https://sputniknews.com.tr/20230601/merkez-bankasinin-toplam-rezervleri-azaldi-1071885147.html

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs ile biten haftada 3 milyar 132 milyon dolar azaldı. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T14:53+0300

2023-06-01T14:53+0300

2023-06-01T14:53+0300

ekonomi

merkez bankası

rezerv

döviz rezervi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs ile biten haftada 3 milyar 132 milyon dolar azalarak, 98 milyar 458 milyon dolar oldu.Brüt döviz rezervleri 2 milyar 306 milyon dolarlık azalışla 58 milyar 825 milyon dolardan 56 milyar 519 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 26 Mayıs haftasında 826 milyon dolar azalarak 42 milyar 765 milyon dolardan 41 milyar 939 milyon dolara indi.

https://sputniknews.com.tr/20230525/merkez-bankasi-rezervleri-secim-sonrasi-35-milyar-dolar-azaldi-1071574578.html

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