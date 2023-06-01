https://sputniknews.com.tr/20230601/scientology-de-hedefte-abdli-oyuncu-danny-masterson-iki-kadina-tecavuzden-suclu-bulundu-1071882055.html

Scientology de hedefte: ABD'li oyuncu Danny Masterson iki kadına tecavüzden suçlu bulundu

Scientology de hedefte: ABD'li oyuncu Danny Masterson iki kadına tecavüzden suçlu bulundu

ABD'li oyuncu Danny Masterson'a yönelik tecavüz suçlamalarından ikisi kesinleşti. Mahkemede gündeme gelen bir diğer konu ise Scientology tarikatının rolü. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T14:20+0300

2023-06-01T14:20+0300

2023-06-01T14:30+0300

dünya

danny masterson

tecavüz

abd

scientology

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ABD’li aktör ve Scientology Kilisesi mensubu Danny Masterson, Hollywood Hills’teki evinde kendisi gibi tarikat mensubu iki kadına tecavüzden suçlu bulundu. Mila Kunis ve Ashton Kutcher ile birlikte yer aldığı ‘That ‘70’s Show’ ile ‘The Ranch’ adlı TV yapımlarıyla tanınan Masterson’ın 2001 ve 2003’teki ik tecavüz suçu kesinleşse de eski kız arkadaşının yönelttiği üçüncü bir tecavüz suçlaması hakkında henüz karara varılamadı. Kararın ardından gözaltına alınan Masterson 30 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. İddia sahiplerinin üçü de Scientology Kilisesi üyesi, Masterson’ın da kadınlarla kilise vasıtasıyla tanıştığı biliniyor. Kadınların ikisi, kilisenin kendilerini polisle irtibata geçmekten vazgeçirmeye çalıştığını anlattı.Öte yandan Masterson’ın avukatları duruşmada Scientology lafının sık geçmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi ve Kilise’ye karşı önyargılı davranıldığını savundu.Scientology Kilisesi de bu davaya taraf olmadıklarını belirtip kadınların suçlamasını reddetti.

https://sputniknews.com.tr/20230601/savcilar-iddialari-guclu-bulmadi-abdli-aktor-armie-hammer-cinsel-saldiriyla-suclanmayacak--1071868909.html

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