https://sputniknews.com.tr/20230601/meksikali-militanin-omuzunda-abdnin-ukraynaya-verdigi-javelin-goruldu-1071904319.html

‘Meksikalı militanın omuzunda ABD’nin Ukrayna’ya verdiği Javelin görüldü’

‘Meksikalı militanın omuzunda ABD’nin Ukrayna’ya verdiği Javelin görüldü’

Meksika gazetesi Milenio, Meksikalı militanın omuzunda ABD’nin yoğun olarak Ukrayna’ya sağladığı Javelin tanksavar füze sistemini taşıdığı görüldüğünü söyledi. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T22:03+0300

2023-06-01T22:03+0300

2023-06-01T22:04+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

javelin

kartel

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Omuzunda Javelin tanksavar füze sistemini taşıyan militanın Meksika’nın Tamaulipas eyaletinin Matamoros kentinde görüntülendiği tahmin ediliyor.Videoda, üzerinde Körfez Karteli’nin bir hücresi olan Los Escorpiones’un logosu bulunan çelik yelekli bir kişinin Rus yapımı AK-47 (Kalaşnikof) saldırı tüfeği ve ABD yapımı FGM-148 Javelin tanksavar füze sistemi taşıdığı görülüyor.En son Meksikalı militanların Javelin kullandığı 2020’de iki kartel arasında çıkan çatışma sırasında görülmüştü. Bu olayın ardından ABD bir araştırma gerçekleştirerek tanksavar füze sisteminin, eski bir Kongre üyesi aracılığıyla Honduras üzerinden Meksikalı suç örgütlerinin eline geçtiğini itiraf etmişti.Rusya, Ukrayna’da özel askeri harekat başlattığı günden bu yana ABD, Ukrayna’ya on binlerce Javelin sistemi sağlamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’ya sağlanan silahın karaborsa üzerinden Avrupa ve diğer kıtalara yayıldığı uyarısında bulunmuştu.

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