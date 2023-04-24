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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230424/bakan-nebati-sogan-ellerinde-patladi-1070112719.html
Bakan Nebati: Soğan ellerinde patladı
Bakan Nebati: Soğan ellerinde patladı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mevsimsel şartlardan dolayı Türkiye'de zaman zaman meyve ve sebze fiyatlarında değişimler olabileceğinin altını... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T14:32+0300
2023-04-24T14:32+0300
2023 türkiye seçimleri
nureddin nebati
ekonomi
soğan
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
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AK Parti Mersin Milletvekili Adayı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, merkez Akdeniz ilçe Belediyesini ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı ziyaretin ardından otobüs üstünde vatandaşlara hitap eden Bakan Nebati, Mersin’e hizmetkar olmaya geldiklerini söyledi.'Senin hangi mezhepten olduğunu soran var mı, yok'İlk andan itibaren Mersin’de sokak sokak, kapı kapı dolaştıklarını belirten Nebati, “Şimdi Akdeniz ilçesindeyiz. Bu ilçe çok değerli bir ilçe. Bu ilçe adeta Türkiye’yi yansıtıyor. Çünkü Akdeniz’de Yörük, Kürt, Arap, Hristiyan var. Burada kimsenin kimseyi ötekileştirmediği, kardeşlik hukuku içerisinde kol kola yaşadığı, komşuluk hukukuna riayet edildiği bir ilçedeyiz. Düşünün çıkmış birileri ben şu mezhepteyim diyor. Ya senin hangi mezhepten olduğunu soran var mı? Yok. Biz din bir, Allah bir, peygamber bir, kıblemiz bir. AK Parti iktidarlarında kim ötekileştirildi. Cumhurbaşkanımızın dönemimizde ötekileştirilen bir Allah’ın kulu var mı? Yok. Ama bunların cibilliyeti hep ötekileştirilme üzerine kurulu olduğu için şimdi de bilerek kaşıyorlar. 28 Şubat sürecinde başörtülüleri uzaklaştıran sizdiniz. Başörtülülerin başörtüsünü üniversite kapılarında söken sizdiniz. Siz zannediyorsunuz ki AK Parti iktidarında bu tip ötekileştirmeler olur. Ancak bu asla olmaz, Türkiye’de buna izin vermez” diye konuştu.'Bir soğanla seçim alacaklarını zannediyorlar'Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sınırlarının tartışılamayacağını vurgulayan Nebati, “Bu devletin sınırları içerisinde adalet ve hukuk var ve bunun gerekleri yapılır. Onun için biz tek devlet, tek bayrak, tek vatan deriz. Bu vatan uğrunda canımızı vermeye hazır büyük bir kitleyiz. Biz çalışmaya devam ediyoruz. İşte Akdeniz’de birçok çalışma yapıldı, yapılıyor. Akdeniz Belediyesi Mersin’in merkezinde.Başkanımız Akdeniz’i temsil ediyor. Gerçekten birçok projeyi hayata geçirdik. Sadece son bir haftada yaptıklarımızın bir tanesini 5 yıl içerisinde yapmış olsalardı var ya, dünyayı ayağa kaldırırlardı. Bunlar şimdi Atlantik ötesindeki danışmalarıyla Türkiye’yi tanıdıklarını zannediyorlar. Hiçbirşey anladığın yok. Mevsimsel şartlardan dolayı Türkiye’de zaman zaman meyve ve sebze fiyatları çıkar ve iner. Soğanı aldılar ellerine. Dediler ki ‘soğan, soğan 30 lira oldu.’ Soğan ellerinde patladı. Yeni ürünler çıktı fiyatlar aşağı doğru gidiyor. Ya siz bu soğanı eline aldığınız zaman bunların kabuğunu açarak cücüğüne kadar git dedik ama kızdılar. Türkiye’yi tanımayan adamlarla Türkiye’yi anlatmaya çalışıyorsun. Bir soğanla seçim alacaklarını zannediyorlar. Sen soğanla uğraşmaya devam et, biz son bir haftada Karadeniz gazını karayla buluşturduk mu? Buluşturduk. Togg artık yollarda. TCG Anadolu gemimiz denize indi” şeklinde konuştu.'Soğanın ister dışıyla ister içiyle oynayın, milletin aklıyla oynamayın'Türkiye’deki tüm teknolojik imkanları ülke için kullanacaklarını dile getiren Nebati, “Yollarımız, hastanelerimiz, okullarımız hepsi devasa bir şekilde kullanılıyor. Onlara ‘siz diyorum’ kusura bakmayın. Soğanın ister dışıyla ister içiyle oynamaya devam edin. İster alının, ister alınmayın. Sen kalkıp soğanı baş tacı yapar, bir ülkenin aklıyla oynayacak şekilde ben soğanla iktidarı alacağım diyorsan, ben de sana İHA’yla, SİHA’yla, Togg’la, TCG Anadolu Gemisi'yle, uçakla, helikopterle dün olduğu gibi bugünde cevap veririm. Milletin aklıyla oynamayın. Sizin genel başkanlarınız dışarından süfle alırken, bizim genel başkanımız süfleyi milletten alıyor. Milletten aldığı için milletle barışık. Recep Tayyip Erdoğan inşallah 14 Mayıs akşamı AK Parti Genel Merkezinin balkonundan ‘teşekkürler ey Türkiye’ diyecek. Allah yolumuzu açık eylesin” ifadelerini kullandı.Bakan Nebati, Akdeniz Belediyesinin ardından Hastane Caddesinde esnafı ziyaret ederek, 'hayırlı işler' diledi.
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nureddin nebati, ekonomi, soğan, türkiye, kemal kılıçdaroğlu
nureddin nebati, ekonomi, soğan, türkiye, kemal kılıçdaroğlu

Bakan Nebati: Soğan ellerinde patladı

14:32 24.04.2023
© AANureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mevsimsel şartlardan dolayı Türkiye'de zaman zaman meyve ve sebze fiyatlarında değişimler olabileceğinin altını çizerek, "Soğanı aldılar ellerine. Dediler ki ‘soğan, soğan 30 lira oldu.’ Soğan ellerinde patladı" dedi.
AK Parti Mersin Milletvekili Adayı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, merkez Akdeniz ilçe Belediyesini ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı ziyaretin ardından otobüs üstünde vatandaşlara hitap eden Bakan Nebati, Mersin’e hizmetkar olmaya geldiklerini söyledi.

