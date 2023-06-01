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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230601/kuruyemis-dukkaninin-enkazinda-aycicekleri-boy-verdi-1071881678.html
Kuruyemiş dükkanının enkazında ayçiçekleri boy verdi
Kuruyemiş dükkanının enkazında ayçiçekleri boy verdi
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yıkılan kuruyemiş dükkanının enkazında ayçiçekleri boy verdi. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Azerbaycan... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T13:41+0300
2023-06-01T13:42+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
deprem
kuruyemiş
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 155 gün geride kaldı. Şehirde ağır hasarlı binaların yıkımına devam edilirken, enkaz kaldırma çalışmaları da son bulma noktasına geldi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen afette Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda yıkılan bir kuruyemişçi dükkanının enkazından 3 ay 26 gün gün sonra ayçiçeklerinin filizlenmesi görenleri şaşırttı. Ortaya çıkan görüntüler depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta umutları bir kez daha yeşertti.'Depremin en ikonik görüntülerini yaşıyoruz'ahramanmaraş halkı olarak tekrar eski günlere döneceklerini ifade eden Ramazan Kaplan, “Burada deprem öncesi kuruyemişçi dükkanı vardı. Bu manzara Allah’ın bir vergisi, depremden sonra ayçiçekleri çıkmaya başladı. Depremin en ikonik görüntülerini yaşıyoruz burada. Çok farklı, çok duygusal bir sahne” dedi.'Hayatımda böyle bir manzara ile karşılaşmadım'Hayatında ilk defa böyle bir manzara ile karşılaştığını ve unutulmayacak bir an olduğunu belirten Ömer Faruk Ceyhan ise, “Depremi yaşadım, çok iyi biliyorum. Gerçekten şaşırtıcı ama depremin de bazı etkileri var tekrardan hayatı renklendirecek şekilde. Mesela buralar çok sıkışık bir kentleşmeye sahipti ama şu an açılmış durumda. Aynı zamanda gördüğünüz üzere bina yıkıldıktan sonra etrafından yeşillikler çıkmaya başladı. Hayatımda hiç böyle bir manzara ile karşılaşmadım, sonuçta ilk defa depremi yaşadım. Depremden sonra böyle bir şeyin olması hayata biraz umutla bakmaya yarıyor” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230528/28-mayis-cumhurbaskanligi-secimi-2tur--kahramanmaras-hatay-adiyamandan-secim-sonuclari--1071692716.html
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kahramanmaraş, deprem, kuruyemiş
kahramanmaraş, deprem, kuruyemiş

Kuruyemiş dükkanının enkazında ayçiçekleri boy verdi

13:41 01.06.2023 (güncellendi: 13:42 01.06.2023)
© İHA / HALİL ULUBEY - METEHAN NAZLIKuruyemiş dükkanının enkazında ayçiçekleri boy verdi
Kuruyemiş dükkanının enkazında ayçiçekleri boy verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© İHA / HALİL ULUBEY - METEHAN NAZLI
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Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yıkılan kuruyemiş dükkanının enkazında ayçiçekleri boy verdi. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda yıkılan bir kuruyemişçi dükkanının enkazından 3 ay 26 gün gün sonra ayçiçeklerinin filizlenmesi görenleri şaşırttı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 155 gün geride kaldı. Şehirde ağır hasarlı binaların yıkımına devam edilirken, enkaz kaldırma çalışmaları da son bulma noktasına geldi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen afette Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda yıkılan bir kuruyemişçi dükkanının enkazından 3 ay 26 gün gün sonra ayçiçeklerinin filizlenmesi görenleri şaşırttı. Ortaya çıkan görüntüler depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta umutları bir kez daha yeşertti.

'Depremin en ikonik görüntülerini yaşıyoruz'

ahramanmaraş halkı olarak tekrar eski günlere döneceklerini ifade eden Ramazan Kaplan, “Burada deprem öncesi kuruyemişçi dükkanı vardı. Bu manzara Allah’ın bir vergisi, depremden sonra ayçiçekleri çıkmaya başladı. Depremin en ikonik görüntülerini yaşıyoruz burada. Çok farklı, çok duygusal bir sahne” dedi.

'Hayatımda böyle bir manzara ile karşılaşmadım'

Hayatında ilk defa böyle bir manzara ile karşılaştığını ve unutulmayacak bir an olduğunu belirten Ömer Faruk Ceyhan ise, “Depremi yaşadım, çok iyi biliyorum. Gerçekten şaşırtıcı ama depremin de bazı etkileri var tekrardan hayatı renklendirecek şekilde. Mesela buralar çok sıkışık bir kentleşmeye sahipti ama şu an açılmış durumda. Aynı zamanda gördüğünüz üzere bina yıkıldıktan sonra etrafından yeşillikler çıkmaya başladı. Hayatımda hiç böyle bir manzara ile karşılaşmadım, sonuçta ilk defa depremi yaşadım. Depremden sonra böyle bir şeyin olması hayata biraz umutla bakmaya yarıyor” diye konuştu.
Deprem bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2023
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