https://sputniknews.com.tr/20230601/umit-ozdagdan-sincapli-paylasim-kahvaltiyi-birlikte-yaptik-35-saattir-tweet-atmadim-1071867857.html
Ümit Özdağ'dan 'sincaplı' paylaşım: Kahvaltıyı birlikte yaptık, 35 saattir tweet atmadım
Ümit Özdağ'dan 'sincaplı' paylaşım: Kahvaltıyı birlikte yaptık, 35 saattir tweet atmadım
28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. tur seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından sincaplı... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T10:04+0300
2023-06-01T10:04+0300
2023-06-01T10:04+0300
türkiye
ümit özdağ
sincap
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/13/1065935413_0:212:3143:1979_1920x0_80_0_0_70ee477f44eeca278c1f620a63608919.jpg
Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sincap fotoğrafıyla bir paylaşımda bulundu.Sosyal medya paylaşımında Özdağ, şunları söyledi:"Günaydın, sabah kahvaltısını bu tatlı sincap ile yaptığım için 35 saattir tweet atmadım."
https://sputniknews.com.tr/20230530/zafer-partisi-genel-baskani-ozdag-elimiz-kolumuz-baglanmasaydi-etkimiz-cok-daha-yuksek-olurdu-1071782579.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/13/1065935413_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_96a1ba9840001aa0480590896062b022.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ümit özdağ, sincap, seçim
ümit özdağ, sincap, seçim
Ümit Özdağ'dan 'sincaplı' paylaşım: Kahvaltıyı birlikte yaptık, 35 saattir tweet atmadım
Abone ol
28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. tur seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından sincaplı bir paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sincap fotoğrafıyla bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medya paylaşımında Özdağ, şunları söyledi:
"Günaydın, sabah kahvaltısını bu tatlı sincap ile yaptığım için 35 saattir tweet atmadım."