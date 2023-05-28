https://sputniknews.com.tr/20230528/28-mayis-cumhurbaskanligi-2-tur-secimi-istanbul-2023-secim-sonuclarinda-son-durum-1071691766.html

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi: İstanbul 2023 seçim sonuçlarında son durum

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi: İstanbul 2023 seçim sonuçlarında son durum

2 adayın yarıştığı Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin 2. turunda sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapandı. Yaklaşık 11 milyon seçmenin oy kullandığı İstanbul’un siyasi... 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T17:49+0300

2023-05-28T17:49+0300

2023-05-28T18:47+0300

2023 türkiye seçimleri

ysk

seçim

istanbul seçim sonuçları

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Türkiye’de 81 ilde vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin 2. turu için bir kez daha sandığa gitti. Saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibarıyla son buldu. Türkiye’nin hem ekonomik hem de nüfus açısından en büyük kenti olan İstanbul’da YSK’nın verilerine göre, 11 milyon 358 bin 83 seçmen bulunuyor.Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin 1. turunda, İstanbul’da 4 milyon 738 bin 748 seçmen Erdoğan’a oy verirken, 4 milyon 928 bin 772 vatandaş tercihini Kılıçdaroğlu’ndan yana kullandı. 14 Mayıs’taki seçimlerde, Kılıçdaroğlu yarışı önde tamamlamıştı. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarıştığı seçimde sonuçlar bekleniyor. YSK’nın seçim yasaklarını sonlandırmasının ardından yaşanan tüm gelişmeler şu şekilde:Anadolu Ajansı'nın açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sandıkların yüzde 55.21'i açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 50.61 iken, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 49.39.

https://sputniknews.com.tr/20230528/cumhurbaskani-2-tur-secimi-2023-ysk-baskani-aciklama-yapiyor-1071689729.html

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