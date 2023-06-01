https://sputniknews.com.tr/20230601/uzmanlardan-uyari-kenenin-uzerine-benzin-ya-da-camasir-suyu-dokmeyin-1071884924.html

Uzmanlardan uyarı: 'Kenenin üzerine benzin ya da çamaşır suyu dökmeyin'

Uzmanlardan uyarı: 'Kenenin üzerine benzin ya da çamaşır suyu dökmeyin'

Havaların ısınmasıyla kene vakalarında artış yaşanıyor. Uzmanlar, kenenin üzerine gaz yağı, benzin, çamaşır suyu dökülmesinin uygun olmadığını belirtirken bu... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T14:49+0300

2023-06-01T14:49+0300

2023-06-01T15:08+0300

kene

uyarı

önlem

çamaşır suyu

yaşam

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Açıcı ve OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esra Tanyel, havaların ısınmasıyla birlikte artan kene vakalarına karşı uyarılarda bulundu.OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Açıcı, Türkiye'de kenelerin taşıdığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsünü en çok taşıyan kene türünün ‘Hyalomma Marginatum’ olduğunu belirtti.Bu türün Türkiye'de daha çok Gümüşhane, Tokat, Çorum, Zonguldak, Sivas, Yozgat ve Karabük'te yayılım gösterdiğine işaret eden Açıcı, havaların ısındığı bugünlerde açık alana çıkmak isteyenlerin tedbirli davranmaları gerektiğini vurguladı.‘Karbondioksit kokusunu algılayarak aktif duruma geçiyorlar’Prof. Dr. Açıcı, "Keneler gölgemizi ve yaydığımız karbondioksit kokusunu da algılayarak aktif duruma geçiyorlar. Kimisi de otların yüzey kısmında bekliyor. Kenelerin ayak ucunda yastık benzeri bir oluşum bulunuyor ve rahatça deriye nüfuz edebiliyor. Bu yüzden kene üzerimizde yürürken farkında olmayabiliyoruz. Gerek çalışma esnasında gerek doğada oldukça deneyimim oldu. Böyle alanlara çıkıldığı zaman özellikle kasık, göbek ve eklem bölgeleriyle beraber tüm vücudumuzu muhakkak kontrol etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde istenmeyen sonuçlar doğabilir" ifadelerini kullandı.OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esra Tanyel ise Türkiye'de 2002 yılından itibaren KKKA hastalığının yoğun olarak görüldüğüne işaret etti.Bulgular: Diş eti ve burun kanaması, iç kanama ve idrardan gelen kanYaz ve bahar aylarında ateş, halsizlik, kas ağrısı, eklem ağrısı ve kanama gibi şikayetlerle başvuran hastalarda KKKA hastalığı ihtimalinin muhakkak düşünülmesi gerektiğinin altını çizen Tanyel, şöyle devam etti:‘Vücudumuzun her yerinde kene ısırığı olabilir’Kenelerin çalılık ve kısa otlarda bulunabildiğini belirten Tanyel, "Pantolon paçasından veya tişört kolundan kene bize tutunabilir. Vücudumuzun her yerinde kene ısırığı olabilir. KKKA için kenenin illaki ısırması gerekmiyor. Bu virüs ayrıca hayvanların üzerindeki kenelerin ezilmesi ve virüs bulaşmış olan kanamalı hastaya temas yoluyla da bulaşabilir. KKKA hastalığına tanı kan örneğiyle konuluyor. KKKA'dan dolayı yüzde 5 civarında ölüm oranı mevcut. Yıllar içerisinde vaka sayıları azaldı. Bu bölgede 2009-2012 yılları arasında çok sayıda vakayla karşı karşıya kaldık. Sağlıkçılar, hastalığın kendilerine bulaşmaması için oldukça dikkatli olmalı. Önceki yıllarda KKKA hastasının iğnesinin batmasından dolayı sağlık çalışanı arkadaşlarımızı kaybettik. Dolayısıyla bizler için önem arz eden bir konu" açıklamasında bulundu.‘Yeşil alanlarda uzun kollu kıyafetler tercih edilmeli’Kene vakalarına nasıl önlem alınacağı ve vaka ile karşılaşıldığında ne yapılması gerektiği hakkında da bilgi veren Tanyel, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230522/kene-isirmasi-nedeniyle-tedavi-goren-kisi-oldu-1071385100.html

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kenenin üzerine benzin dökülür mü , kenenin üzerine çamaşır suyu dökülür mü , keneyi çıkarma yolları