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Rusya’da Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’nı ‘istenmeyen kuruluşlar’ listesine eklendi
Rusya’da Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’nı ‘istenmeyen kuruluşlar’ listesine eklendi
Rusya Adalet Bakanlığı, ABD merkezli Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’nı (Anti-Corruption Foundation International Inc) istenmeyen kuruluşlar listesine... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T22:15+0300
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dünya
rusya
yolsuzlukla mücadele vakfı (fbk)
aleksey navalnıy
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Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Vakfı, Rusya Başsavcılığı’nın 22 Mayıs 2023 tarihli kararı uyarınca Rusya Adalet Bakanlığı tarafından, “ülkede faaliyeti istenmeyen yabancı ve uluslararası sivil toplum kuruluşları” listesine dahil edildi.Anti-Corruption Foundation International, Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy tarafından kurulan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’nın (FBK) ABD’deki yapısı.Rusya’da, dolandırıcılık suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan ve adı ‘teröristler ve aşırılık yanlıları’ listesine dahil edilen Navalnıy’ın vakfı da ‘yabancı ajan’ işlevini gören kuruluşlar listesinde yer alıyor, aşırılık yanlısı kuruluş olarak kabul ediliyor ve ülkede faaliyeti yasaklı.
https://sputniknews.com.tr/20230413/fsb-tatarskiye-yonelik-teror-eylemi-ukrayna-istihbarati-ve-rus-muhalifler-tarafindan-duzenlendi--1069623817.html
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rusya, yolsuzlukla mücadele vakfı (fbk), aleksey navalnıy
rusya, yolsuzlukla mücadele vakfı (fbk), aleksey navalnıy

Rusya’da Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’nı ‘istenmeyen kuruluşlar’ listesine eklendi

22:15 01.06.2023
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Rusya Adalet Bakanlığı, ABD merkezli Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’nı (Anti-Corruption Foundation International Inc) istenmeyen kuruluşlar listesine ekledi.
Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Vakfı, Rusya Başsavcılığı’nın 22 Mayıs 2023 tarihli kararı uyarınca Rusya Adalet Bakanlığı tarafından, “ülkede faaliyeti istenmeyen yabancı ve uluslararası sivil toplum kuruluşları” listesine dahil edildi.
Anti-Corruption Foundation International, Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy tarafından kurulan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’nın (FBK) ABD’deki yapısı.
Rusya’da, dolandırıcılık suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan ve adı ‘teröristler ve aşırılık yanlıları’ listesine dahil edilen Navalnıy’ın vakfı da ‘yabancı ajan’ işlevini gören kuruluşlar listesinde yer alıyor, aşırılık yanlısı kuruluş olarak kabul ediliyor ve ülkede faaliyeti yasaklı.
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