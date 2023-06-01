https://sputniknews.com.tr/20230601/eski-turkiye-guzeli-milletvekilligi-kaydini-yaptirdi-1071898157.html
Eski Türkiye güzeli Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı
Eski Türkiye güzeli Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı
AK Parti Aydın Milletvekili seçilen eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, TBMM'de milletvekilliği kaydını yaptırdı. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T18:52+0300
2023-06-01T18:52+0300
2023-06-01T18:53+0300
tbmm
güzellik yarışması
milletvekili
2023 türkiye seçimleri
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2006'da düzenlenen Türkiye Güzellik Yarışması'nda "Veet Türkiye Güzeli" seçilen AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş da kayıt yaptırdı ve gazetecilere açıklama yaptı.28. Dönem Aydın Milletvekili olarak Meclis çatısı altında memleketini, Türkiye'yi temsil etme fırsatının olduğunu ifade eden Sarıbaş, "Onurlu, gururluyuz; en önemlisi heyecanlıyız. Allah nasip ederse üzerimize düşen görev ne ise canla başla çalışacağız. Heyecanımız dorukta." diye konuştu. Sarıbaş'a rozetini eşi Serhat Sarıbaş taktı.
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tbmm, güzellik yarışması, milletvekili
tbmm, güzellik yarışması, milletvekili
Eski Türkiye güzeli Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı
18:52 01.06.2023 (güncellendi: 18:53 01.06.2023) Abone ol
AK Parti Aydın Milletvekili seçilen eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, TBMM'de milletvekilliği kaydını yaptırdı.
2006'da düzenlenen Türkiye Güzellik Yarışması'nda "Veet Türkiye Güzeli" seçilen AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş da kayıt yaptırdı ve gazetecilere açıklama yaptı.
28. Dönem Aydın Milletvekili olarak Meclis çatısı altında memleketini, Türkiye'yi temsil etme fırsatının olduğunu ifade eden Sarıbaş, "Onurlu, gururluyuz; en önemlisi heyecanlıyız. Allah nasip ederse üzerimize düşen görev ne ise canla başla çalışacağız. Heyecanımız dorukta." diye konuştu. Sarıbaş'a rozetini eşi Serhat Sarıbaş taktı.