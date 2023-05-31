Ürdün'de bir kraliyet düğünü daha: 1 Haziran 'resmi tatil' ilan edildi

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Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne de tüm bakanlıklar ve resmi dairelerde bugün yarım gün çalışılacağını, düğünün yapılacağı 1 Haziran Perşembe gününün ise resmi tatil ilan edildiğini duyurdu.

Ülkenin birçok kentinde Kraliyet düğünü dolaysıyla bir haftadır konserler ve halk oyunlarıyla kutlamalar yapılıyor.