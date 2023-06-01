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https://sputniknews.com.tr/20230601/pandemi-cezalarinin-iadesinde-ayrintilar-netlesti-300-milyon-tl-odenecek-1071868729.html
Pandemi cezalarının iadesinde ayrıntılar netleşti: 300 milyon TL ödenecek
Pandemi cezalarının iadesinde ayrıntılar netleşti: 300 milyon TL ödenecek
Salgın döneminde kesilen cezaların iadesine ilişkin rakamlar belli oldu. 309 milyon TL'lik tutar iade edilecek. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T10:31+0300
2023-06-01T10:31+0300
ekonomi
pandemi
ceza
geri ödeme
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Salgın döneminde kesilen cezaların iadesinde ayrıntılar belli oldu. NTV'nin haberine göre, bu kapsamda 321 bin 380 kişiye pandemi döneminde kesilen cezalara ilişkin ödemeler iade edilecek. Toplam iade tutarı 309 milyon TL'yi bulacak. Toplam ceza 3 milyar liraydıPandemi sürecinde maske takmama, sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle 1 milyon 388 bin 865 kişiye para cezası kesildi. Toplam ceza 3 milyar liraydı. 1 milyon 67 bin 485 kişinin ödemediği 2,7 milyar liralık ceza çıkan yasa çerçevesinde silinmişti. Pandemide 11 Mart 2020-9 Kasım 2022 tarihleri arasında maske takmama ve sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle ceza kesilmişti. Anayasa Mahkemesi, ödenmiş cezaların iade edilemeyeceğine ilişkin hükmü iptal etmişti.
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Pandemi cezalarının iadesinde ayrıntılar netleşti: 300 milyon TL ödenecek

10:31 01.06.2023
© AAPandemi cezası
Pandemi cezası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AA
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Salgın döneminde kesilen cezaların iadesine ilişkin rakamlar belli oldu. 309 milyon TL'lik tutar iade edilecek.
Salgın döneminde kesilen cezaların iadesinde ayrıntılar belli oldu.
NTV'nin haberine göre, bu kapsamda 321 bin 380 kişiye pandemi döneminde kesilen cezalara ilişkin ödemeler iade edilecek. Toplam iade tutarı 309 milyon TL'yi bulacak.

Toplam ceza 3 milyar liraydı

Pandemi sürecinde maske takmama, sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle 1 milyon 388 bin 865 kişiye para cezası kesildi. Toplam ceza 3 milyar liraydı.
1 milyon 67 bin 485 kişinin ödemediği 2,7 milyar liralık ceza çıkan yasa çerçevesinde silinmişti. Pandemide 11 Mart 2020-9 Kasım 2022 tarihleri arasında maske takmama ve sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle ceza kesilmişti.
Anayasa Mahkemesi, ödenmiş cezaların iade edilemeyeceğine ilişkin hükmü iptal etmişti.
araç, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
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