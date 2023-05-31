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Ürdün'de bir kraliyet düğünü daha: 1 Haziran 'resmi tatil' ilan edildi
Ürdün'de bir kraliyet düğünü daha: 1 Haziran 'resmi tatil' ilan edildi
Ürdün'de Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu Veliaht Prens Hüseyin'in düğünü için yapılan hazırlıklarda sona gelindi. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
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фото, ürdün, prens, düğün, kraliyet, fotoğraf
фото, ürdün, prens, düğün, kraliyet, fotoğraf

Ürdün'de bir kraliyet düğünü daha: 1 Haziran 'resmi tatil' ilan edildi

14:10 31.05.2023 (güncellendi: 14:21 31.05.2023)
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Ürdün'de Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu Veliaht Prens Hüseyin'in düğünü için yapılan hazırlıklarda sona gelindi.
© AP Photo / Nasser Nasser

Yaklaşık 9 ay önce nişanlanan Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf'in 1 Haziran'da gerçekleştirilecek Kraliyet düğünü öncesi başkent Amman'da heyecanlı bir hava hakim.

Düğün hazırlıkları kapsamında, Kral 2.Abdullah'ın bugün 4 binin üzerinde Ürdünlünün davet edildiği bir akşam yemeği vermesi bekleniyor.

Yaklaşık 9 ay önce nişanlanan Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf&#x27;in 1 Haziran&#x27;da gerçekleştirilecek Kraliyet düğünü öncesi başkent Amman&#x27;da heyecanlı bir hava hakim. Düğün hazırlıkları kapsamında, Kral 2.Abdullah&#x27;ın bugün 4 binin üzerinde Ürdünlünün davet edildiği bir akşam yemeği vermesi bekleniyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AP Photo / Nasser Nasser

Yaklaşık 9 ay önce nişanlanan Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf'in 1 Haziran'da gerçekleştirilecek Kraliyet düğünü öncesi başkent Amman'da heyecanlı bir hava hakim.

Düğün hazırlıkları kapsamında, Kral 2.Abdullah'ın bugün 4 binin üzerinde Ürdünlünün davet edildiği bir akşam yemeği vermesi bekleniyor.

© AP Photo / Nasser Nasser

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne de tüm bakanlıklar ve resmi dairelerde bugün yarım gün çalışılacağını, düğünün yapılacağı 1 Haziran Perşembe gününün ise resmi tatil ilan edildiğini duyurdu.

Ülkenin birçok kentinde Kraliyet düğünü dolaysıyla bir haftadır konserler ve halk oyunlarıyla kutlamalar yapılıyor.

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne de tüm bakanlıklar ve resmi dairelerde bugün yarım gün çalışılacağını, düğünün yapılacağı 1 Haziran Perşembe gününün ise resmi tatil ilan edildiğini duyurdu. Ülkenin birçok kentinde Kraliyet düğünü dolaysıyla bir haftadır konserler ve halk oyunlarıyla kutlamalar yapılıyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AP Photo / Nasser Nasser

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne de tüm bakanlıklar ve resmi dairelerde bugün yarım gün çalışılacağını, düğünün yapılacağı 1 Haziran Perşembe gününün ise resmi tatil ilan edildiğini duyurdu.

Ülkenin birçok kentinde Kraliyet düğünü dolaysıyla bir haftadır konserler ve halk oyunlarıyla kutlamalar yapılıyor.

© AP Photo / Nasser Nasser

Emniyet Müdürlüğü de düğün günü için 03.00-19.00 saatlerini kapsayan trafik düzenlemeleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Ürdün Kraliçesi Ranya ise sosyal medya hesabından gelini Racve'nin kına gecesine ait fotoğraflar paylaşarak geceye katılanlara teşekkür etti.

Emniyet Müdürlüğü de düğün günü için 03.00-19.00 saatlerini kapsayan trafik düzenlemeleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Ürdün Kraliçesi Ranya ise sosyal medya hesabından gelini Racve&#x27;nin kına gecesine ait fotoğraflar paylaşarak geceye katılanlara teşekkür etti. - Sputnik Türkiye
3/5
© AP Photo / Nasser Nasser

Emniyet Müdürlüğü de düğün günü için 03.00-19.00 saatlerini kapsayan trafik düzenlemeleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Ürdün Kraliçesi Ranya ise sosyal medya hesabından gelini Racve'nin kına gecesine ait fotoğraflar paylaşarak geceye katılanlara teşekkür etti.

© AP Photo / Nasser Nasser

Nikah töreninin Amman'daki Zahran Sarayı'nda gerçekleştirilmesi, daha sonra gelinle damadın düğün konvoyu eşliğinde başkentin batısındaki Hüseyniye Sarayı'na geçmesi planlanıyor. Kral ve Kraliçe'nin nikah münasebetiyle Hüseyniye Sarayı'nda bir resepsiyon vermesi, ardından devlet liderleri, veliahtlar ve farklı ülkelerden davetlilerin katılacağı resmi bir akşam yemeği organizasyonu bekleniyor.

Nikah töreninin Amman&#x27;daki Zahran Sarayı&#x27;nda gerçekleştirilmesi, daha sonra gelinle damadın düğün konvoyu eşliğinde başkentin batısındaki Hüseyniye Sarayı&#x27;na geçmesi planlanıyor. Kral ve Kraliçe&#x27;nin nikah münasebetiyle Hüseyniye Sarayı&#x27;nda bir resepsiyon vermesi, ardından devlet liderleri, veliahtlar ve farklı ülkelerden davetlilerin katılacağı resmi bir akşam yemeği organizasyonu bekleniyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AP Photo / Nasser Nasser

Nikah töreninin Amman'daki Zahran Sarayı'nda gerçekleştirilmesi, daha sonra gelinle damadın düğün konvoyu eşliğinde başkentin batısındaki Hüseyniye Sarayı'na geçmesi planlanıyor. Kral ve Kraliçe'nin nikah münasebetiyle Hüseyniye Sarayı'nda bir resepsiyon vermesi, ardından devlet liderleri, veliahtlar ve farklı ülkelerden davetlilerin katılacağı resmi bir akşam yemeği organizasyonu bekleniyor.

© AP Photo / Nasser Nasser

Kral 2. Abdullah'ın, Prens Hüseyin (29), Prens Haşim (18), Prenses İman (27) ve Prenses Selma (23) olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor.

Prens Hüseyin bin Abdullah, Anayasa'nın 28. maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği üzere Ürdün tahtının meşru varisi konumunda.

Prenses İman da mart ayında Yunan asıllı ve Venezüella doğumlu Cemil Alexander Thermioti ile evlendi.

Kral 2. Abdullah&#x27;ın, Prens Hüseyin (29), Prens Haşim (18), Prenses İman (27) ve Prenses Selma (23) olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor. Prens Hüseyin bin Abdullah, Anayasa&#x27;nın 28. maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği üzere Ürdün tahtının meşru varisi konumunda.Prenses İman da mart ayında Yunan asıllı ve Venezüella doğumlu Cemil Alexander Thermioti ile evlendi. - Sputnik Türkiye
5/5
© AP Photo / Nasser Nasser

Kral 2. Abdullah'ın, Prens Hüseyin (29), Prens Haşim (18), Prenses İman (27) ve Prenses Selma (23) olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor.

Prens Hüseyin bin Abdullah, Anayasa'nın 28. maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği üzere Ürdün tahtının meşru varisi konumunda.

Prenses İman da mart ayında Yunan asıllı ve Venezüella doğumlu Cemil Alexander Thermioti ile evlendi.

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