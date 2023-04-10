Nebenzya: Silahların kontrolsüz yayılmasına ilişkin riskler katlanarak artıyor
© SputnikRusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya
© Sputnik
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, silahların kontrolsüz yayılmasına ilişkin risklerin katlanarak arttığı uyarısında bulundu.
Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı silah sevkiyatının giderek arttığı bir dönemde yapılan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, silahların yayılmasıyla ilgili mesajlar verdi.
Silahların kontrolsüz yayılmasına ilişkin risklerin arttığını kaydeden Nebenzya, "Konvansiyonel silahların ve askeri ekipmanın tedarikinin kontrolüyle ilgili konular, son zamanlarda özellikle önem kazandı. Silahların kontrolsüz 'yayılması' ve 'karaborsa' üzerinden suçluların ve teröristlerin eline geçmesi ile ilgili riskler katlanarak artıyor" dedi.
ABD ve müttefiklerinin üçüncü ülkeleri silah tedariki alanındaki uluslararası normları Kiev'in uğruna ihlal etmeye zorladığını belirten Nebenzya, Sovyet ve Rus silahlarının Moskova'nın izni alınmadan üretilmesi için baskı yapıldığının altını çizdi.
Üçüncü ülkeler üzerinden belirli bölgelere yapılan örtülü silah sevkiyatlarının dünyadaki silah akış tablosunu daha da kötüye götürmekte ve bu alandaki şeffaflığı azaltmakta olduğunu söyleyen Rus diplomat, "Maalesef Batılı ülkeler bu tür ihlallerle mücadele etmediği gibi, bir de onları teşvik ediyor. ABD ve müttefikleri, Rusya ve diğer ülkelerle akdedilen bu tür anlaşmaları ihlal etmelerini talep ederek üçüncü ülkelere Kiev'e silah tedarikini artırma konusunda baskı yapıyor" ifadelerini kullandı.
Silahların kontrolsüz yayılmasına ilişkin risklerin arttığını kaydeden Nebenzya, "Konvansiyonel silahların ve askeri ekipmanın tedarikinin kontrolüyle ilgili konular, son zamanlarda özellikle önem kazandı. Silahların kontrolsüz 'yayılması' ve 'karaborsa' üzerinden suçluların ve teröristlerin eline geçmesi ile ilgili riskler katlanarak artıyor" dedi.
ABD ve müttefiklerinin üçüncü ülkeleri silah tedariki alanındaki uluslararası normları Kiev'in uğruna ihlal etmeye zorladığını belirten Nebenzya, Sovyet ve Rus silahlarının Moskova'nın izni alınmadan üretilmesi için baskı yapıldığının altını çizdi.
Üçüncü ülkeler üzerinden belirli bölgelere yapılan örtülü silah sevkiyatlarının dünyadaki silah akış tablosunu daha da kötüye götürmekte ve bu alandaki şeffaflığı azaltmakta olduğunu söyleyen Rus diplomat, "Maalesef Batılı ülkeler bu tür ihlallerle mücadele etmediği gibi, bir de onları teşvik ediyor. ABD ve müttefikleri, Rusya ve diğer ülkelerle akdedilen bu tür anlaşmaları ihlal etmelerini talep ederek üçüncü ülkelere Kiev'e silah tedarikini artırma konusunda baskı yapıyor" ifadelerini kullandı.