'Senin hangi mezhepten olduğunu soran var mı, yok'

İlk andan itibaren Mersin’de sokak sokak, kapı kapı dolaştıklarını belirten Nebati, “Şimdi Akdeniz ilçesindeyiz. Bu ilçe çok değerli bir ilçe. Bu ilçe adeta Türkiye’yi yansıtıyor. Çünkü Akdeniz’de Yörük, Kürt, Arap, Hristiyan var. Burada kimsenin kimseyi ötekileştirmediği, kardeşlik hukuku içerisinde kol kola yaşadığı, komşuluk hukukuna riayet edildiği bir ilçedeyiz. Düşünün çıkmış birileri ben şu mezhepteyim diyor. Ya senin hangi mezhepten olduğunu soran var mı? Yok. Biz din bir, Allah bir, peygamber bir, kıblemiz bir. AK Parti iktidarlarında kim ötekileştirildi. Cumhurbaşkanımızın dönemimizde ötekileştirilen bir Allah’ın kulu var mı? Yok. Ama bunların cibilliyeti hep ötekileştirilme üzerine kurulu olduğu için şimdi de bilerek kaşıyorlar. 28 Şubat sürecinde başörtülüleri uzaklaştıran sizdiniz. Başörtülülerin başörtüsünü üniversite kapılarında söken sizdiniz. Siz zannediyorsunuz ki AK Parti iktidarında bu tip ötekileştirmeler olur. Ancak bu asla olmaz, Türkiye’de buna izin vermez” diye konuştu.

'Bir soğanla seçim alacaklarını zannediyorlar'

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sınırlarının tartışılamayacağını vurgulayan Nebati, “Bu devletin sınırları içerisinde adalet ve hukuk var ve bunun gerekleri yapılır. Onun için biz tek devlet, tek bayrak, tek vatan deriz. Bu vatan uğrunda canımızı vermeye hazır büyük bir kitleyiz. Biz çalışmaya devam ediyoruz. İşte Akdeniz’de birçok çalışma yapıldı, yapılıyor. Akdeniz Belediyesi Mersin’in merkezinde.Başkanımız Akdeniz’i temsil ediyor. Gerçekten birçok projeyi hayata geçirdik. Sadece son bir haftada yaptıklarımızın bir tanesini 5 yıl içerisinde yapmış olsalardı var ya, dünyayı ayağa kaldırırlardı. Bunlar şimdi Atlantik ötesindeki danışmalarıyla Türkiye’yi tanıdıklarını zannediyorlar. Hiçbirşey anladığın yok. Mevsimsel şartlardan dolayı Türkiye’de zaman zaman meyve ve sebze fiyatları çıkar ve iner. Soğanı aldılar ellerine. Dediler ki ‘soğan, soğan 30 lira oldu.’ Soğan ellerinde patladı. Yeni ürünler çıktı fiyatlar aşağı doğru gidiyor. Ya siz bu soğanı eline aldığınız zaman bunların kabuğunu açarak cücüğüne kadar git dedik ama kızdılar. Türkiye’yi tanımayan adamlarla Türkiye’yi anlatmaya çalışıyorsun. Bir soğanla seçim alacaklarını zannediyorlar. Sen soğanla uğraşmaya devam et, biz son bir haftada Karadeniz gazını karayla buluşturduk mu? Buluşturduk. Togg artık yollarda. TCG Anadolu gemimiz denize indi” şeklinde konuştu.

'Soğanın ister dışıyla ister içiyle oynayın, milletin aklıyla oynamayın'

Türkiye’deki tüm teknolojik imkanları ülke için kullanacaklarını dile getiren Nebati, “Yollarımız, hastanelerimiz, okullarımız hepsi devasa bir şekilde kullanılıyor. Onlara ‘siz diyorum’ kusura bakmayın. Soğanın ister dışıyla ister içiyle oynamaya devam edin. İster alının, ister alınmayın. Sen kalkıp soğanı baş tacı yapar, bir ülkenin aklıyla oynayacak şekilde ben soğanla iktidarı alacağım diyorsan, ben de sana İHA’yla, SİHA’yla, Togg’la, TCG Anadolu Gemisi'yle, uçakla, helikopterle dün olduğu gibi bugünde cevap veririm. Milletin aklıyla oynamayın. Sizin genel başkanlarınız dışarından süfle alırken, bizim genel başkanımız süfleyi milletten alıyor. Milletten aldığı için milletle barışık. Recep Tayyip Erdoğan inşallah 14 Mayıs akşamı AK Parti Genel Merkezinin balkonundan ‘teşekkürler ey Türkiye’ diyecek. Allah yolumuzu açık eylesin” ifadelerini kullandı.
Bakan Nebati, Akdeniz Belediyesinin ardından Hastane Caddesinde esnafı ziyaret ederek, 'hayırlı işler' diledi.
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