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https://sputniknews.com.tr/20230601/sozcu-yazari-saymaz-kilicdaroglunun-chp-liderliginden-ayrilmayacagi-anlasilmis-oldu--1071896230.html
Sözcü yazarı Saymaz: Kılıçdaroğlu'nun CHP liderliğinden ayrılmayacağı anlaşılmış oldu
Sözcü yazarı Saymaz: Kılıçdaroğlu'nun CHP liderliğinden ayrılmayacağı anlaşılmış oldu
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliği bırakmayacağını iddia etti. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T17:31+0300
2023-06-01T17:31+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
seçim
aday
istifa
sözcü
ismail saymaz
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Tuncay Özkan gibi kimi parti yöneticilerinin Kemal Kılıçdaroğlu’nu başarılı bulduğunu belirten Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu’nun tepkileri dindirmek için bazı kişileri görevden alacağını öne sürdü.“Kılıçdaroğlu’nun CHP liderliğinden ayrılmayacağı artık anlaşılmış oldu" diyen Saymaz'ın bugünkü yazısından satır başları şöyle: CHP lideri, seçmeni yatıştırmak için kimi kelleleri alacak, kimi atamalar yapacak. Bugün Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Kılıçdaroğlu’nun elini rahatlatmak için istifalarını sunacak. Pazartesi günü Parti Meclisi’nde yeni MYK üyeleri seçilecek.Sular durulur mu? Sanmam. Bir MYK üyesi mağlubiyeti şu dört nedenle açıklıyor:- Kazanacak aday söylemi- İyi Parti’nin Altılı Masa’dan kalkması- Milletvekili listeleri ve ittifaka fazla kontenjan verilmesi- PKK ile işbirliği suçlaması MYK üyesi, “PKK algısını görmemize ve partiyi uyarmamıza rağmen birinci turda cevap verilmedi” diyor.Bir başka ağır top 7 cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan modeli sorumlu tutuyor.Buna karşın Tuncay Özkan gibi, liderlerini başarılı görenler de var. Özkan, şöyle diyor: "CHP müthiş bir şey yaptı. Demokrasi bloğu tuttu. Bloğun 2.5 milyon seçmene daha ulaşıp Türkiye’yi kurtarması gerek. Kemal bey büyük başarı elde etti.” CHP’nin seçimi kaybettiğini hatırlattım. Özkan şu karşılığı verdi: “Her şeyi kusursuz yapsanız bile kaybedebilirsiniz. Mücadele esastır. Öyle baksaydık cumhuriyet tarihinde siyasetçi kalmazdı. Amerika’da bile böyle değil. Mücadelemizi ideolojik temele dayandırdığımız için olayları biz öyle değerlendirmiyoruz."CHP’liler Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanmak için insanüstü bir çaba gösterdiğini ve kılpayı kaybettiğini belirterek, hakkını teslim ediyor. Hiçbiri ‘Bay Kemal’e kıyamıyor. KILIÇDAROĞLU, ADAY Sonuç? CHP’liler temmuzda olağan kurultay takviminin başlayacağını ve olağanüstü kurultaya gerek olmadığını kaydediyor. Hepsi Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olacağını düşünüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 'Genel Başkan aday olur. Ayrılma gibi bir düşüncesini görmüyorum' diyor. CHP’deki genel kabul, partinin Mart 2024’teki yerel seçimlere Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde girmesi gerektiği yönünde. Bu görüşü savunanlar Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nı bir arada tutabilecek tek lider olduğunu dillendiriyor.Ne var ki İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığında adının geçtiği günlerdeki gibi yine açık oynamıyor. İmge ve metaforlarla mesaj veriyor. Mesela: “Yolda olmak bir tercihtir.” “Mutluluk yolda olmak ve yol almakla ilgiliyse o menzile yetişmek için daha hızlı koşacağım.” “Bu yürüyüşe elbise biçmeye, çerçeve çizmeye, isim koymaya çalışanlar olabilir.” “Ben geçmişi temsil etmiyorum.” “Ben geçmişin anlamsız alışkanlıklarını rehber edinmiyorum.” Bu sözlerden ne anlaşılıyor? Hiç! Ancak ekibinin betimlemesine göre İmamoğlu, bulunduğu tepeden vadiye doğru sesleniyor. Vadiden bir karşılık gelmesini bekliyor. 'Vadi' metaforu ile CHP’yi anlayın…”
https://sputniknews.com.tr/20230601/kilicdaroglu-imamoglu-ile-gorusecek-1071874028.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, seçim, aday, istifa, sözcü, ismail saymaz
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, seçim, aday, istifa, sözcü, ismail saymaz

Sözcü yazarı Saymaz: Kılıçdaroğlu'nun CHP liderliğinden ayrılmayacağı anlaşılmış oldu

17:31 01.06.2023
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AA
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Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliği bırakmayacağını iddia etti.
