https://sputniknews.com.tr/20230601/mansur-yavasdan-hortum-uyarisi-3-gune-dikkat-1071877233.html

Mansur Yavaş'tan hortum uyarısı: '3 güne dikkat'

Mansur Yavaş'tan hortum uyarısı: '3 güne dikkat'

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, meteorolojik uyarıları hatırlatarak "nümüzdeki 3 gün boyunca ve özellikle Cumartesi günü meydana gelmesi... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T12:37+0300

2023-06-01T12:37+0300

2023-06-01T12:38+0300

yaşam

ankara

sağanak

sağanak yağış

meteoroloji

hortum

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Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili olan sağanak yağışlar ve fırtına, bir ayı aşkındır Ankara'da da etkisini sürdürüyor.Hafta başında sağanak yağış konusunda uyarılarda bulunan Mansur Yavaş, "Değerli hemşehrilerim, Önümüzdeki 3 gün boyunca ve özellikle Cumartesi günü meydana gelmesi beklenen son zamanların en yoğun fırtına ve hortum tehlikesine karşı tedbir almanızı önemle rica ederim. Belediyemiz ilgili tüm ekipleri ile teyakkuz halinde olacaktır. İhbarlarınızı Başkent 153 hattından bize bildirebilirsiniz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230601/meteorolojiden-14-il-icin-uyari-saat-verdi-kuvvetli-olacak-1071864035.html

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ankara, sağanak, sağanak yağış, meteoroloji, hortum