https://sputniknews.com.tr/20230528/28-mayis-cumhurbaskanligi-secimi-2tur--kahramanmaras-hatay-adiyamandan-secim-sonuclari--1071692716.html

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2.tur: Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman’dan seçim sonuçları

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2.tur: Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman’dan seçim sonuçları

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı illerde seçim yine buruk geçiyor. Deprem bölgesindeki oy oranları da merak edilmeye başlandı. İşte... 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T18:04+0300

2023-05-28T18:04+0300

2023-05-28T18:53+0300

2023 türkiye seçimleri

seçim

hatay

kahramanmaraş

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Türkiye, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerle sarsıldı. 11 ilde yıkıma yol açan depremlerde 50 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti. Depremin en çok etkilediği Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’da yaklaşık 2 milyon seçmen sandık başına gitti. YSK’nın açıkladığı resmi verilere göre 1. turda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aldığı oy sayıları şu şekilde: HATAY RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 418 bin 228 KEMAL KILIÇDAROĞLU: 418 bin 709KAHRAMANMARAŞ RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 453 bin 535 KEMAL KILIÇDAROĞLU: 140 bin 066ADIYAMAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 211 bin 389 KEMAL KILIÇDAROĞLU: 99 bin 771İşte YSK’nın seçim yasaklarının kalkmasının ardından deprem bölgesindeki oy oranları…AA'nın açıkladığı verilere göre, Kahramanmaraş'ta sandıkların yüzde 85.07'si açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı oy oranı yüzde 75.06 iken, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 24.94 oldu.Hatay'da sandıkların yüzde 84.31'i açıldı. Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.15 iken Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 50.67 oldu.Adıyaman'da sandıkların yüzde 89.94'ü açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 69.93 iken Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 30.07 oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230528/28-mayis-cumhurbaskanligi-2-tur-secimi-istanbul-2023-secim-sonuclarinda-son-durum-1071691766.html

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