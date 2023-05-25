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https://sputniknews.com.tr/20230525/merkez-bankasi-rezervleri-secim-sonrasi-35-milyar-dolar-azaldi-1071574578.html
Merkez Bankası rezervleri seçim sonrası 3.5 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri seçim sonrası 3.5 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası toplam rezervleri seçimin ilk turundan sonraki haftada 3.5 milyar dolar geriledi. Böylece Merkez'in toplam rezervleri 101.6 milyar dolar, swap... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T18:39+0300
2023-05-25T18:40+0300
ekonomi
merkez bankası
rezerv
türkiye
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Merkez Bankası (TCMB) tarafından 18 Mayıs haftasına, yani seçimin ilk turundan sonraki haftaya ilişkin Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre Merkez Bankası'nın altın rezervleri söz konusu haftada 1 milyar 547 milyon dolar gerileyerek 42 milyar 765 milyon dolara düştü. Toplam döviz rezervleri ise 1 milyar 990 milyon dolarlık düşüşle 58 milyar 825 milyon dolara geriledi.Böylece Merkez'in brüt rezervleri 18 Mayıs haftasında 3 milyar 537 milyon dolar düşerek 101 milyar 590 milyon dolara indi.Öncesinde de 9 milyar dolar düşmüştüSeçimden önceki haftada Merkez'in toplam rezervleri 9 milyar 5 milyon dolar düşmüştü. Böylece iki haftada Merkez'in rezervleri 12 milyar 542 milyon dolar gerilemiş oldu.Son düşüşlerle beraber Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervi -60.3 milyar dolar oldu. Geçen hafta bu rakam 57.8 milyar dolar seviyesindeydi.Swap dahil net rezervler de -0.2 milyar dolara düştü.
https://sputniknews.com.tr/20230518/merkez-bankasi-rezervleri-secim-haftasinda-9-milyar-dolar-azaldi-1071265701.html
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merkez bankası, rezerv, türkiye
merkez bankası, rezerv, türkiye

Merkez Bankası rezervleri seçim sonrası 3.5 milyar dolar azaldı

18:39 25.05.2023 (güncellendi: 18:40 25.05.2023)
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AA
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Merkez Bankası toplam rezervleri seçimin ilk turundan sonraki haftada 3.5 milyar dolar geriledi. Böylece Merkez'in toplam rezervleri 101.6 milyar dolar, swap hariç net rezervleri ise -60.3 milyar dolara geriledi. Swap dahil net rezervler de -0.2 milyar dolara düştü.
Merkez Bankası (TCMB) tarafından 18 Mayıs haftasına, yani seçimin ilk turundan sonraki haftaya ilişkin Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre Merkez Bankası'nın altın rezervleri söz konusu haftada 1 milyar 547 milyon dolar gerileyerek 42 milyar 765 milyon dolara düştü. Toplam döviz rezervleri ise 1 milyar 990 milyon dolarlık düşüşle 58 milyar 825 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez'in brüt rezervleri 18 Mayıs haftasında 3 milyar 537 milyon dolar düşerek 101 milyar 590 milyon dolara indi.

Öncesinde de 9 milyar dolar düşmüştü

Seçimden önceki haftada Merkez'in toplam rezervleri 9 milyar 5 milyon dolar düşmüştü. Böylece iki haftada Merkez'in rezervleri 12 milyar 542 milyon dolar gerilemiş oldu.
Son düşüşlerle beraber Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervi -60.3 milyar dolar oldu. Geçen hafta bu rakam 57.8 milyar dolar seviyesindeydi.
Swap dahil net rezervler de -0.2 milyar dolara düştü.
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EKONOMİ
Merkez Bankası rezervleri seçim haftasında 9 milyar dolar azaldı
18 Mayıs, 15:33
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