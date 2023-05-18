https://sputniknews.com.tr/20230518/merkez-bankasi-rezervleri-secim-haftasinda-9-milyar-dolar-azaldi-1071265701.html

Merkez Bankası rezervleri seçim haftasında 9 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası rezervleri seçim haftasında 9 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 12 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 5 milyon dolar azalarak 105 milyar 127 milyon... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T15:33+0300

2023-05-18T15:33+0300

2023-05-18T15:33+0300

ekonomi

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

rezerv

seçim

düşüş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064330428_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2f4658b630d52f31cda32005ce44fd65.jpg

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 12 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 7 milyar 597 milyon dolar azalışla 60 milyar 815 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 5 Mayıs'ta 68 milyar 412 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 408 milyon dolar azalarak 45 milyar 720 milyon dolardan 44 milyar 312 milyon dolara geriledi.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 12 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 9 milyar 5 milyon dolar azalışla 114 milyar 132 milyon dolardan 105 milyar 127 milyon dolara indi.TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

https://sputniknews.com.tr/20230518/merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-liralasma-stratejisinde-atilan-adimlar-sonuc-verdi-1071255479.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, seçim, düşüş