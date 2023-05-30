https://sputniknews.com.tr/20230530/okullar-ne-zaman-kapaniyor-1071801931.html
Okullar ne zaman kapanıyor?
Okullar ne zaman kapanıyor?
Yaz tatili ile okulların kapanacağı tarih için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci okulların kapanış tarihine odaklandı. Okulların ne zaman kapanacağı ve... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T19:11+0300
2023-05-30T19:11+0300
2023-05-30T19:13+0300
türkiye
okul
tatil
kapanma
haziran
eğitim
milli eğitim bakanlığı
mahmut özer
lise
ortaokul
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'Yaz tatili ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem sonrasında takvimde bir değişiklik olmadığı ifade etti. Okullar bu yıl 12 Eylül’de eğitim öğretim faaliyetlerine başladı. Birinci ara tatil 14-18 Kasım tarihlerinde, yarıyıl tatili ise deprem sonrası 23 Ocak-20 Şubat tarihleri arasında yapıldı. İkinci dönem ara tatili ise 17-20 Nisan tarihlerinde uygulandı. Peki yaz tatili kaç ay sürecek?Milli Eğitim Bakanı Özer, yaptığı açıklamada okulların kapanma tarihine ilişkin öğrenci, öğretmen ve velileri bilgilendirdi. 2022-2023 eğitim öğretim yılının 16 Haziran’da başlayacağını açıklayan Özer, herhangi bir uzatma yapmayacaklarını dile getirdi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ikinci dönem 16 Haziran’da sona erecek ve yaz tatili başlayacak. Dönemin sona ermesiyle öğrenciler başarı notlarını ifade eden karne ve başarı belgelerini bu tarihte alacak.Yaz tatilinin uzatılması veya kısa sürmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Normal şartlarda 2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz tatili 16 Haziran’da başlayacak ve bir sonraki dönemin açılışına kadar sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-24 eğitim öğretim yılı takvimini henüz açıklamadı. Genellikle yeni eğitim yılı Eylül ayının ikinci haftası başlıyor. Yaz tatili yaklaşık 3 ay sürecek.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem sonrası uygulanacak telafi eğitimi programını duyurdu. Depremden etkilenen 10 il (Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ) için telafi programı uygulanacak. Telafi eğitimi zorunlu olmayacak. İsteyen ailelerin öğrencileri, telafi programlarına katılacak. Bakan Özer açıklamasında 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladığı zaman, bir aylık sürede bu telafi programına devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.Özellikle milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen merkezi sınav tarihleri deprem sonrası merak ediliyordu. Sınavlarda herhangi bir erteleme olup olmayacağı sıkça tartışıldı. Milli Eğitim Bakanlığı üniversite sınavı ve liseye giriş sınavı tarihlerini duyurdu. LGS sınavlarında öğrenciler sadece 8. sınıfın 1. dönem konularından sorumlu tutulacak. Üniversite sınavı olarak da bilinen AYT- TYT ve YDT oturumlarında ise 12’nci sınıfın 2. döneminden soru gelemeyecek. İşte, sınav tarihleri;Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı 4 Haziran 2023YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran 2023YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran 2023 (öğleden sonra)
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Okullar ne zaman kapanıyor?
19:11 30.05.2023 (güncellendi: 19:13 30.05.2023) Abone ol
Yaz tatili ile okulların kapanacağı tarih için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci okulların kapanış tarihine odaklandı. Okulların ne zaman kapanacağı ve yaz tatilinin ne kadar süreceğine dair bilgilendirmeyi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptı.
'Yaz tatili ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem sonrasında takvimde bir değişiklik olmadığı ifade etti. Okullar bu yıl 12 Eylül’de eğitim öğretim faaliyetlerine başladı. Birinci ara tatil 14-18 Kasım tarihlerinde, yarıyıl tatili ise deprem sonrası 23 Ocak-20 Şubat tarihleri arasında yapıldı. İkinci dönem ara tatili ise 17-20 Nisan tarihlerinde uygulandı. Peki yaz tatili kaç ay sürecek?
Milli Eğitim Bakanı Özer, yaptığı açıklamada okulların kapanma tarihine ilişkin öğrenci, öğretmen ve velileri bilgilendirdi. 2022-2023 eğitim öğretim yılının 16 Haziran’da başlayacağını açıklayan Özer, herhangi bir uzatma yapmayacaklarını dile getirdi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ikinci dönem 16 Haziran’da sona erecek ve yaz tatili başlayacak. Dönemin sona ermesiyle öğrenciler başarı notlarını ifade eden karne ve başarı belgelerini bu tarihte alacak.
Yaz tatilinin uzatılması veya kısa sürmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Normal şartlarda 2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz tatili 16 Haziran’da başlayacak ve bir sonraki dönemin açılışına kadar sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-24 eğitim öğretim yılı takvimini henüz açıklamadı. Genellikle yeni eğitim yılı Eylül ayının ikinci haftası başlıyor. Yaz tatili yaklaşık 3 ay sürecek.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem sonrası uygulanacak telafi eğitimi programını duyurdu. Depremden etkilenen 10 il (Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ) için telafi programı uygulanacak. Telafi eğitimi zorunlu olmayacak. İsteyen ailelerin öğrencileri, telafi programlarına katılacak. Bakan Özer açıklamasında 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladığı zaman, bir aylık sürede bu telafi programına devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Özellikle milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen merkezi sınav tarihleri deprem sonrası merak ediliyordu. Sınavlarda herhangi bir erteleme olup olmayacağı sıkça tartışıldı. Milli Eğitim Bakanlığı üniversite sınavı ve liseye giriş sınavı tarihlerini duyurdu. LGS sınavlarında öğrenciler sadece 8. sınıfın 1. dönem konularından sorumlu tutulacak. Üniversite sınavı olarak da bilinen AYT- TYT ve YDT oturumlarında ise 12’nci sınıfın 2. döneminden soru gelemeyecek.
İşte, sınav tarihleri;
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı 4 Haziran 2023
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran 2023
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran 2023 (öğleden sonra)