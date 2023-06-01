Kapadokya'nın balonları Sırbistan'da havalanacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Aslanoğlu: Ekonomi yönetimine ilişkin değişim sinyalleri geliyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni kabine nasıl şekillenecek?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Yeni Kabine ne zaman belli olacak?
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray
14:06
53 dk
ANLAT BANA
Yeni dönem ekonomi politikaları neler olacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
‘Kimse kaybetmeyecek’ sözünden 3 gün sonra
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Erdoğan - Bahçeli görüşmesi
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve siyasetteki son gelişmeler
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Canlı
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
124 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
58 dk
ANKARA FARKI
Canlı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230601/kapadokyanin-balonlari-sirbistanda-havalanacak-1071864840.html
Kapadokya'nın balonları Sırbistan'da havalanacak
Kapadokya'nın balonları Sırbistan'da havalanacak
Türkiye'nin gözde turizm bölgelerinden Kapadokya'yla özdeşleşen balon turu, yarından itibaren Sırbistan'da da hayata geçirilecek. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T06:49+0300
2023-06-01T06:49+0300
yaşam
kapadokya
balon
tur
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071864686_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9b82e5085c3545f77708447cc80c9f98.jpg
Sırbistan'ın kuzeyindeki Indjija'da, Kapadokya'dan getirilen balonlarla yapılacak turlar öncesinde, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği ev sahipliğinde, Türkiye'den gelen pilotların da katılımıyla etkinlik düzenlendi. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, burada yaptığı açıklamada, son derece heyecanlı bir projenin hayata geçtiğini ifade ederek, "Yarın Kapadokya'dan gelen ilk balon Indjija semalarında havalanacak" dedi. Balonların tamamının Kapadokya'dan geldiğini aktaran Aksoy, "Çok kısa süre içerisinde gerekli bağlantılar kuruldu. Sırbistan'dan Türkiye'ye büyük bir ilgi var. Geçen sene Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı 360 bini geçti." diye konuştu. Indjija Belediyesi Turizm Ofisi Müdürü Milan Bogojevic de iki ülke arasında yeni bir ortak tarihin yazıldığını söyleyerek, "En büyük turizm cazibelerinden biri artık Sırbistan'da. 7 balon ile yılda 100 bin kişiyi uçurmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı. Test uçuşları başarılı'Sırp Kapadokyası' ismiyle sosyal medyadan paylaşımda bulunan organizatörler, Indjija'nın başkent Belgrad'dan 1 saat uzaklıkta olduğunu ifade ederek, balon turlarının hafta içi 19.00'da, hafta sonu ise sabahın erken saatlerinde yapılacağını duyurdu. Test uçuşunun oldukça başarılı geçtiği belirtilirken, Indjija Belediyesi Turizm Ofisi tarafından balon turları kapsamında rehberlerin görevlendirileceği ve en iyi fotoğraf mekanları konusunda ziyaretçilerin bilgilendirileceği aktarıldı
https://sputniknews.com.tr/20230529/japonyada-kapadokya-deneyimi-bolgeye-sanal-balon-turu-goturduler-1071741185.html
kapadokya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071864686_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_2305eb10ab58a60056645e2867560607.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kapadokya, balon, tur
kapadokya, balon, tur

Kapadokya'nın balonları Sırbistan'da havalanacak

06:49 01.06.2023
© İHABalon
Balon - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© İHA
Abone olTelegram
Türkiye'nin gözde turizm bölgelerinden Kapadokya'yla özdeşleşen balon turu, yarından itibaren Sırbistan'da da hayata geçirilecek.
Sırbistan'ın kuzeyindeki Indjija'da, Kapadokya'dan getirilen balonlarla yapılacak turlar öncesinde, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği ev sahipliğinde, Türkiye'den gelen pilotların da katılımıyla etkinlik düzenlendi.
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, burada yaptığı açıklamada, son derece heyecanlı bir projenin hayata geçtiğini ifade ederek, "Yarın Kapadokya'dan gelen ilk balon Indjija semalarında havalanacak" dedi.
Balonların tamamının Kapadokya'dan geldiğini aktaran Aksoy, "Çok kısa süre içerisinde gerekli bağlantılar kuruldu. Sırbistan'dan Türkiye'ye büyük bir ilgi var. Geçen sene Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı 360 bini geçti." diye konuştu. Indjija Belediyesi Turizm Ofisi Müdürü Milan Bogojevic de iki ülke arasında yeni bir ortak tarihin yazıldığını söyleyerek, "En büyük turizm cazibelerinden biri artık Sırbistan'da. 7 balon ile yılda 100 bin kişiyi uçurmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

Test uçuşları başarılı

'Sırp Kapadokyası' ismiyle sosyal medyadan paylaşımda bulunan organizatörler, Indjija'nın başkent Belgrad'dan 1 saat uzaklıkta olduğunu ifade ederek, balon turlarının hafta içi 19.00'da, hafta sonu ise sabahın erken saatlerinde yapılacağını duyurdu.
Test uçuşunun oldukça başarılı geçtiği belirtilirken, Indjija Belediyesi Turizm Ofisi tarafından balon turları kapsamında rehberlerin görevlendirileceği ve en iyi fotoğraf mekanları konusunda ziyaretçilerin bilgilendirileceği aktarıldı
Kapadokya'ya gelemedikleri için Japonya'ya ‘sanal balon turu’ götürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2023
MULTİMEDYA
Japonya'da 'Kapadokya' deneyimi: Bölgeye 'sanal balon turu' götürdüler
29 Mayıs, 15:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала