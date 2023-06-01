https://sputniknews.com.tr/20230601/merkez-bankasindan-kur-korumali-mevduat-icin-yeni-karar-1071877932.html
Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için yeni karar
Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için yeni karar
1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T12:53+0300
2023-06-01T12:53+0300
2023-06-01T12:53+0300
ekonomi
merkez bankası
kur korumalı mevduat (kkm)
prim
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı mevduat uygulaması için yeni karar aldı. Buna göre, bankalara gönderilen yazıda, kur korumalı mevduat hesaplarına önden prim ödemesi yapılmaması istendi.Prim ödemesi1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek KKM hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek. Prim ödemeleri TL olarak yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230531/borsa-gunu-dususle-tamamladi-1071850737.html
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merkez bankası, kur korumalı mevduat (kkm), prim
merkez bankası, kur korumalı mevduat (kkm), prim
Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için yeni karar
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1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı mevduat uygulaması için yeni karar aldı.
Buna göre, bankalara gönderilen yazıda, kur korumalı mevduat hesaplarına önden prim ödemesi yapılmaması istendi.
Prim ödemesi
1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek KKM hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek. Prim ödemeleri TL olarak yapılacak.