Tuncay Özkan gibi kimi parti yöneticilerinin Kemal Kılıçdaroğlu’nu başarılı bulduğunu belirten Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu’nun tepkileri dindirmek için bazı kişileri görevden alacağını öne sürdü.
“Kılıçdaroğlu’nun CHP liderliğinden ayrılmayacağı artık anlaşılmış oldu" diyen Saymaz'ın bugünkü yazısından satır başları şöyle:
CHP lideri, seçmeni yatıştırmak için kimi kelleleri alacak, kimi atamalar yapacak. Bugün Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Kılıçdaroğlu’nun elini rahatlatmak için istifalarını sunacak. Pazartesi günü Parti Meclisi’nde yeni MYK üyeleri seçilecek.
Sular durulur mu? Sanmam. Bir MYK üyesi mağlubiyeti şu dört nedenle açıklıyor:
- Kazanacak aday söylemi
- İyi Parti’nin Altılı Masa’dan kalkması
- Milletvekili listeleri ve ittifaka fazla kontenjan verilmesi
- PKK ile işbirliği suçlaması MYK üyesi, “PKK algısını görmemize ve partiyi uyarmamıza rağmen birinci turda cevap verilmedi” diyor.
Bir başka ağır top 7 cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan modeli sorumlu tutuyor.
Buna karşın Tuncay Özkan gibi, liderlerini başarılı görenler de var. Özkan, şöyle diyor:
"CHP müthiş bir şey yaptı. Demokrasi bloğu tuttu. Bloğun 2.5 milyon seçmene daha ulaşıp Türkiye’yi kurtarması gerek. Kemal bey büyük başarı elde etti.” CHP’nin seçimi kaybettiğini hatırlattım. Özkan şu karşılığı verdi: “Her şeyi kusursuz yapsanız bile kaybedebilirsiniz. Mücadele esastır. Öyle baksaydık cumhuriyet tarihinde siyasetçi kalmazdı. Amerika’da bile böyle değil. Mücadelemizi ideolojik temele dayandırdığımız için olayları biz öyle değerlendirmiyoruz."
CHP’liler Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanmak için insanüstü bir çaba gösterdiğini ve kılpayı kaybettiğini belirterek, hakkını teslim ediyor. Hiçbiri ‘Bay Kemal’e kıyamıyor. KILIÇDAROĞLU, ADAY Sonuç? CHP’liler temmuzda olağan kurultay takviminin başlayacağını ve olağanüstü kurultaya gerek olmadığını kaydediyor. Hepsi Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olacağını düşünüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 'Genel Başkan aday olur. Ayrılma gibi bir düşüncesini görmüyorum' diyor. CHP’deki genel kabul, partinin Mart 2024’teki yerel seçimlere Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde girmesi gerektiği yönünde. Bu görüşü savunanlar Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nı bir arada tutabilecek tek lider olduğunu dillendiriyor.
Ne var ki İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığında adının geçtiği günlerdeki gibi yine açık oynamıyor. İmge ve metaforlarla mesaj veriyor. Mesela: “Yolda olmak bir tercihtir.” “Mutluluk yolda olmak ve yol almakla ilgiliyse o menzile yetişmek için daha hızlı koşacağım.” “Bu yürüyüşe elbise biçmeye, çerçeve çizmeye, isim koymaya çalışanlar olabilir.” “Ben geçmişi temsil etmiyorum.” “Ben geçmişin anlamsız alışkanlıklarını rehber edinmiyorum.” Bu sözlerden ne anlaşılıyor? Hiç! Ancak ekibinin betimlemesine göre İmamoğlu, bulunduğu tepeden vadiye doğru sesleniyor. Vadiden bir karşılık gelmesini bekliyor. 'Vadi' metaforu ile CHP’yi anlayın…”
İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüşecek
11:55
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