etmekle ilgili anlaşmaya vardığını söyledi. Netanyahu, “Birkaç yıl önce kurduğumuz ittifak, başta İsrail’in bir enerji gücü olarak konumu açısından çok büyük umut vaat ediyor. Odaklandığımız proje, doğalgaz sahalarımızdan Kıbrıs’ta inşa edilecek olan doğalgaz sıvılaştırma tesisine bir boru hattı aracılığıyla İsrail'den Avrupa'ya gaz tedarik etmektir. Bu bağlantı, İsrail ekonomisini bir üst seviyeye taşıyacak ve İsrail’in büyük uluslararası enerji tedarikçisi olarak konumunu güçlendirecek” dedi. Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail, 2020’de Doğu Akdeniz doğalgaz boru hattının (EastMed) yapımına ilişkin anlaşmayı imzalamıştı.

israil

güney kıbrıs

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

benyamin netanyahu, israil, doğalgaz, güney kıbrıs, yunanistan