Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf evlendi
21:40 01.06.2023 (güncellendi: 23:07 01.06.2023)
© İHA / MOHAMMAD ALI Ürdün'de Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu Veliaht Prens Hüseyin ile Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf'in nikahı kıyıldı.
© İHA / MOHAMMAD ALI
Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah ile Suudi Arabistanlı Racva Al Seyf, Ürdün’ün başkenti Amman’daki Zahran Sarayı’nda düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi. Düğün günü ülkede resmi tatil ilan edilirken, nikah törenine ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi First Lady Jill Biden da katıldı.
Ürdün'de Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu Veliaht Prens Hüseyin ile Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf'in nikahı kıyıldı.
© İHA / MUHAMMED RABAH-AW904294Ürdün’de aylardır beklenen kraliyet düğünü gerçekleşti. Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah ile Suudi Arabistanlı Racva Al Seyf, Ürdün’ün başkenti Amman’daki Zahran Sarayı’nda düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi.
Ürdün’de aylardır beklenen kraliyet düğünü gerçekleşti. Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah ile Suudi Arabistanlı Racva Al Seyf, Ürdün’ün başkenti Amman’daki Zahran Sarayı’nda düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi.
© İHA / MUHAMMED RABAH-AW904294
Ürdün resmi devlet televizyonunda yer alan haberlere göre, başkent Amman'daki Zahran Sarayı'nda nikah töreni düzenlendi.
Nikahta, Kral 2. Abdullah'ın yanı sıra Prens Hassan bin Talal ile gelinin babası şahit olarak hazır bulundu.
قبيل عقد قران صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوةُ الحسين في قصر زهران العامر— RHC (@RHCJO) June 1, 2023
Moments before the marriage ceremony of Their Royal Highnesses Crown Prince Al Hussein and Princess Rajwa Al Hussein in Zahran Palace pic.twitter.com/snCuM6kFMQ
Gelin Racva Al Seyf, Lübnanlı tasarımcı Elie Saab imzalı beyaz bir gelinlik, Veliaht Prens Abdullah ise askeri üniformasını giydi.
قبيل عقد قران صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوةُ الحسين في قصر زهران العامر#نفرح_بالحسين pic.twitter.com/YIQHUDiOJf— RHC (@RHCJO) June 1, 2023
Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral 2. Abdullah'ın Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf'e prenseslik unvanı verdiği bildirildi.
Nikah töreni sonrasında damat ve gelin, düğün konvoyu eşliğinde başkentin batısındaki Hüseyniye Sarayı'na geçti.
Ürdün Kralı, Veliaht Prens'in nikahı dolayısıyla Hüseyniye Sarayı'nda resepsiyon verdi
Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Kraliçe Ranya, Veliaht Prens Hüseyin'in nikahı dolayısıyla Hüseyniye Sarayı'nda devlet başkanları ve veliahtların yanı sıra pek çok ülkeden davetlilerin katıldığı bir resepsiyon verdi.
Nikah töreni sonrasında eski Ürdün Kralı Hüseyin bin Talal'ın otomobillerinden biri olan 1984 model beyaz renkli Range Rover'e binen gelin ve damat, "Kırmızı Alay" adı verilen düğün konvoyu eşliğinde Amman'ın batısındaki Hüseyniye Sarayı'na geldi.
Ulusal olaylarda düzenlenen "Kırmızı Alay", Kraliyet Muhafızları'nın 71 üyesi tarafından kullanılan 20 Land Rover araç ve 10 motosikletten oluşuyor.
© İHA / MOHAMMAD ALIÜrdün’ün dört bir yanında kutlamaların yapıldığı düğün öncesi, birçok cadde ve sokak süslendi.
Ürdün’ün dört bir yanında kutlamaların yapıldığı düğün öncesi, birçok cadde ve sokak süslendi.
© İHA / MOHAMMAD ALI
Düğün konvoyunun geçişi sırasında binlerce Ürdünlü, gelin ve damadı selamlamak için konvoyun geçtiği yolları doldurdu.
© İHA / MOHAMMAD ALINikah törenin ardından çiçeği burnunda çift, düzenlenen geçit töreni ile halkı selamlayarak düğünün düzenleneceği Al Husseiniya Sarayı'na doğru yola çıktı.
Nikah törenin ardından çiçeği burnunda çift, düzenlenen geçit töreni ile halkı selamlayarak düğünün düzenleneceği Al Husseiniya Sarayı'na doğru yola çıktı.
© İHA / MOHAMMAD ALI
Kraliyet Divanı platformlarından yayınlanan canlı görüntülere göre, Hüseyniye Sarayı'nda düzenlenen resepsiyon, Ürdün Kralı 2.Abdullah, Kraliçe Ranya ve aile üyelerinin gelişi ve orada bulunanları selamlaması ile başladı.
Daha sonra Ürdün Silahlı Kuvvetleri bando takımı müziği ve bir grup halk dansı eşliğinde gelin ve damat davetlilerin huzuruna çıktı.
Biden'ın eşi de katıldı
Kraliyet Divanı'nın açıklamasına göre resepsiyona ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, Abu Dabi Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayid, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin annesi Şeyha Moza bint Nasır, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate'in yanı sıra diğer yetkililer katıldı.
Kral 2. Abdullah'ın, Prens Hüseyin (29), Prens Haşim (18), Prenses İman (27) ve Prenses Selma (23) olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor.
Prens Hüseyin bin Abdullah, Anayasa'nın 28. maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği üzere Ürdün tahtının meşru varisi konumunda.
Veliaht Prens Hüseyin'in düğününe Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Hollanda Kralı Willem Alexander, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Kuveyt Veliahtı Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, İngiltere'nin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Tarık Ahmed ve ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden ile kızı Ashley Biden'in de aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.
© İHA / MUHAMMED RABAH-AW904294Düğün ile Ürdün ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi bekleniyor.
Düğün ile Ürdün ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi bekleniyor.
© İHA / MUHAMMED RABAH-AW904294