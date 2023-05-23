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https://sputniknews.com.tr/20230523/isinan-havalar-sebze-meyve-fiyatlarini-nasil-etkiledi-1071457036.html
Isınan havalar sebze-meyve fiyatlarını nasıl etkiledi?
Isınan havalar sebze-meyve fiyatlarını nasıl etkiledi?
Havaların ısınmasının ardından sebze fiyatlarında düşüş pazar tezgahlarına yansıdı. Pazarın en ucuz sebzesi 8-10 TL’den satılan çarliston biber ve salatalık... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T16:16+0300
2023-05-23T16:19+0300
ekonomi
sebze
fiyat
düşüş
domates
soğan
meyve
sıcak hava
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Havaların ısınması ve hasat zamanın başlamasının ardından sebze fiyatlarındaki düşüş pazar tezgahlarına yansıdı. Geçen haftalarda yüksek fiyatlardan satılan domates, soğan ve salatalık havaların ısınmasıyla düşüşe geçti. Pazarda en uygun sebze 8-10 ile TL’den satılan çarliston biber ve salatalık oldu. Fiyatların ilerleyen günlerde daha da düşeceğini belirten pazarcılar, meyve fiyatlarının ise sabitlendiğini söyledi.‘Sebze fiyatları oldukça geriledi’Sebze fiyatlarının son bir haftadır uygun devam ettiğini pazarcı Şenol Ayhan, “Bu havalar böyle devam ederse fiyatlar artmaz. Geçtiğimiz haftalara göre sebze fiyatları oldukça geriledi. Salatalık 25 TL’den 10 TL’ye, kıvırcık 15 TL’den 8 TL’ye, kuru soğan 30 TL’den 10 TL’ye, domates 20 TL’den 15 TL’ye, patlıcan 15 TL’den 10 TL’ye gerilemiş durumda. Pazarın en uygun fiyatlı ürünleri salata ve çarliston biber 8-10 arasında değişiyor. Bu fiyatlar ilerleyen zamanda daha da düşer. Vatandaş genelde her ürünü alıyor” şeklinde konuştu.‘Meyve fiyatları sabitlenmiş durumda’Meyve fiyatlarında sabitlenme olduğunu vurgulayan pazarcı Ekrem Tapar, “Meyvelerin ilk çıktığın günlere göre tabi biraz geriledi. Fakat şu anda tam olarak fiyatlar oturmuş durumda değil. Erik 30 TL, kiraz 35 TL, çilek 35 TL, şeftali - nektarin 35 TL’de satıyoruz. Bu fiyatlar, hasat zamanı tam olmadığı için biraz yüksek. İlerleyen günlerde fiyatlar düşer. Talep en çok erik ve kiraza var” ifadelerini kullandı.Pazarında fiyatların uygun olduğunu belirten bir kişi, “Geçtiğimiz hafta oldukça yüksekti şimdi bayağı düşmüş. Mantar ve soğan aldım. Alışveriş yapmaya devam edeceğim” dedi.
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sebze, fiyat, düşüş, domates, soğan, meyve, sıcak hava
sebze, fiyat, düşüş, domates, soğan, meyve, sıcak hava

Isınan havalar sebze-meyve fiyatlarını nasıl etkiledi?

16:16 23.05.2023 (güncellendi: 16:19 23.05.2023)
© İHAPazar, biber, sebze
Pazar, biber, sebze - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© İHA
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Havaların ısınmasının ardından sebze fiyatlarında düşüş pazar tezgahlarına yansıdı. Pazarın en ucuz sebzesi 8-10 TL’den satılan çarliston biber ve salatalık oldu. Meyve fiyatlarındaki artış ise durdu.
Havaların ısınması ve hasat zamanın başlamasının ardından sebze fiyatlarındaki düşüş pazar tezgahlarına yansıdı. Geçen haftalarda yüksek fiyatlardan satılan domates, soğan ve salatalık havaların ısınmasıyla düşüşe geçti.
Pazarda en uygun sebze 8-10 ile TL’den satılan çarliston biber ve salatalık oldu. Fiyatların ilerleyen günlerde daha da düşeceğini belirten pazarcılar, meyve fiyatlarının ise sabitlendiğini söyledi.

‘Sebze fiyatları oldukça geriledi’

Sebze fiyatlarının son bir haftadır uygun devam ettiğini pazarcı Şenol Ayhan, “Bu havalar böyle devam ederse fiyatlar artmaz. Geçtiğimiz haftalara göre sebze fiyatları oldukça geriledi. Salatalık 25 TL’den 10 TL’ye, kıvırcık 15 TL’den 8 TL’ye, kuru soğan 30 TL’den 10 TL’ye, domates 20 TL’den 15 TL’ye, patlıcan 15 TL’den 10 TL’ye gerilemiş durumda. Pazarın en uygun fiyatlı ürünleri salata ve çarliston biber 8-10 arasında değişiyor. Bu fiyatlar ilerleyen zamanda daha da düşer. Vatandaş genelde her ürünü alıyor” şeklinde konuştu.

‘Meyve fiyatları sabitlenmiş durumda’

Meyve fiyatlarında sabitlenme olduğunu vurgulayan pazarcı Ekrem Tapar, “Meyvelerin ilk çıktığın günlere göre tabi biraz geriledi. Fakat şu anda tam olarak fiyatlar oturmuş durumda değil. Erik 30 TL, kiraz 35 TL, çilek 35 TL, şeftali - nektarin 35 TL’de satıyoruz. Bu fiyatlar, hasat zamanı tam olmadığı için biraz yüksek. İlerleyen günlerde fiyatlar düşer. Talep en çok erik ve kiraza var” ifadelerini kullandı.
Pazarında fiyatların uygun olduğunu belirten bir kişi, “Geçtiğimiz hafta oldukça yüksekti şimdi bayağı düşmüş. Mantar ve soğan aldım. Alışveriş yapmaya devam edeceğim” dedi.
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
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