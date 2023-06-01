https://sputniknews.com.tr/20230601/kral-charles-enerji-tasarrufu-icin-saraydaki-havuzunun-sicakligini-dusurdu-1071863351.html

Kral Charles enerji tasarrufu için saraydaki havuzunun sıcaklığını düşürdü

Kral Charles enerji tasarrufu için saraydaki havuzunun sıcaklığını düşürdü

İklim ve çevre konularına yönelik kampanyalara verdiği destekle bilinen İngiltere Kralı 3. Charles'ın, enerji tüketimini azaltmak amacıyla Buckingham... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T02:53+0300

2023-06-01T02:53+0300

2023-06-01T02:53+0300

dünya

kral charles

ingiltere

buckingham sarayı

enerji

tasarruf

havuz

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Times gazetesinde yer alan haberde, Kral Charles'ın tahta geçtikten sonra başkent Londra'daki Buckingham Sarayı'nda bulunan havuzun ısısını düşürdüğü ve bu nedenle havuzu kullanan bazı saray çalışanlarının üşüdüğü öne sürüldü.Haberde, Buckingham Sarayı'ndan bir kaynağın, "Havuzu kullanan birkaç kişi suyun sıcaklığının düştüğünü ve eskisinden biraz daha soğuk olduğunu fark etti. Onlara bizzat Kral'ın ısıtmayı azalttığı söylendi" dediği bildirildi.Bir başka kaynağın ise "Kral Charles dışarıda hava nasıl olursa olsun bir odayı neden oda sıcaklığının üzerinde ısıtmak istediğinizi de bilmek istiyor. Bunu israf olarak görüyor" ifadelerine yer verildi.Gazetenin haberinde, Kral Charles'ın soğuk koşullarda yaşamaktan ve çalışmaktan hoşlandığı belirtildi.Saraydaki ışıkları da düzenli olarak kontrol ediyorÖte yandan, çalışanların, Kral Charles'ın sarayda kullanılmayan odalarda ışıkların açık kalıp kalmadığını kontrol ettiğini gözlemledikleri ve Kral'ın kışın bile pencerelerini açık tutmasıyla bilindiği kaydedildi.Haberde, Buckingham Sarayı'nın konuya ilişkin yorum yapmayı reddettiği bildirildi.

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kral charles, ingiltere, buckingham sarayı, enerji, tasarruf, havuz