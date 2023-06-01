https://sputniknews.com.tr/20230601/kilicdaroglu-imamoglu-ile-gorusecek-1071874028.html

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüşecek

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir görüşme gerçekleştirecek. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T11:55+0300

2023-06-01T11:55+0300

2023-06-01T11:55+0300

politika

ekrem imamoğlu

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

seçim

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Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından İmamoğlu ile bir araya gelecek.Seçimlerden bir gün sonra yaptığı “değişim” açıklamalarıyla kulisleri hareketlendiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada ise, "Ben zaten yoldayım. O yoldan hiç vazgeçmedim. Bu yürüyüşe birtakım isimler koymaya çalışanlar olabilir. Bu işlerden ben anlamam. Öğrenilmiş çaresizlikler benim defterimde yok” dedi.Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun yarın ya da cuma günü CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230531/chpde-a-takimi-degisiyor-kilicdaroglu-toplantiya-istifalariyla-gelmelerini-istemis-1071850348.html

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ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim