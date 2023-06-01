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Mansur Yavaş'tan hortum uyarısı: '3 güne dikkat'
Mansur Yavaş'tan hortum uyarısı: '3 güne dikkat'
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, meteorolojik uyarıları hatırlatarak "nümüzdeki 3 gün boyunca ve özellikle Cumartesi günü meydana gelmesi... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T12:37+0300
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sağanak
sağanak yağış
meteoroloji
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Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili olan sağanak yağışlar ve fırtına, bir ayı aşkındır Ankara'da da etkisini sürdürüyor.Hafta başında sağanak yağış konusunda uyarılarda bulunan Mansur Yavaş, "Değerli hemşehrilerim, Önümüzdeki 3 gün boyunca ve özellikle Cumartesi günü meydana gelmesi beklenen son zamanların en yoğun fırtına ve hortum tehlikesine karşı tedbir almanızı önemle rica ederim. Belediyemiz ilgili tüm ekipleri ile teyakkuz halinde olacaktır. İhbarlarınızı Başkent 153 hattından bize bildirebilirsiniz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230601/meteorolojiden-14-il-icin-uyari-saat-verdi-kuvvetli-olacak-1071864035.html
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ankara, sağanak, sağanak yağış, meteoroloji, hortum
ankara, sağanak, sağanak yağış, meteoroloji, hortum

Mansur Yavaş'tan hortum uyarısı: '3 güne dikkat'

12:37 01.06.2023 (güncellendi: 12:38 01.06.2023)
© Sputnik / Viktor Tolochko HÜSEYİN YILDIZMersin'in Erdemli ilçesinde sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bazı binaların zemin katlarını su bastı, yer yer su birikintileri trafik akışını durma noktasına getirdi. İlçede yağmur etkisini devam ettirirken, belediye ekipleri ise teyakkuzda bekletiliyor.
Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bazı binaların zemin katlarını su bastı, yer yer su birikintileri trafik akışını durma noktasına getirdi. İlçede yağmur etkisini devam ettirirken, belediye ekipleri ise teyakkuzda bekletiliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© Sputnik / Viktor Tolochko HÜSEYİN YILDIZ
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, meteorolojik uyarıları hatırlatarak "nümüzdeki 3 gün boyunca ve özellikle Cumartesi günü meydana gelmesi beklenen son zamanların en yoğun fırtına ve hortum tehlikesine karşı tedbir almanızı önemle rica ederim" dedi.
Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili olan sağanak yağışlar ve fırtına, bir ayı aşkındır Ankara'da da etkisini sürdürüyor.
Hafta başında sağanak yağış konusunda uyarılarda bulunan Mansur Yavaş, "Değerli hemşehrilerim, Önümüzdeki 3 gün boyunca ve özellikle Cumartesi günü meydana gelmesi beklenen son zamanların en yoğun fırtına ve hortum tehlikesine karşı tedbir almanızı önemle rica ederim. Belediyemiz ilgili tüm ekipleri ile teyakkuz halinde olacaktır. İhbarlarınızı Başkent 153 hattından bize bildirebilirsiniz" dedi.
Yağmur- Yağış- Meteoroloji - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
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