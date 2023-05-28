https://sputniknews.com.tr/20230528/28-mayis-cumhurbaskanligi-secimi-2tur--kahramanmaras-hatay-adiyamandan-secim-sonuclari--1071692716.html
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2.tur: Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman’dan seçim sonuçları
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2.tur: Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman’dan seçim sonuçları
Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı illerde seçim yine buruk geçiyor. Deprem bölgesindeki oy oranları da merak edilmeye başlandı. İşte... 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T18:04+0300
2023-05-28T18:04+0300
2023-05-28T18:53+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
hatay
kahramanmaraş
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Türkiye, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerle sarsıldı. 11 ilde yıkıma yol açan depremlerde 50 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti. Depremin en çok etkilediği Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’da yaklaşık 2 milyon seçmen sandık başına gitti. YSK’nın açıkladığı resmi verilere göre 1. turda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aldığı oy sayıları şu şekilde: HATAY RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 418 bin 228 KEMAL KILIÇDAROĞLU: 418 bin 709KAHRAMANMARAŞ RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 453 bin 535 KEMAL KILIÇDAROĞLU: 140 bin 066ADIYAMAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 211 bin 389 KEMAL KILIÇDAROĞLU: 99 bin 771İşte YSK’nın seçim yasaklarının kalkmasının ardından deprem bölgesindeki oy oranları…AA'nın açıkladığı verilere göre, Kahramanmaraş'ta sandıkların yüzde 85.07'si açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı oy oranı yüzde 75.06 iken, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 24.94 oldu.Hatay'da sandıkların yüzde 84.31'i açıldı. Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.15 iken Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 50.67 oldu.Adıyaman'da sandıkların yüzde 89.94'ü açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 69.93 iken Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 30.07 oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230528/28-mayis-cumhurbaskanligi-2-tur-secimi-istanbul-2023-secim-sonuclarinda-son-durum-1071691766.html
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seçim sonuçları, deprem bölgesi seçim sonuçları, kahramanmaraş seçim sonuçları, adıyaman seçim sonuçları, kahramanmaraş seçim sonuçları, hatay seçim sonuçları
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2.tur: Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman’dan seçim sonuçları
18:04 28.05.2023 (güncellendi: 18:53 28.05.2023) Abone ol
Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı illerde seçim yine buruk geçiyor. Deprem bölgesindeki oy oranları da merak edilmeye başlandı. İşte ağır yıkıma uğrayan Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’daki son durum…
Türkiye, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerle sarsıldı. 11 ilde yıkıma yol açan depremlerde 50 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti.
Depremin en çok etkilediği Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’da yaklaşık 2 milyon seçmen sandık başına gitti.
YSK’nın açıkladığı resmi verilere göre 1. turda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aldığı oy sayıları şu şekilde:
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 418 bin 228
KEMAL KILIÇDAROĞLU: 418 bin 709
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 453 bin 535
KEMAL KILIÇDAROĞLU: 140 bin 066
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 211 bin 389
KEMAL KILIÇDAROĞLU: 99 bin 771
İşte YSK’nın seçim yasaklarının kalkmasının ardından deprem bölgesindeki oy oranları…
AA'nın açıkladığı verilere göre, Kahramanmaraş'ta sandıkların yüzde 85.07'si açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı oy oranı yüzde 75.06 iken, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 24.94 oldu.
Hatay'da sandıkların yüzde 84.31'i açıldı. Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.15 iken Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 50.67 oldu.
Adıyaman'da sandıkların yüzde 89.94'ü açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 69.93 iken Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 30.07 oldu.