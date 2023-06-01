https://sputniknews.com.tr/20230601/kuru-sogan-fiyatlari-dip-yapti-havuc-yukselise-gecti-1071874292.html

Kuru soğan fiyatları dip yaptı, havuç yükselişe geçti

Kuru soğan fiyatları dip yaptı, havuç yükselişe geçti

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, kuru soğan arzındaki artışla birlikte fiyatların üreticide yüzde 50.8, markette yüzde 24.3 düştüğünü bildirdi. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T12:12+0300

2023-06-01T12:12+0300

2023-06-01T12:22+0300

soğan

havuç

gübre

ekonomi

biber

afet

artış

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla son günlerde yaşanan doğal afetleri, beklenen buğday alım fiyatını, mayıs ayında üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını ve girdi fiyatlarında yaşanan değişimleri değerlendirdi. Artan nüfus karşısında üretimin sürdürülebilirliği için gerekli tedbirler alınarak süt üretiminin artarak devam etmesinin sağlanması gerektiğine dikkati çeken Bayraktar, “Bunun için süt fiyatlarını baskılamak yerine yem fiyatları kontrol altına alınmalı, yetiştiriciye makul fiyatlardan kaba ve kesif yem temin etmenin yolu bulunmalıdır” dedi.Bayraktar, süt fiyatlarına ilişkin şunları kaydetti:‘Afet sonrası ödenen tazminatlarda çiftçi beklentileri karşılanmalıdır’Bazı il ve ilçelerde aşırı yağış, sel, su baskını ve dolunun afete neden olarak tarımsal üretime zarar verdiğini söyleyen Bayraktar, çiftçilerin bir üretim dönemi boyunca emek verdiği ürününe sigorta yaptırıp ürününü güvence altına alması gerektiğini vurguladı:Afetler sonrasında devlet yardımlarının devam etmesi ve bu alanlara daha fazla kaynak ayrılmasının önemine işaret eden Bayraktar, üreticilerin başta buğday, arpa ve mercimek gibi temel ürünler olmak üzere kışlık ürünlerde hasada başladığını hatırlatarak, yüksek girdi maliyetinden kaynaklı üreticilerin borçlandığını, fakat yine de üretime devam ettiğini aktardı. Üreticilerin emeğinin, alın terinin karşılığını almak istediğini belirten Bayraktar, “Bu nedenle yüksek maliyetlerini karşılayacak ve kendilerine makul bir refah payı bırakacak fiyatların açıklanmasını ve ürünlerinin alınmasını bekliyor” dedi.Mayıs ayı üretici market fiyatlarıTZOB Genel Başkanı Bayraktar, mayıs ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 316.8 ile elmada görüldüğünü ifade ederek şunları söyledi:Fiyatı en çok azalan ürün sivri biberMayıs ayında markette 37 ürünün 23’ünde fiyat artışı, 14’ünde fiyat düşüşü görüldüğünü kaydeden Bayraktar, “Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 84.8 ile havuç oldu. Havuçtaki fiyat artışını yüzde 30.2 ile maydanoz, yüzde 26,4 ile ıspanak, yüzde 19.1 ile fındık, yüzde 15.3 ile elma, yüzde 14.7 ile marul takip etti. Markette fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 37.1 ile sivri biber oldu. Sivribiberdeki azalışı yüzde 36.5 ile patlıcan, yüzde 24.3 ile kuru soğan, yüzde 17.2 ile kabak, yüzde 10.2 ile toz şeker izledi” ifadelerini kullandı.Bayraktar, mayıs ayında üreticide 30 ürününün 10’unda fiyat artışı olduğunu, 9’unda fiyat düşüşü görüldüğünü aktararak, “11 üründe ise fiyat değişimi olmadı. Mayıs ayında üreticide fiyatı en çok düşen ürün yüzde 50.8 ile kuru soğan oldu. Kuru soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 23.4 ile sivri biber, yüzde 22.1 ile patlıcan, yüzde 21.8 ile yumurta, yüzde 11,8 ile domates, yüzde 10.8 ile maydanoz, izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 140 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat artışını yüzde 114.2 ile havuç, yüzde 37.7 ile ıspanak, yüzde 26.8 ile marul, yüzde 11.9 ile çilek takip etti” dedi.Soğanda arz arttı, fiyat düştüLimon ve havucun arzında yaşanan daralmanın fiyatların yükselmesine yol açtığını belirten Bayraktar, “Çilek, ıspanak ve maruldaki fiyat artışı havaların yağışlı gitmesi, üreticilerimizin hasat için tarlalarına girememesi nedeniyle ürün arzında meydana gelen düşüşten kaynaklandı. Kuru soğan arzındaki artış fiyatların gerilemesine sebep oldu. Sivri biber, patlıcan, domates, maydanoz, kabak gibi sebzelerde tarla üretimine geçilmesinden dolayı arz artışı fiyat düşüşüne neden oldu. Yumurtada yaşanan fiyat düşüşü arz ve talepteki değişimden kaynaklandı” ifadelerini kullandı.Gübre fiyatlarında düşüşTZOB Genel Başkanı Bayraktar, odaların aracılığıyla girdi piyasalarından aldıkları fiyat verilerine göre mayıs ayı aylık ve yıllık girdi fiyatlarındaki değişimlere ilişkin şunları söyledi:“Amonyum sülfat gübresi yüzde 11.2, üre gübresi yüzde 2.8, kalsiyum amonyum nitrat gübresi yüzde 2.7, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 2.1 ve DAP gübresi yüzde 0.3 düştü. Geçen yılın mayıs ayına göre ise son bir yılda üre gübresi yüzde 26.1, amonyum sülfat gübresi yüzde 23.3, kalsiyum amonyum nitrat gübresi yüzde 0.2 düşerken, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 13.4, DAP gübresi ise yüzde 11.7 oranında arttı. Mazot fiyatı aylık olarak yüzde 1.7, son bir yıla göre ise yüzde 10.8 oranında düştü. Besi yemi mayıs ayında nisan ayına göre yüzde 4, süt yemi yüzde 3.7, son bir yılda besi yemi yüzde 21.1 ve süt yemi yüzde 21.4 oranında arttı. Elektrik fiyatları son bir yılda yüzde 18.2 oranında arttı. Gübre fiyatlarında son 6 aydır ve yıllık bazda düşüş yaşanmaya devam ediyor. Ürün maliyetinin artmaması, üreticinin mağdur olmaması, üretime darbe vurulmaması için tüm girdilerde de fiyatların makul seviyelerde tutulması gerekmektedir. Sezon başında başımıza geldiği gibi, özellikle kriz zamanlarında spekülatif olarak girdi fiyatlarının artırılmasına fırsat verilmemelidir.”

https://sputniknews.com.tr/20230523/isinan-havalar-sebze-meyve-fiyatlarini-nasil-etkiledi-1071457036.html

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kuru soğan fiyatları arttı mı , soğan fiyatları düştü mü , havuç zamlandı mı