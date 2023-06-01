https://sputniknews.com.tr/20230601/rusyada-uluslararasi-yolsuzlukla-mucadele-vakfini-istenmeyen-kuruluslar-listesine-eklendi-1071904658.html

Rusya’da Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’nı ‘istenmeyen kuruluşlar’ listesine eklendi

Rusya’da Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’nı ‘istenmeyen kuruluşlar’ listesine eklendi

Rusya Adalet Bakanlığı, ABD merkezli Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’nı (Anti-Corruption Foundation International Inc) istenmeyen kuruluşlar listesine... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T22:15+0300

2023-06-01T22:15+0300

2023-06-01T22:15+0300

dünya

rusya

yolsuzlukla mücadele vakfı (fbk)

aleksey navalnıy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/09/1054572011_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_265fb8de9ce806192174eba46898c0d4.jpg

Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Vakfı, Rusya Başsavcılığı’nın 22 Mayıs 2023 tarihli kararı uyarınca Rusya Adalet Bakanlığı tarafından, “ülkede faaliyeti istenmeyen yabancı ve uluslararası sivil toplum kuruluşları” listesine dahil edildi.Anti-Corruption Foundation International, Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy tarafından kurulan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’nın (FBK) ABD’deki yapısı.Rusya’da, dolandırıcılık suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan ve adı ‘teröristler ve aşırılık yanlıları’ listesine dahil edilen Navalnıy’ın vakfı da ‘yabancı ajan’ işlevini gören kuruluşlar listesinde yer alıyor, aşırılık yanlısı kuruluş olarak kabul ediliyor ve ülkede faaliyeti yasaklı.

https://sputniknews.com.tr/20230413/fsb-tatarskiye-yonelik-teror-eylemi-ukrayna-istihbarati-ve-rus-muhalifler-tarafindan-duzenlendi--1069623817.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, yolsuzlukla mücadele vakfı (fbk), aleksey navalnıy