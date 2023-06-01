Mansur Yavaş'tan hortum uyarısı: '3 güne dikkat'
12:37 01.06.2023 (güncellendi: 12:38 01.06.2023)
© Sputnik / Viktor Tolochko HÜSEYİN YILDIZMersin'in Erdemli ilçesinde sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bazı binaların zemin katlarını su bastı, yer yer su birikintileri trafik akışını durma noktasına getirdi. İlçede yağmur etkisini devam ettirirken, belediye ekipleri ise teyakkuzda bekletiliyor.
© Sputnik / Viktor Tolochko HÜSEYİN YILDIZ
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, meteorolojik uyarıları hatırlatarak "nümüzdeki 3 gün boyunca ve özellikle Cumartesi günü meydana gelmesi beklenen son zamanların en yoğun fırtına ve hortum tehlikesine karşı tedbir almanızı önemle rica ederim" dedi.
Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili olan sağanak yağışlar ve fırtına, bir ayı aşkındır Ankara'da da etkisini sürdürüyor.
Hafta başında sağanak yağış konusunda uyarılarda bulunan Mansur Yavaş, "Değerli hemşehrilerim, Önümüzdeki 3 gün boyunca ve özellikle Cumartesi günü meydana gelmesi beklenen son zamanların en yoğun fırtına ve hortum tehlikesine karşı tedbir almanızı önemle rica ederim. Belediyemiz ilgili tüm ekipleri ile teyakkuz halinde olacaktır. İhbarlarınızı Başkent 153 hattından bize bildirebilirsiniz" dedi.
Değerli hemşehrilerim,— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 1, 2023
Önümüzdeki 3 gün boyunca ve özellikle Cumartesi günü meydana gelmesi beklenen son zamanların en yoğun fırtına ve hortum tehlikesine karşı tedbir almanızı önemle rica ederim.
Belediyemiz ilgili tüm ekipleri ile teyakkuz halinde olacaktır. İhbarlarınızı… pic.twitter.com/y6iSdKEqVP