https://sputniknews.com.tr/20230601/urdun-veliaht-prensi-huseyin-ile-suudi-arabistanli-gelin-racva-al-seyf-evlendi-1071903576.html

Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf evlendi

Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf evlendi

Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah ile Suudi Arabistanlı Racva Al Seyf, Ürdün’ün başkenti Amman’daki Zahran Sarayı’nda düzenlenen nikah töreniyle... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T21:40+0300

2023-06-01T21:40+0300

2023-06-01T23:07+0300

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Ürdün'de Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu Veliaht Prens Hüseyin ile Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf'in nikahı kıyıldı.Ürdün resmi devlet televizyonunda yer alan haberlere göre, başkent Amman'daki Zahran Sarayı'nda nikah töreni düzenlendi.Nikahta, Kral 2. Abdullah'ın yanı sıra Prens Hassan bin Talal ile gelinin babası şahit olarak hazır bulundu.Gelin Racva Al Seyf, Lübnanlı tasarımcı Elie Saab imzalı beyaz bir gelinlik, Veliaht Prens Abdullah ise askeri üniformasını giydi.Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral 2. Abdullah'ın Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf'e prenseslik unvanı verdiği bildirildi.Nikah töreni sonrasında damat ve gelin, düğün konvoyu eşliğinde başkentin batısındaki Hüseyniye Sarayı'na geçti.Ürdün Kralı, Veliaht Prens'in nikahı dolayısıyla Hüseyniye Sarayı'nda resepsiyon verdiÜrdün Kralı 2. Abdullah ile Kraliçe Ranya, Veliaht Prens Hüseyin'in nikahı dolayısıyla Hüseyniye Sarayı'nda devlet başkanları ve veliahtların yanı sıra pek çok ülkeden davetlilerin katıldığı bir resepsiyon verdi.Nikah töreni sonrasında eski Ürdün Kralı Hüseyin bin Talal'ın otomobillerinden biri olan 1984 model beyaz renkli Range Rover'e binen gelin ve damat, "Kırmızı Alay" adı verilen düğün konvoyu eşliğinde Amman'ın batısındaki Hüseyniye Sarayı'na geldi.Ulusal olaylarda düzenlenen "Kırmızı Alay", Kraliyet Muhafızları'nın 71 üyesi tarafından kullanılan 20 Land Rover araç ve 10 motosikletten oluşuyor.Düğün konvoyunun geçişi sırasında binlerce Ürdünlü, gelin ve damadı selamlamak için konvoyun geçtiği yolları doldurdu.Kraliyet Divanı platformlarından yayınlanan canlı görüntülere göre, Hüseyniye Sarayı'nda düzenlenen resepsiyon, Ürdün Kralı 2.Abdullah, Kraliçe Ranya ve aile üyelerinin gelişi ve orada bulunanları selamlaması ile başladı.Daha sonra Ürdün Silahlı Kuvvetleri bando takımı müziği ve bir grup halk dansı eşliğinde gelin ve damat davetlilerin huzuruna çıktı.Biden'ın eşi de katıldıKraliyet Divanı'nın açıklamasına göre resepsiyona ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, Abu Dabi Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayid, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin annesi Şeyha Moza bint Nasır, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate'in yanı sıra diğer yetkililer katıldı.Kral 2. Abdullah'ın, Prens Hüseyin (29), Prens Haşim (18), Prenses İman (27) ve Prenses Selma (23) olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor.Prens Hüseyin bin Abdullah, Anayasa'nın 28. maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği üzere Ürdün tahtının meşru varisi konumunda.Veliaht Prens Hüseyin'in düğününe Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Hollanda Kralı Willem Alexander, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Kuveyt Veliahtı Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, İngiltere'nin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Tarık Ahmed ve ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden ile kızı Ashley Biden'in de aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230531/1071838122.html

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ortadoğu, düğün, kral, kral abdullah, abd, abd, joe biden, fuat hüseyin