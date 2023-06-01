https://sputniknews.com.tr/20230601/macron-putinle-gorusebilirim-ama-henuz-konusulacak-bir-sey-yok-1071905827.html

Macron: Putin’le görüşebilirim ama henüz konuşulacak bir şey yok

Macron: Putin’le görüşebilirim ama henüz konuşulacak bir şey yok

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin’le yeni görüşmeye ihtimal verdiğini belirterek ama henüz “yararlı sohbet için bir konu yok” dedi. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T22:43+0300

2023-06-01T22:43+0300

2023-06-01T22:43+0300

ukrayna krizi

rusya

fransa

vladimir putin

emmanuel macron

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Fransa lideri Emmanuel Macron, Moldova’nın başkenti Kişinev’deki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında Ukrayna’da çatışma başladığı günden bu yana Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le birkaç kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsattı.Macron, “Fransa her zaman herkesle diyaloğa açık olmuştur. Bir fırsat çıkarsa ve içeriğine bağlı olarak yeni görüşme olabilir. Ama bugün, yararlı sohbet için bir konu yok” ifadelerini kullandı.Ancak eğer Zaporojye nükleer santralinin güvenliği gibi bazı konularda ilerleme olursa tereddütsüz görüşmeyi kabul edeceğini kaydeden Macron, “Fransa, Ukrayna'ya yönelik destek tabanımızı genişletmek için yararlı bir rol oynayabilecek tüm ülkelerle görüşmeye devam ediyor” dedi.

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rusya, fransa, vladimir putin, emmanuel macron