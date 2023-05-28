https://sputniknews.com.tr/20230528/28-mayis-cumhurbaskanligi-2-tur-secimi-istanbul-2023-secim-sonuclarinda-son-durum-1071691766.html
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi: İstanbul 2023 seçim sonuçlarında son durum
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi: İstanbul 2023 seçim sonuçlarında son durum
2 adayın yarıştığı Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin 2. turunda sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapandı. Yaklaşık 11 milyon seçmenin oy kullandığı İstanbul’un siyasi... 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T17:49+0300
2023-05-28T17:49+0300
2023-05-28T18:47+0300
2023 türkiye seçimleri
ysk
seçim
istanbul seçim sonuçları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1c/1071691413_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42db7815cb64b784b880c567727932ea.jpg
Türkiye’de 81 ilde vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin 2. turu için bir kez daha sandığa gitti. Saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibarıyla son buldu. Türkiye’nin hem ekonomik hem de nüfus açısından en büyük kenti olan İstanbul’da YSK’nın verilerine göre, 11 milyon 358 bin 83 seçmen bulunuyor.Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin 1. turunda, İstanbul’da 4 milyon 738 bin 748 seçmen Erdoğan’a oy verirken, 4 milyon 928 bin 772 vatandaş tercihini Kılıçdaroğlu’ndan yana kullandı. 14 Mayıs’taki seçimlerde, Kılıçdaroğlu yarışı önde tamamlamıştı. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarıştığı seçimde sonuçlar bekleniyor. YSK’nın seçim yasaklarını sonlandırmasının ardından yaşanan tüm gelişmeler şu şekilde:Anadolu Ajansı'nın açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sandıkların yüzde 55.21'i açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 50.61 iken, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 49.39.
https://sputniknews.com.tr/20230528/cumhurbaskani-2-tur-secimi-2023-ysk-baskani-aciklama-yapiyor-1071689729.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1c/1071691413_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c616fac6bdcf6cd207f96d8908e27a9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul seçim sonuçları, istanbul'da kim önde?, istanbul erdoğan seçim sonuçları
istanbul seçim sonuçları, istanbul'da kim önde?, istanbul erdoğan seçim sonuçları
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi: İstanbul 2023 seçim sonuçlarında son durum
17:49 28.05.2023 (güncellendi: 18:47 28.05.2023) Abone ol
2 adayın yarıştığı Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin 2. turunda sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapandı. Yaklaşık 11 milyon seçmenin oy kullandığı İstanbul’un siyasi tercihi merakla takip ediliyor. İstanbul’da sandıkların açılmasından sonuçların belirlendiği ana dek yaşanan tüm gelişmeleri, YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla aktarıyoruz.
Türkiye’de 81 ilde vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin 2. turu için bir kez daha sandığa gitti. Saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibarıyla son buldu.
Türkiye’nin hem ekonomik hem de nüfus açısından en büyük kenti olan İstanbul’da YSK’nın verilerine göre, 11 milyon 358 bin 83 seçmen bulunuyor.
Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin 1. turunda, İstanbul’da 4 milyon 738 bin 748 seçmen Erdoğan’a oy verirken, 4 milyon 928 bin 772 vatandaş tercihini Kılıçdaroğlu’ndan yana kullandı. 14 Mayıs’taki seçimlerde, Kılıçdaroğlu yarışı önde tamamlamıştı. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarıştığı seçimde sonuçlar bekleniyor.
YSK’nın seçim yasaklarını sonlandırmasının ardından yaşanan tüm gelişmeler şu şekilde:
Anadolu Ajansı'nın açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sandıkların yüzde 55.21'i açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 50.61 iken, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 49.39.