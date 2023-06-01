https://sputniknews.com.tr/20230601/nufus-mudurlukleri-lgs-sinavina-girecek-ogrenciler-icin-acik-tutulacak-1071901064.html

Nüfus müdürlükleri LGS sınavına girecek öğrenciler için açık tutulacak

Nüfus müdürlükleri LGS sınavına girecek öğrenciler için açık tutulacak

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla nüfus müdürlükleri, 4 Haziran Pazar... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T20:42+0300

2023-06-01T20:42+0300

2023-06-01T20:43+0300

türkiye

lgs

lgs

liseye geçiş sistemi (lgs)

liselere geçiş sistemi (lgs)

nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü

içişleri bakanlığı nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, LGS sınavına katılacak adayların Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla nüfus müdürlüklerinin 4 Haziran Pazar günü 07.30-12.30 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi.Paylaşımda, "Adayların mağdur olmaması için T.C. kimlik kartı bedelini başvurudan önce yatırmaları ve son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğrafla birlikte sınav merkezi olan nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir." bilgisi verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230530/okullar-ne-zaman-kapaniyor-1071801931.html

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lgs kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerin kimlik kartı başvuruları, lgs sınavları için kimlik başvurusu