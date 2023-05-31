https://sputniknews.com.tr/20230531/arac-sahipleri-icin-borc-yapilandirma-suresi-degisti-mi-trafik-cezalari-nasil-yapilandirilacak-1071835797.html

Araç sahipleri için borç yapılandırma süresi değişti mi? Trafik cezaları nasıl yapılandırılacak?

Araç sahipleri için borç yapılandırma süresi değişti mi? Trafik cezaları nasıl yapılandırılacak?

Cumhurbaşkanı kararına göre, yasa kapsamında öngörülen başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30 Haziran'a kadar, ilk taksit ödeme süreleri de 31 Temmuz'a kadar... 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T13:31+0300

2023-05-31T13:31+0300

2023-05-31T13:36+0300

ekonomi

araç

borç

yapılandırma

ceza

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Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7440 sayılı yasa kapsamında getirilen kamu alacaklarının yapılandırılması uygulamasında süre uzatılmıştı.Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, yasa kapsamında öngörülen başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30 Haziran'a kadar, ilk taksit ödeme süreleri de 31 Temmuz'a kadar uzatıldı. Hangi cezaları kapsıyor?Söz konusu yasayla getirilen yapılandırma uygulaması tüm vergiler, trafik, sosyal güvenlik primleri, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçlarını kapsıyor. Yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Mayıs olarak belirlenmişti.Ödeme nasıl yapılacak?Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor. Peşin ödeme halinde, yapılandırılan borcun gecikme faizi ve cezasının yüzde 90'ına kadar olan kısmı silinebiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230531/son-gun-bugun-emlak-vergisinde-ilk-taksit-odemeleri-sona-eriyor-1071826261.html

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trafik cezası yapılandırma, borç yapılandırma, mtv yapılandırma