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https://sputniknews.com.tr/20230531/istanbulda-yarisi-bizden-kampanyasina-en-yogun-ilgi-bagcilardan-1071838962.html
İstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyasına en yoğun ilgi Bağcılar'dan
İstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyasına en yoğun ilgi Bağcılar'dan
Kentsel dönüşüm projesi kampanyası ‘Yarısı Bizden’e bina bazında İstanbul’da en büyük ilgi Bağcılar’dan geldi. Bugün sona eren kampanyaya 8 bin 400 bina için... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T14:27+0300
2023-05-31T14:29+0300
ekonomi
bağcılar
istanbul
başvuru
kentsel dönüşüm
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşümde bir ay önce yeni bir seferberlik başlatmıştı. İstanbul'daki 1.5 milyon riskli yapının yenilenmesi için hayata geçirilen ‘Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden’ projesiyle 5 yıl içinde depreme dayanıksız binanın kalmaması hedefleniyor. Riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlanarak dönüşümün hızlandırılması ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olunması amacıyla hazırlanan 'Yarısı Bizden' kampanyası, ilk günden beri yurt genelinde büyük bir ilgi gördü. Evini dönüştürmek isteyenler projeye başvuruda bulundu.8 bin 400 bina için başvuruBaşvuru süresi bugün sona eren kampanyaya İstanbul’da bina bazında en yoğun ilgi ise Bağcılar’dan geldi. Kampanyanın başladığı 26 Nisan tarihinden şimdiye kadar ilçedeki 8 bin 400 bina için başvuruda bulunuldu.Kentsel dönüşüme olan yaklaşımdan dolayı memnun olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Ülkemiz ve bizim birinci gündemimiz kentsel dönüşüm. Kimliği ve vizyonu olan, çocukları geleceğe hazırlayacak bir kent olmasının bilinciyle bir yapı oluşturmak istiyoruz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230529/emlak-vergisinde-sure-doluyor-son-tarih-yaklasti-1071735821.html
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bağcılar, istanbul, başvuru, kentsel dönüşüm
bağcılar, istanbul, başvuru, kentsel dönüşüm

İstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyasına en yoğun ilgi Bağcılar'dan

14:27 31.05.2023 (güncellendi: 14:29 31.05.2023)
© İHAKentsel dönüşüm kampanyasına Bağcılar'dan başvuranlar
Kentsel dönüşüm kampanyasına Bağcılar'dan başvuranlar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© İHA
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Kentsel dönüşüm projesi kampanyası ‘Yarısı Bizden’e bina bazında İstanbul’da en büyük ilgi Bağcılar’dan geldi. Bugün sona eren kampanyaya 8 bin 400 bina için başvuru yapıldı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşümde bir ay önce yeni bir seferberlik başlatmıştı. İstanbul'daki 1.5 milyon riskli yapının yenilenmesi için hayata geçirilen ‘Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden’ projesiyle 5 yıl içinde depreme dayanıksız binanın kalmaması hedefleniyor.
Riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlanarak dönüşümün hızlandırılması ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olunması amacıyla hazırlanan 'Yarısı Bizden' kampanyası, ilk günden beri yurt genelinde büyük bir ilgi gördü. Evini dönüştürmek isteyenler projeye başvuruda bulundu.

8 bin 400 bina için başvuru

Başvuru süresi bugün sona eren kampanyaya İstanbul’da bina bazında en yoğun ilgi ise Bağcılar’dan geldi. Kampanyanın başladığı 26 Nisan tarihinden şimdiye kadar ilçedeki 8 bin 400 bina için başvuruda bulunuldu.
Kentsel dönüşüme olan yaklaşımdan dolayı memnun olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Ülkemiz ve bizim birinci gündemimiz kentsel dönüşüm. Kimliği ve vizyonu olan, çocukları geleceğe hazırlayacak bir kent olmasının bilinciyle bir yapı oluşturmak istiyoruz” dedi.
Site, bina, ev, konut - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2023
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