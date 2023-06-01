https://sputniknews.com.tr/20230601/sinan-ogandan-roosevelt-paylasimi-1071865622.html
Sinan Oğan'dan 'Roosevelt' paylaşımı
Sinan Oğan'dan 'Roosevelt' paylaşımı
Sinan Oğan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Oğan Roosevelt'in sözünü alıntılayarak, "'Plana sadık kal" dedi. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T07:49+0300
2023-06-01T07:49+0300
2023-06-01T07:49+0300
2023 türkiye seçimleri
sinan oğan
paylaşım
sosyal medya fenomeni
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Seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Oğan mesajında Roosevelt'in sözüne yer vererek şunları kaydetti: "Politikada hiçbir şey kazayla olmaz. Olmuşsa, öyle planlanmıştır. 'Plana sadık kal…'"
https://sputniknews.com.tr/20230527/ogan-bu-karari-almamizda-aksenere-inceye-ve-simdi-bize-yapilanlarin-cok-buyuk-etkisi-var-1071646879.html
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sinan oğan, paylaşım, sosyal medya fenomeni
sinan oğan, paylaşım, sosyal medya fenomeni
Sinan Oğan'dan 'Roosevelt' paylaşımı
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Sinan Oğan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Oğan Roosevelt'in sözünü alıntılayarak, "'Plana sadık kal" dedi.
Seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Oğan mesajında Roosevelt'in sözüne yer vererek şunları kaydetti:
"Politikada hiçbir şey kazayla olmaz. Olmuşsa, öyle planlanmıştır. 'Plana sadık kal…'"