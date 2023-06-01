https://sputniknews.com.tr/20230601/umit-ozdagdan-sincapli-paylasim-kahvaltiyi-birlikte-yaptik-35-saattir-tweet-atmadim-1071867857.html

Ümit Özdağ'dan 'sincaplı' paylaşım: Kahvaltıyı birlikte yaptık, 35 saattir tweet atmadım

Ümit Özdağ'dan 'sincaplı' paylaşım: Kahvaltıyı birlikte yaptık, 35 saattir tweet atmadım

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. tur seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından sincaplı... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T10:04+0300

2023-06-01T10:04+0300

2023-06-01T10:04+0300

türkiye

ümit özdağ

sincap

seçim

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Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sincap fotoğrafıyla bir paylaşımda bulundu.Sosyal medya paylaşımında Özdağ, şunları söyledi:"Günaydın, sabah kahvaltısını bu tatlı sincap ile yaptığım için 35 saattir tweet atmadım."

https://sputniknews.com.tr/20230530/zafer-partisi-genel-baskani-ozdag-elimiz-kolumuz-baglanmasaydi-etkimiz-cok-daha-yuksek-olurdu-1071782579.html

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