https://sputniknews.com.tr/20230522/kene-isirmasi-nedeniyle-tedavi-goren-kisi-oldu-1071385100.html
Kene ısırması nedeniyle tedavi gören kişi öldü
Kene ısırması nedeniyle tedavi gören kişi öldü
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T12:25+0300
2023-05-22T12:25+0300
2023-05-22T12:25+0300
türkiye
kene
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
sivas
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Alınan bilgiye göre, Şarkışla ilçesi Küçükyüreğil köyünde yaşayan İ.B'ye (36) kene yapıştı.Rahatsızlanan İ.B, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan İ.B, yaşam mücadelesini kaybetti.İ.B'nin cenazesi köyünde toprağa verilecek.
https://sputniknews.com.tr/20220715/sivasta-kirim-kongo-kanamali-atesi-suphesiyle-tedavi-goren-kisi-yasamini-yitirdi-1058757129.html
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kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), sivas
kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), sivas
Kene ısırması nedeniyle tedavi gören kişi öldü
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Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Şarkışla ilçesi Küçükyüreğil köyünde yaşayan İ.B'ye (36) kene yapıştı.
Rahatsızlanan İ.B, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan İ.B, yaşam mücadelesini kaybetti.
İ.B'nin cenazesi köyünde toprağa verilecek.