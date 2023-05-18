https://sputniknews.com.tr/20230518/merkez-bankasi-rezervleri-secim-haftasinda-9-milyar-dolar-azaldi-1071265701.html
Merkez Bankası rezervleri seçim haftasında 9 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri seçim haftasında 9 milyar dolar azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 12 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 5 milyon dolar azalarak 105 milyar 127 milyon... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T15:33+0300
2023-05-18T15:33+0300
2023-05-18T15:33+0300
ekonomi
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
rezerv
seçim
düşüş
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 12 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 7 milyar 597 milyon dolar azalışla 60 milyar 815 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 5 Mayıs'ta 68 milyar 412 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 408 milyon dolar azalarak 45 milyar 720 milyon dolardan 44 milyar 312 milyon dolara geriledi.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 12 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 9 milyar 5 milyon dolar azalışla 114 milyar 132 milyon dolardan 105 milyar 127 milyon dolara indi.TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
https://sputniknews.com.tr/20230518/merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-liralasma-stratejisinde-atilan-adimlar-sonuc-verdi-1071255479.html
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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, seçim, düşüş
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, seçim, düşüş
Merkez Bankası rezervleri seçim haftasında 9 milyar dolar azaldı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 12 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 5 milyon dolar azalarak 105 milyar 127 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 12 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 7 milyar 597 milyon dolar azalışla 60 milyar 815 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 5 Mayıs'ta 68 milyar 412 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 408 milyon dolar azalarak 45 milyar 720 milyon dolardan 44 milyar 312 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 12 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 9 milyar 5 milyon dolar azalışla 114 milyar 132 milyon dolardan 105 milyar 127 milyon dolara indi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih
Altın Rezervleri
Brüt Döviz Rezervleri
Toplam Rezervler
28.01.2022
38.577
71.636
110.214
25.02.2022
42.944
70.200
113.144
25.03.2022
42.399
65.638
108.037
29.04.2022
41.467
65.398
106.865
27.05.2022
41.611
61.285
102.897
24.06.2022
41.594
60.342
101.936
29.07.2022
40.163
61.101
101.263
26.08.2022
40.824
70.823
111.647
30.09.2022
38.996
68.052
107.048
28.10.2022
39.377
74.804
114.180
25.11.2022
42.835
79.766
122.601
30.12.2022
45.851
82.904
128.755
27.01.2023
50.933
76.206
127.139
24.02.2023
49.190
71.980
121.170