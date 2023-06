Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf evlendi

قبيل عقد قران صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوةُ الحسين في قصر زهران العامر



Moments before the marriage ceremony of Their Royal Highnesses Crown Prince Al Hussein and Princess Rajwa Al Hussein in Zahran Palace