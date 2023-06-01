https://sputniknews.com.tr/20230601/kilicdaroglu-imamoglu-ile-gorusecek-1071874028.html
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüşecek
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüşecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir görüşme gerçekleştirecek. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T11:55+0300
2023-06-01T11:55+0300
2023-06-01T11:55+0300
politika
ekrem imamoğlu
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
seçim
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Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından İmamoğlu ile bir araya gelecek.Seçimlerden bir gün sonra yaptığı “değişim” açıklamalarıyla kulisleri hareketlendiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada ise, "Ben zaten yoldayım. O yoldan hiç vazgeçmedim. Bu yürüyüşe birtakım isimler koymaya çalışanlar olabilir. Bu işlerden ben anlamam. Öğrenilmiş çaresizlikler benim defterimde yok” dedi.Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun yarın ya da cuma günü CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230531/chpde-a-takimi-degisiyor-kilicdaroglu-toplantiya-istifalariyla-gelmelerini-istemis-1071850348.html
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ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim
ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüşecek
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir görüşme gerçekleştirecek.
Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından İmamoğlu ile bir araya gelecek.
Seçimlerden bir gün sonra yaptığı “değişim” açıklamalarıyla kulisleri hareketlendiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada ise, "Ben zaten yoldayım. O yoldan hiç vazgeçmedim. Bu yürüyüşe birtakım isimler koymaya çalışanlar olabilir. Bu işlerden ben anlamam. Öğrenilmiş çaresizlikler benim defterimde yok” dedi.
Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun yarın ya da cuma günü CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelmesi bekleniyor.