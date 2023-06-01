https://sputniknews.com.tr/20230601/eski-turkiye-guzeli-milletvekilligi-kaydini-yaptirdi-1071898157.html

Eski Türkiye güzeli Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı

Eski Türkiye güzeli Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı

AK Parti Aydın Milletvekili seçilen eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, TBMM'de milletvekilliği kaydını yaptırdı. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T18:52+0300

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tbmm

güzellik yarışması

milletvekili

2023 türkiye seçimleri

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2006'da düzenlenen Türkiye Güzellik Yarışması'nda "Veet Türkiye Güzeli" seçilen AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş da kayıt yaptırdı ve gazetecilere açıklama yaptı.28. Dönem Aydın Milletvekili olarak Meclis çatısı altında memleketini, Türkiye'yi temsil etme fırsatının olduğunu ifade eden Sarıbaş, "Onurlu, gururluyuz; en önemlisi heyecanlıyız. Allah nasip ederse üzerimize düşen görev ne ise canla başla çalışacağız. Heyecanımız dorukta." diye konuştu. Sarıbaş'a rozetini eşi Serhat Sarıbaş taktı.

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tbmm, güzellik yarışması, milletvekili