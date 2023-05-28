https://sputniknews.com.tr/20230528/hollanda-basini-batinin-kieve-verdigi-silahlar-catisma-sonrasi-karaborsaya-dusup-batiyi-vuracak-1071700081.html

Hollanda basını: Batı'nın Kiev'e verdiği silahlar çatışma sonrası karaborsaya düşüp Batı'yı vuracak

Hollanda basını: Batı'nın Kiev'e verdiği silahlar çatışma sonrası karaborsaya düşüp Batı'yı vuracak

Hollanda’da yayımlanan NRC Handelsblad gazetesi (NRC), Ukrayna ihtilafından sonra müttefiklerin Kiev'e tedarik ettiği silahlarla askeri teçhizatın Batı... 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T20:50+0300

2023-05-28T20:50+0300

2023-05-28T22:10+0300

ukrayna krizi

hollanda

ukrayna

silah

karaborsa

kiev

interpol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/1c/1058027245_0:115:2808:1695_1920x0_80_0_0_d83bc2cc82255bb846c1d4afaa043d0d.jpg

NRC Handelsblad'ın makalesinde, Ukrayna ihtilafının sona ermesinden sonra müttefiklerin Kiev'e tedarik ettiği silahlarla askeri teçhizatın karaborsaya düşerek Batı ülkelerine karşı kullanılabileceği uyarısı yapıldı.“Güvenlik uzmanları arasında ciddi endişeler dillendiriliyor. Başlıca sorunlardan biri, Ukrayna silahlı kuvvetlerine teslim edilen teçhizat daha sonra ne olacak” denilen haberde, çatışma sona erdikten sonra silahların yanlış ellere geçerek Batı'nın aleyhine dönebileceği belirtildi.Interpol de aynı görüşteNRC geçen yıl Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (İnterpol) Genel Sekreteri Jürgen Stock’un diğer çatışmalardan da bilindiği üzere sonunda Ukrayna'daki tüm silahların suçluların ellerine veya karaborsaya düşeceği, Avrupa’ya büyük silah akışı olacağına dair sözlerini hatırlattı.'Ukrayna zaten silah kaçakçılığıyla meşhurdu'Makalede şu olguya yer verildi:Kiev'in Batı silahlarını elinde tutacağının garantisi yokBatı’nın tedarik ettiği tüm silahların Ukrayna’da kalacağına dair herhangi bir garantinin olmadığına vurgu yapan makalede, Hollanda’nın Kiev makamlarından ‘askeri teçhizatın yalnızca Ukrayna devlet makamları tarafından savunma amacıyla kullanılabileceği ve yazılı izin olmaksızın başka taraflara devredilemeyeceği veya satılamayacağı’ şeklindeki yazılarla bu garantinin yerine getirilmesini sağlamaya çalıştığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20220602/interpolden-silahlar-karaborsaya-dusecek-uyarisi-1056906871.html

https://sputniknews.com.tr/20230410/nebenzya-silahlarin-kontrolsuz-yayilmasina-iliskin-riskler-katlanarak-artiyor-1069484827.html

hollanda

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hollanda, ukrayna, silah, karaborsa, kiev, interpol