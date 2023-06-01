https://sputniknews.com.tr/20230601/merkez-bankasindan-kur-korumali-mevduat-icin-yeni-karar-1071877932.html

Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için yeni karar

Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için yeni karar

1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T12:53+0300

2023-06-01T12:53+0300

2023-06-01T12:53+0300

ekonomi

merkez bankası

kur korumalı mevduat (kkm)

prim

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı mevduat uygulaması için yeni karar aldı. Buna göre, bankalara gönderilen yazıda, kur korumalı mevduat hesaplarına önden prim ödemesi yapılmaması istendi.Prim ödemesi1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek KKM hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek. Prim ödemeleri TL olarak yapılacak.

https://sputniknews.com.tr/20230531/borsa-gunu-dususle-tamamladi-1071850737.html

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merkez bankası, kur korumalı mevduat (kkm), prim