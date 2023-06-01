https://sputniknews.com.tr/20230601/iyi-partili-pacacidan-ittifak-aciklamasi-su-anda-isbirligini-gerektirecek-bir-konu-yok--1071899028.html
İYİ Partili Paçacı'dan ittifak açıklaması: Şu anda işbirliğini gerektirecek bir konu yok
İYİ Partili Paçacı'dan ittifak açıklaması: Şu anda işbirliğini gerektirecek bir konu yok
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, "İttifak dediğiniz herhangi bir siyasi konu hakkında işbirliğidir. Şu anda işbirliğini gerektirecek bir konu yok... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T19:22+0300
2023-06-01T19:22+0300
2023-06-01T19:28+0300
2023 türkiye seçimleri
cihan paçacı
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iyi parti
mustafa cihan paçacı
ittifak
ittifak
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28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, kayıt işlemlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, parlamentonun bu dönem çok renkli olduğunu dile getirdi.Paçacı, Meclisin bundan sonra daha aktif, daha yetkin şekilde çalışmasının sağlanmasını temenni ettiğini ve kendilerinin de buna katkı vereceklerini söyledi.'Doğrusu, onları vatanlarına iade etmektir'Bir gazetecinin sığınmacılarla ilgili sorusu üzerine Paçacı, sığınmacıların Türkiye'nin önemli bir problemi haline geldiğini kaydetti.Bu konunun önümüzdeki süreçte milli güvenlik sorunu haline gelebileceğini öne süren Paçacı, "Dolayısıyla Türkiye kısa süre içinde sığınmacılar meselesini çözmelidir. Doğrusu, onları vatanlarına iade etmektir. Bunu yaparken ilgili ülkelerle oturup konuşup ortak bir mutabakatla, insan haklarına da uygun tarzda yurtlarına göndermek en doğru çözüm olacaktır" diye konuştu.'Muhalefet partileri kendi içlerinde bir değerlendirme yaparlar'İYİ Parti'nin ittifaktan ayrılıp ayrılmayacağına yönelik soruya Paçacı, "İttifak dediğiniz şey bir işbirliğidir. Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi aralarında bir işbirliği içerisine girerler. Bunun adına 'ittifak' da diyebilirsiniz 'işbirliği' de diyebilirsiniz ama şu an itibariyle gündemde işbirliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değil. Ama önümüzdeki dönemlerde buna ihtiyaç duyulursa tabii ki... Yerel seçimlerde olur, ondan öncesinde bazı yasalarda olabilir, herhangi bir kıstas koymadan muhalefet partileri kendi içlerinde bir değerlendirme yaparlar" karşılığını verdi.Paçacı, soruyu soran gazetecinin "Şu anda ittifakın devamı, işbirliği anlamında bir konu kalmadı diyorsunuz" şeklindeki değerlendirmesi üzerine, "Evet. İttifak dediğiniz herhangi bir siyasi konu hakkında bir işbirliğidir. Şu anda işbirliğini gerektirecek bir konu yok ama olduğunda göreceğiz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230601/eski-turkiye-guzeli-milletvekilligi-kaydini-yaptirdi-1071898157.html
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cihan paçacı, ak parti, iyi parti, mustafa cihan paçacı, ittifak, ittifak
cihan paçacı, ak parti, iyi parti, mustafa cihan paçacı, ittifak, ittifak
İYİ Partili Paçacı'dan ittifak açıklaması: Şu anda işbirliğini gerektirecek bir konu yok
19:22 01.06.2023 (güncellendi: 19:28 01.06.2023) Abone ol
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, "İttifak dediğiniz herhangi bir siyasi konu hakkında işbirliğidir. Şu anda işbirliğini gerektirecek bir konu yok ama olduğunda göreceğiz" dedi.
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, kayıt işlemlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, parlamentonun bu dönem çok renkli olduğunu dile getirdi.
Paçacı, Meclisin bundan sonra daha aktif, daha yetkin şekilde çalışmasının sağlanmasını temenni ettiğini ve kendilerinin de buna katkı vereceklerini söyledi.
'Doğrusu, onları vatanlarına iade etmektir'
Bir gazetecinin sığınmacılarla ilgili sorusu üzerine Paçacı, sığınmacıların Türkiye'nin önemli bir problemi haline geldiğini kaydetti.
Bu konunun önümüzdeki süreçte milli güvenlik sorunu haline gelebileceğini öne süren Paçacı, "Dolayısıyla Türkiye kısa süre içinde sığınmacılar meselesini çözmelidir. Doğrusu, onları vatanlarına iade etmektir. Bunu yaparken ilgili ülkelerle oturup konuşup ortak bir mutabakatla, insan haklarına da uygun tarzda yurtlarına göndermek en doğru çözüm olacaktır" diye konuştu.
'Muhalefet partileri kendi içlerinde bir değerlendirme yaparlar'
İYİ Parti'nin ittifaktan ayrılıp ayrılmayacağına yönelik soruya Paçacı, "İttifak dediğiniz şey bir işbirliğidir. Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi aralarında bir işbirliği içerisine girerler. Bunun adına 'ittifak' da diyebilirsiniz 'işbirliği' de diyebilirsiniz ama şu an itibariyle gündemde işbirliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değil. Ama önümüzdeki dönemlerde buna ihtiyaç duyulursa tabii ki... Yerel seçimlerde olur, ondan öncesinde bazı yasalarda olabilir, herhangi bir kıstas koymadan muhalefet partileri kendi içlerinde bir değerlendirme yaparlar" karşılığını verdi.
Paçacı, soruyu soran gazetecinin "Şu anda ittifakın devamı, işbirliği anlamında bir konu kalmadı diyorsunuz" şeklindeki değerlendirmesi üzerine, "Evet. İttifak dediğiniz herhangi bir siyasi konu hakkında bir işbirliğidir. Şu anda işbirliğini gerektirecek bir konu yok ama olduğunda göreceğiz" dedi.