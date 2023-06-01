https://sputniknews.com.tr/20230601/kentsel-donusumde-yarisi-bizden-kampanyasina-basvurular-sona-erdi-1071887850.html

Kentsel dönüşümde 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvurular sona erdi

Kentsel dönüşümde 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvurular sona erdi

Bakan Kurum, kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasına 1 milyon 19 bin 471 bağımsız birim için 269 bin 670 başvuru yapıldığını ve başvuruların sona... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T15:22+0300

2023-06-01T15:22+0300

2023-06-01T15:22+0300

türkiye

murat kurum

kentsel dönüşüm

yarısı bizden

kampanya

başvuru

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İstanbul'daki kampanyaya ilişkin bilgi verdi.Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı.Bakan, paylaşımında 'İstanbul'da Büyük Dönüşüm' başlıklı bir de infografiğe yer verdi.Buna göre, 1 milyon 19 bin 471 bağımsız birim için 269 bin 670 başvuru yapılırken 118 bin konutta projelendirme çalışmaları başlatıldı. Şu ana kadar incelenen 20 bin 275 binada yüzde 67, 14 bin 126 binada ise yüzde 100 uzlaşma sağlandı.Kampanyaya en çok başvuru Bahçelievler, Bağcılar, Güngören, Üsküdar, Fatih ilçelerinden, en az başvuru ise Adalar, Şile, Çatalca, Başakşehir ve Beykoz ilçelerinden yapıldı.Riskli konutlar TOKİ ile dönüştürülecekÖte yandan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle dönüştürülecek olan riskli konutlardaki 2+1 dairelerde 750 bin lirası devletten kalan 750 bin lirası aylık 5 bin 625 lira taksit, 3+1 dairelerde ise 900 bin lirası devletten kalan 900 bin lirası aylık 6 bin 750 lira taksit imkanı sağlanacak.Bu süreçte, 10 bin 500 lira taşınma, aylık 5 bin 250 lira ise kira desteği verilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230531/istanbulda-yarisi-bizden-kampanyasina-en-yogun-ilgi-bagcilardan-1071838962.html

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