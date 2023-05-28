https://sputniknews.com.tr/20230528/hollanda-basini-batinin-kieve-verdigi-silahlar-catisma-sonrasi-karaborsaya-dusup-batiyi-vuracak-1071700081.html
Hollanda basını: Batı'nın Kiev'e verdiği silahlar çatışma sonrası karaborsaya düşüp Batı'yı vuracak
Hollanda basını: Batı'nın Kiev'e verdiği silahlar çatışma sonrası karaborsaya düşüp Batı'yı vuracak
Hollanda’da yayımlanan NRC Handelsblad gazetesi (NRC), Ukrayna ihtilafından sonra müttefiklerin Kiev'e tedarik ettiği silahlarla askeri teçhizatın Batı... 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T20:50+0300
2023-05-28T20:50+0300
2023-05-28T22:10+0300
ukrayna krizi
hollanda
ukrayna
silah
karaborsa
kiev
interpol
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NRC Handelsblad'ın makalesinde, Ukrayna ihtilafının sona ermesinden sonra müttefiklerin Kiev'e tedarik ettiği silahlarla askeri teçhizatın karaborsaya düşerek Batı ülkelerine karşı kullanılabileceği uyarısı yapıldı.“Güvenlik uzmanları arasında ciddi endişeler dillendiriliyor. Başlıca sorunlardan biri, Ukrayna silahlı kuvvetlerine teslim edilen teçhizat daha sonra ne olacak” denilen haberde, çatışma sona erdikten sonra silahların yanlış ellere geçerek Batı'nın aleyhine dönebileceği belirtildi.Interpol de aynı görüşteNRC geçen yıl Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (İnterpol) Genel Sekreteri Jürgen Stock’un diğer çatışmalardan da bilindiği üzere sonunda Ukrayna'daki tüm silahların suçluların ellerine veya karaborsaya düşeceği, Avrupa’ya büyük silah akışı olacağına dair sözlerini hatırlattı.'Ukrayna zaten silah kaçakçılığıyla meşhurdu'Makalede şu olguya yer verildi:Kiev'in Batı silahlarını elinde tutacağının garantisi yokBatı’nın tedarik ettiği tüm silahların Ukrayna’da kalacağına dair herhangi bir garantinin olmadığına vurgu yapan makalede, Hollanda’nın Kiev makamlarından ‘askeri teçhizatın yalnızca Ukrayna devlet makamları tarafından savunma amacıyla kullanılabileceği ve yazılı izin olmaksızın başka taraflara devredilemeyeceği veya satılamayacağı’ şeklindeki yazılarla bu garantinin yerine getirilmesini sağlamaya çalıştığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220602/interpolden-silahlar-karaborsaya-dusecek-uyarisi-1056906871.html
https://sputniknews.com.tr/20230410/nebenzya-silahlarin-kontrolsuz-yayilmasina-iliskin-riskler-katlanarak-artiyor-1069484827.html
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hollanda, ukrayna, silah, karaborsa, kiev, interpol
hollanda, ukrayna, silah, karaborsa, kiev, interpol
Hollanda basını: Batı'nın Kiev'e verdiği silahlar çatışma sonrası karaborsaya düşüp Batı'yı vuracak
20:50 28.05.2023 (güncellendi: 22:10 28.05.2023) Abone ol
Hollanda’da yayımlanan NRC Handelsblad gazetesi (NRC), Ukrayna ihtilafından sonra müttefiklerin Kiev'e tedarik ettiği silahlarla askeri teçhizatın Batı ülkelerine karşı kullanılabileceğini yazdı.
NRC Handelsblad'ın makalesinde, Ukrayna ihtilafının sona ermesinden sonra müttefiklerin Kiev'e tedarik ettiği silahlarla askeri teçhizatın karaborsaya düşerek Batı ülkelerine karşı kullanılabileceği uyarısı yapıldı.
“Güvenlik uzmanları arasında ciddi endişeler dillendiriliyor. Başlıca sorunlardan biri, Ukrayna silahlı kuvvetlerine teslim edilen teçhizat daha sonra ne olacak” denilen haberde, çatışma sona erdikten sonra silahların yanlış ellere geçerek Batı'nın aleyhine dönebileceği belirtildi.
Interpol de aynı görüşte
NRC geçen yıl Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (İnterpol) Genel Sekreteri Jürgen Stock’un diğer çatışmalardan da bilindiği üzere sonunda Ukrayna'daki tüm silahların suçluların ellerine veya karaborsaya düşeceği, Avrupa’ya büyük silah akışı olacağına dair sözlerini hatırlattı.
'Ukrayna zaten silah kaçakçılığıyla meşhurdu'
Makalede şu olguya yer verildi:
“Ukrayna aktif yasadışı silah ticaretiyle biliniyordu. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 7 milyon adet hafif silah kalmış, bunların bir kısmı diğer ülkelere, örneğin Liberya ve Afganistan’a kaçırılmıştı. Ukrayna ayrıca Balkanlar'dan silah kaçakçılığının da merkezi oldu."
"2014’ten itibaren ülkenin doğusunda yer alan silah dolu askeri depolarının yağmalanması nedeniyle Ukrayna'nın itibarı giderek kötüleşti. Yüzbinlerce (tüfek ve tabanca gibi) ateşli silah ve (uçaksavar füzeleri ve tanksavar silahları gibi) hafif silahlar radarlardan kayboldu."
Kiev'in Batı silahlarını elinde tutacağının garantisi yok
Batı’nın tedarik ettiği tüm silahların Ukrayna’da kalacağına dair herhangi bir garantinin olmadığına vurgu yapan makalede, Hollanda’nın Kiev makamlarından ‘askeri teçhizatın yalnızca Ukrayna devlet makamları tarafından savunma amacıyla kullanılabileceği ve yazılı izin olmaksızın başka taraflara devredilemeyeceği veya satılamayacağı’ şeklindeki yazılarla bu garantinin yerine getirilmesini sağlamaya çalıştığı kaydedildi.