https://sputniknews.com.tr/20230601/sinan-ogandan-roosevelt-paylasimi-1071865622.html

Sinan Oğan'dan 'Roosevelt' paylaşımı

Sinan Oğan'dan 'Roosevelt' paylaşımı

Sinan Oğan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Oğan Roosevelt'in sözünü alıntılayarak, "'Plana sadık kal" dedi. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T07:49+0300

2023-06-01T07:49+0300

2023-06-01T07:49+0300

2023 türkiye seçimleri

sinan oğan

paylaşım

sosyal medya fenomeni

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Seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Oğan mesajında Roosevelt'in sözüne yer vererek şunları kaydetti: "Politikada hiçbir şey kazayla olmaz. Olmuşsa, öyle planlanmıştır. 'Plana sadık kal…'"

https://sputniknews.com.tr/20230527/ogan-bu-karari-almamizda-aksenere-inceye-ve-simdi-bize-yapilanlarin-cok-buyuk-etkisi-var-1071646879.html

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Sputnik Türkiye

sinan oğan, paylaşım, sosyal medya fenomeni