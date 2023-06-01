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Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüşecek
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüşecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir görüşme gerçekleştirecek. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T11:55+0300
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politika
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kemal kılıçdaroğlu
chp
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Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından İmamoğlu ile bir araya gelecek.Seçimlerden bir gün sonra yaptığı “değişim” açıklamalarıyla kulisleri hareketlendiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada ise, "Ben zaten yoldayım. O yoldan hiç vazgeçmedim. Bu yürüyüşe birtakım isimler koymaya çalışanlar olabilir. Bu işlerden ben anlamam. Öğrenilmiş çaresizlikler benim defterimde yok” dedi.Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun yarın ya da cuma günü CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelmesi bekleniyor.
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ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim
ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüşecek

11:55 01.06.2023
© AAİmamoğlu ve Kılıçdaroğlu
İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir görüşme gerçekleştirecek.
Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından İmamoğlu ile bir araya gelecek.
Seçimlerden bir gün sonra yaptığı “değişim” açıklamalarıyla kulisleri hareketlendiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada ise, "Ben zaten yoldayım. O yoldan hiç vazgeçmedim. Bu yürüyüşe birtakım isimler koymaya çalışanlar olabilir. Bu işlerden ben anlamam. Öğrenilmiş çaresizlikler benim defterimde yok” dedi.
Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun yarın ya da cuma günü CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelmesi bekleniyor.
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
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