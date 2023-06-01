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https://sputniknews.com.tr/20230601/merkez-bankasinin-toplam-rezervleri-azaldi-1071885147.html
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs ile biten haftada 3 milyar 132 milyon dolar azaldı. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T14:53+0300
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ekonomi
merkez bankası
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs ile biten haftada 3 milyar 132 milyon dolar azalarak, 98 milyar 458 milyon dolar oldu.Brüt döviz rezervleri 2 milyar 306 milyon dolarlık azalışla 58 milyar 825 milyon dolardan 56 milyar 519 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 26 Mayıs haftasında 826 milyon dolar azalarak 42 milyar 765 milyon dolardan 41 milyar 939 milyon dolara indi.
https://sputniknews.com.tr/20230525/merkez-bankasi-rezervleri-secim-sonrasi-35-milyar-dolar-azaldi-1071574578.html
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merkez bankası, rezerv, döviz rezervi
merkez bankası, rezerv, döviz rezervi

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

14:53 01.06.2023
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AA
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Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs ile biten haftada 3 milyar 132 milyon dolar azaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs ile biten haftada 3 milyar 132 milyon dolar azalarak, 98 milyar 458 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 2 milyar 306 milyon dolarlık azalışla 58 milyar 825 milyon dolardan 56 milyar 519 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 26 Mayıs haftasında 826 milyon dolar azalarak 42 milyar 765 milyon dolardan 41 milyar 939 milyon dolara indi.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
EKONOMİ
Merkez Bankası rezervleri seçim sonrası 3.5 milyar dolar azaldı
25 Mayıs, 18:39
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