https://sputniknews.com.tr/20230601/scientology-de-hedefte-abdli-oyuncu-danny-masterson-iki-kadina-tecavuzden-suclu-bulundu-1071882055.html
Scientology de hedefte: ABD'li oyuncu Danny Masterson iki kadına tecavüzden suçlu bulundu
Scientology de hedefte: ABD'li oyuncu Danny Masterson iki kadına tecavüzden suçlu bulundu
ABD'li oyuncu Danny Masterson'a yönelik tecavüz suçlamalarından ikisi kesinleşti. Mahkemede gündeme gelen bir diğer konu ise Scientology tarikatının rolü. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T14:20+0300
2023-06-01T14:20+0300
2023-06-01T14:30+0300
dünya
danny masterson
tecavüz
abd
scientology
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ABD’li aktör ve Scientology Kilisesi mensubu Danny Masterson, Hollywood Hills’teki evinde kendisi gibi tarikat mensubu iki kadına tecavüzden suçlu bulundu. Mila Kunis ve Ashton Kutcher ile birlikte yer aldığı ‘That ‘70’s Show’ ile ‘The Ranch’ adlı TV yapımlarıyla tanınan Masterson’ın 2001 ve 2003’teki ik tecavüz suçu kesinleşse de eski kız arkadaşının yönelttiği üçüncü bir tecavüz suçlaması hakkında henüz karara varılamadı. Kararın ardından gözaltına alınan Masterson 30 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. İddia sahiplerinin üçü de Scientology Kilisesi üyesi, Masterson’ın da kadınlarla kilise vasıtasıyla tanıştığı biliniyor. Kadınların ikisi, kilisenin kendilerini polisle irtibata geçmekten vazgeçirmeye çalıştığını anlattı.Öte yandan Masterson’ın avukatları duruşmada Scientology lafının sık geçmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi ve Kilise’ye karşı önyargılı davranıldığını savundu.Scientology Kilisesi de bu davaya taraf olmadıklarını belirtip kadınların suçlamasını reddetti.
https://sputniknews.com.tr/20230601/savcilar-iddialari-guclu-bulmadi-abdli-aktor-armie-hammer-cinsel-saldiriyla-suclanmayacak--1071868909.html
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danny masterson, tecavüz, abd, scientology
danny masterson, tecavüz, abd, scientology
Scientology de hedefte: ABD'li oyuncu Danny Masterson iki kadına tecavüzden suçlu bulundu
14:20 01.06.2023 (güncellendi: 14:30 01.06.2023) Abone ol
ABD'li oyuncu Danny Masterson'a yönelik tecavüz suçlamalarından ikisi kesinleşti. Mahkemede gündeme gelen bir diğer konu ise Scientology tarikatının rolü.
ABD’li aktör ve Scientology Kilisesi mensubu Danny Masterson, Hollywood Hills’teki evinde kendisi gibi tarikat mensubu iki kadına tecavüzden suçlu bulundu.
Mila Kunis ve Ashton Kutcher ile birlikte yer aldığı ‘That ‘70’s Show’ ile ‘The Ranch’ adlı TV yapımlarıyla tanınan Masterson’ın 2001 ve 2003’teki ik tecavüz suçu kesinleşse de eski kız arkadaşının yönelttiği üçüncü bir tecavüz suçlaması hakkında henüz karara varılamadı.
Kararın ardından gözaltına alınan Masterson 30 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.
İddia sahiplerinin üçü de Scientology Kilisesi üyesi, Masterson’ın da kadınlarla kilise vasıtasıyla tanıştığı biliniyor. Kadınların ikisi, kilisenin kendilerini polisle irtibata geçmekten vazgeçirmeye çalıştığını anlattı.
Öte yandan Masterson’ın avukatları duruşmada Scientology lafının sık geçmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi ve Kilise’ye karşı önyargılı davranıldığını savundu.
Scientology Kilisesi de bu davaya taraf olmadıklarını belirtip kadınların suçlamasını reddetti.