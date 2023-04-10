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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230410/nebenzya-silahlarin-kontrolsuz-yayilmasina-iliskin-riskler-katlanarak-artiyor-1069484827.html
Nebenzya: Silahların kontrolsüz yayılmasına ilişkin riskler katlanarak artıyor
Nebenzya: Silahların kontrolsüz yayılmasına ilişkin riskler katlanarak artıyor
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, silahların kontrolsüz yayılmasına ilişkin risklerin katlanarak arttığı uyarısında bulundu. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T19:29+0300
2023-04-10T19:29+0300
ukrayna krizi
vasiliy nebenzya
bm
birleşmiş milletler (bm)
rusya
batı
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Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı silah sevkiyatının giderek arttığı bir dönemde yapılan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, silahların yayılmasıyla ilgili mesajlar verdi.Silahların kontrolsüz yayılmasına ilişkin risklerin arttığını kaydeden Nebenzya, "Konvansiyonel silahların ve askeri ekipmanın tedarikinin kontrolüyle ilgili konular, son zamanlarda özellikle önem kazandı. Silahların kontrolsüz 'yayılması' ve 'karaborsa' üzerinden suçluların ve teröristlerin eline geçmesi ile ilgili riskler katlanarak artıyor" dedi.ABD ve müttefiklerinin üçüncü ülkeleri silah tedariki alanındaki uluslararası normları Kiev'in uğruna ihlal etmeye zorladığını belirten Nebenzya, Sovyet ve Rus silahlarının Moskova'nın izni alınmadan üretilmesi için baskı yapıldığının altını çizdi.Üçüncü ülkeler üzerinden belirli bölgelere yapılan örtülü silah sevkiyatlarının dünyadaki silah akış tablosunu daha da kötüye götürmekte ve bu alandaki şeffaflığı azaltmakta olduğunu söyleyen Rus diplomat, "Maalesef Batılı ülkeler bu tür ihlallerle mücadele etmediği gibi, bir de onları teşvik ediyor. ABD ve müttefikleri, Rusya ve diğer ülkelerle akdedilen bu tür anlaşmaları ihlal etmelerini talep ederek üçüncü ülkelere Kiev'e silah tedarikini artırma konusunda baskı yapıyor" ifadelerini kullandı.
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vasiliy nebenzya, bm, birleşmiş milletler (bm), rusya, batı
vasiliy nebenzya, bm, birleşmiş milletler (bm), rusya, batı

Nebenzya: Silahların kontrolsüz yayılmasına ilişkin riskler katlanarak artıyor

19:29 10.04.2023
© SputnikRusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© Sputnik
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, silahların kontrolsüz yayılmasına ilişkin risklerin katlanarak arttığı uyarısında bulundu.
Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı silah sevkiyatının giderek arttığı bir dönemde yapılan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, silahların yayılmasıyla ilgili mesajlar verdi.

Silahların kontrolsüz yayılmasına ilişkin risklerin arttığını kaydeden Nebenzya, "Konvansiyonel silahların ve askeri ekipmanın tedarikinin kontrolüyle ilgili konular, son zamanlarda özellikle önem kazandı. Silahların kontrolsüz 'yayılması' ve 'karaborsa' üzerinden suçluların ve teröristlerin eline geçmesi ile ilgili riskler katlanarak artıyor" dedi.

ABD ve müttefiklerinin üçüncü ülkeleri silah tedariki alanındaki uluslararası normları Kiev'in uğruna ihlal etmeye zorladığını belirten Nebenzya, Sovyet ve Rus silahlarının Moskova'nın izni alınmadan üretilmesi için baskı yapıldığının altını çizdi.

Üçüncü ülkeler üzerinden belirli bölgelere yapılan örtülü silah sevkiyatlarının dünyadaki silah akış tablosunu daha da kötüye götürmekte ve bu alandaki şeffaflığı azaltmakta olduğunu söyleyen Rus diplomat, "Maalesef Batılı ülkeler bu tür ihlallerle mücadele etmediği gibi, bir de onları teşvik ediyor. ABD ve müttefikleri, Rusya ve diğer ülkelerle akdedilen bu tür anlaşmaları ihlal etmelerini talep ederek üçüncü ülkelere Kiev'e silah tedarikini artırma konusunda baskı yapıyor" ifadelerini kullandı.
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