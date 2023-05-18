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https://sputniknews.com.tr/20230518/merkez-bankasi-rezervleri-secim-haftasinda-9-milyar-dolar-azaldi-1071265701.html
Merkez Bankası rezervleri seçim haftasında 9 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri seçim haftasında 9 milyar dolar azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 12 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 5 milyon dolar azalarak 105 milyar 127 milyon... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
rezerv
seçim
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 12 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 7 milyar 597 milyon dolar azalışla 60 milyar 815 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 5 Mayıs'ta 68 milyar 412 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 408 milyon dolar azalarak 45 milyar 720 milyon dolardan 44 milyar 312 milyon dolara geriledi.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 12 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 9 milyar 5 milyon dolar azalışla 114 milyar 132 milyon dolardan 105 milyar 127 milyon dolara indi.TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
https://sputniknews.com.tr/20230518/merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-liralasma-stratejisinde-atilan-adimlar-sonuc-verdi-1071255479.html
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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, seçim, düşüş
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, seçim, düşüş

Merkez Bankası rezervleri seçim haftasında 9 milyar dolar azaldı

15:33 18.05.2023
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 12 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 5 milyon dolar azalarak 105 milyar 127 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 12 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 7 milyar 597 milyon dolar azalışla 60 milyar 815 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 5 Mayıs'ta 68 milyar 412 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 408 milyon dolar azalarak 45 milyar 720 milyon dolardan 44 milyar 312 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 12 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 9 milyar 5 milyon dolar azalışla 114 milyar 132 milyon dolardan 105 milyar 127 milyon dolara indi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih

Altın Rezervleri

Brüt Döviz Rezervleri

Toplam Rezervler

28.01.2022

38.577

71.636

110.214

25.02.2022

42.944

70.200

113.144

25.03.2022

42.399

65.638

108.037

29.04.2022

41.467

65.398

106.865

27.05.2022

41.611

61.285

102.897

24.06.2022

41.594

60.342

101.936

29.07.2022

40.163

61.101

101.263

26.08.2022

40.824

70.823

111.647

30.09.2022

38.996

68.052

107.048

28.10.2022

39.377

74.804

114.180

25.11.2022

42.835

79.766

122.601

30.12.2022

45.851

82.904

128.755

27.01.2023

50.933

76.206

127.139

24.02.2023

49.190

71.980

121.170

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Liralaşma stratejisinde atılan adımlar sonuç verdi
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