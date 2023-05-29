Japonya'da 'Kapadokya' deneyimi: Bölgeye 'sanal balon turu' götürdüler

© AA Türkiye'den götürdükleri platformu ülkedeki etkinlik dönemlerine göre farklı kentlere taşıdıklarını anlatan Donmaz, "Dünyada balon turunun en yoğun düzenlendiği ve herkesin ilgisini çeken merkez Kapadokya'dır. Japonlar da Kapadokya'nın müdavimleridir. Japon halkının Kapadokya'ya olan ilgisini bildiğimiz için Türkiye'ye seyahat edemeyenlere de balon turu deneyimi sunmak istedik. Bu tecrübeyi sanal olarak da yaşamak insanları, dolayısıyla bizleri de mutlu ediyor" dedi.