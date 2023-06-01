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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230601/meksikali-militanin-omuzunda-abdnin-ukraynaya-verdigi-javelin-goruldu-1071904319.html
‘Meksikalı militanın omuzunda ABD’nin Ukrayna’ya verdiği Javelin görüldü’
‘Meksikalı militanın omuzunda ABD’nin Ukrayna’ya verdiği Javelin görüldü’
Meksika gazetesi Milenio, Meksikalı militanın omuzunda ABD’nin yoğun olarak Ukrayna’ya sağladığı Javelin tanksavar füze sistemini taşıdığı görüldüğünü söyledi. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T22:03+0300
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Omuzunda Javelin tanksavar füze sistemini taşıyan militanın Meksika’nın Tamaulipas eyaletinin Matamoros kentinde görüntülendiği tahmin ediliyor.Videoda, üzerinde Körfez Karteli’nin bir hücresi olan Los Escorpiones’un logosu bulunan çelik yelekli bir kişinin Rus yapımı AK-47 (Kalaşnikof) saldırı tüfeği ve ABD yapımı FGM-148 Javelin tanksavar füze sistemi taşıdığı görülüyor.En son Meksikalı militanların Javelin kullandığı 2020’de iki kartel arasında çıkan çatışma sırasında görülmüştü. Bu olayın ardından ABD bir araştırma gerçekleştirerek tanksavar füze sisteminin, eski bir Kongre üyesi aracılığıyla Honduras üzerinden Meksikalı suç örgütlerinin eline geçtiğini itiraf etmişti.Rusya, Ukrayna’da özel askeri harekat başlattığı günden bu yana ABD, Ukrayna’ya on binlerce Javelin sistemi sağlamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’ya sağlanan silahın karaborsa üzerinden Avrupa ve diğer kıtalara yayıldığı uyarısında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230528/hollanda-basini-batinin-kieve-verdigi-silahlar-catisma-sonrasi-karaborsaya-dusup-batiyi-vuracak-1071700081.html
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meksika, ukrayna, javelin, kartel

‘Meksikalı militanın omuzunda ABD’nin Ukrayna’ya verdiği Javelin görüldü’

22:03 01.06.2023 (güncellendi: 22:04 01.06.2023)
CC0 / / FGM-148 Javelin
FGM-148 Javelin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
CC0 / /
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Meksika gazetesi Milenio, Meksikalı militanın omuzunda ABD’nin yoğun olarak Ukrayna’ya sağladığı Javelin tanksavar füze sistemini taşıdığı görüldüğünü söyledi.
Omuzunda Javelin tanksavar füze sistemini taşıyan militanın Meksika’nın Tamaulipas eyaletinin Matamoros kentinde görüntülendiği tahmin ediliyor.
Videoda, üzerinde Körfez Karteli’nin bir hücresi olan Los Escorpiones’un logosu bulunan çelik yelekli bir kişinin Rus yapımı AK-47 (Kalaşnikof) saldırı tüfeği ve ABD yapımı FGM-148 Javelin tanksavar füze sistemi taşıdığı görülüyor.
En son Meksikalı militanların Javelin kullandığı 2020’de iki kartel arasında çıkan çatışma sırasında görülmüştü. Bu olayın ardından ABD bir araştırma gerçekleştirerek tanksavar füze sisteminin, eski bir Kongre üyesi aracılığıyla Honduras üzerinden Meksikalı suç örgütlerinin eline geçtiğini itiraf etmişti.
Rusya, Ukrayna’da özel askeri harekat başlattığı günden bu yana ABD, Ukrayna’ya on binlerce Javelin sistemi sağlamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’ya sağlanan silahın karaborsa üzerinden Avrupa ve diğer kıtalara yayıldığı uyarısında bulunmuştu.
Ukrainian soldier armed with US Javelin ride along Khreshchatyk Street, during a military parade to celebrate Independence Day in Kiev, Ukraine. File photo - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2023
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