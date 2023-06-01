https://sputniknews.com.tr/20230601/nufus-mudurlukleri-lgs-sinavina-girecek-ogrenciler-icin-acik-tutulacak-1071901064.html
Nüfus müdürlükleri LGS sınavına girecek öğrenciler için açık tutulacak
Nüfus müdürlükleri LGS sınavına girecek öğrenciler için açık tutulacak
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla nüfus müdürlükleri, 4 Haziran Pazar... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T20:42+0300
2023-06-01T20:42+0300
2023-06-01T20:43+0300
türkiye
lgs
lgs
liseye geçiş sistemi (lgs)
liselere geçiş sistemi (lgs)
nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü
içişleri bakanlığı nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, LGS sınavına katılacak adayların Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla nüfus müdürlüklerinin 4 Haziran Pazar günü 07.30-12.30 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi.Paylaşımda, "Adayların mağdur olmaması için T.C. kimlik kartı bedelini başvurudan önce yatırmaları ve son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğrafla birlikte sınav merkezi olan nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir." bilgisi verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230530/okullar-ne-zaman-kapaniyor-1071801931.html
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lgs kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerin kimlik kartı başvuruları, lgs sınavları için kimlik başvurusu
lgs kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerin kimlik kartı başvuruları, lgs sınavları için kimlik başvurusu
Nüfus müdürlükleri LGS sınavına girecek öğrenciler için açık tutulacak
20:42 01.06.2023 (güncellendi: 20:43 01.06.2023) Abone ol
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla nüfus müdürlükleri, 4 Haziran Pazar günü 07.30-12.30 saatlerinde açık bulundurulacak.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, LGS sınavına katılacak adayların Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla nüfus müdürlüklerinin 4 Haziran Pazar günü 07.30-12.30 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi.
Paylaşımda, "Adayların mağdur olmaması için T.C. kimlik kartı bedelini başvurudan önce yatırmaları ve son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğrafla birlikte sınav merkezi olan nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir." bilgisi verildi.