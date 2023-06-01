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https://sputniknews.com.tr/20230601/hindistanda-koruma-alaninda-yasayan-kaplan-ailesinin-ikizleri-dunyaya-geldi-1071863638.html
Hindistan'da koruma alanında yaşayan 'kaplan ailesinin' ikizleri dünyaya geldi
Hindistan'da koruma alanında yaşayan 'kaplan ailesinin' ikizleri dünyaya geldi
Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletindeki koruma alanında yaşayan 'kaplan ailesinin' ikizleri dünyaya geldi. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T04:40+0300
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yaşam
hindistan
kaplan
doğal hayatı koruma vakfı (wwf)
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Hint medyasındaki haberlere göre, Madhya Pradeş'teki Panna Kaplan Koruma Alanı yetkilileri, alandaki bir dişi kaplanın, ikiz yavrularıyla görüldüğünü açıkladı.Yetkililer, yavruların yaklaşık 4 aylık ve sağlıklı olduğunu söyledi.Anne kaplanın, dişi yavrusunun da mayıs başında ikizleriyle görüldüğünü aktaran yetkililer, böylelikle alanda 4 yavrunun dünyaya gözlerini açtığını belirtti.Yetkililer, anne ve dişi yavrusunun birbirlerine yakın zamanda ikiz yavrular dünyaya getirdiğine dikkati çekti.Dünya kaplan nüfusunun yüzde 75'ine ev sahipliği yapıyorMadhya Pradeş'te 542 kilometrekarelik alana kurulu Panna Ulusal Parkı'ndaki Kaplan Koruma Alanı kaplanların yanı sıra çeşitli hayvanlara da ev sahipliği yapıyor.Panna Kaplan Koruma Alanı'nda yaklaşık 78 kaplan olduğu tahmin ediliyor.Dünya kaplan nüfusunun yüzde 75'inin bulunduğu Hindistan'da 50 yıl önce hayata geçirilen 'Proje Kaplan' ile o dönem 9 olan kaplan varlığı 53'e çıkarılarak koruma altına alınmıştı. Proje kapsamında 2022'de ülkedeki kaplan nüfusu 3 bin 167'ye yükselmişti.Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) verileri, nesli tükenmekte olan kaplanlardan dünyada 4 bin 500 civarında kaldığını ortaya koyuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230424/nesli-tukenme-tehlikesi-altinda-olan-akdeniz-foku-mersinde-once-guneslendi-sonra-dinlendi-1070097567.html
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hindistan, kaplan, doğal hayatı koruma vakfı (wwf)
hindistan, kaplan, doğal hayatı koruma vakfı (wwf)

Hindistan'da koruma alanında yaşayan 'kaplan ailesinin' ikizleri dünyaya geldi

04:40 01.06.2023
© PixabayWWF: Yaban hayatı popülasyonunda 1970'ten bu yana yüzde 69 düşüş var
WWF: Yaban hayatı popülasyonunda 1970'ten bu yana yüzde 69 düşüş var - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© Pixabay
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Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletindeki koruma alanında yaşayan 'kaplan ailesinin' ikizleri dünyaya geldi.
Hint medyasındaki haberlere göre, Madhya Pradeş'teki Panna Kaplan Koruma Alanı yetkilileri, alandaki bir dişi kaplanın, ikiz yavrularıyla görüldüğünü açıkladı.
Yetkililer, yavruların yaklaşık 4 aylık ve sağlıklı olduğunu söyledi.
Anne kaplanın, dişi yavrusunun da mayıs başında ikizleriyle görüldüğünü aktaran yetkililer, böylelikle alanda 4 yavrunun dünyaya gözlerini açtığını belirtti.
Yetkililer, anne ve dişi yavrusunun birbirlerine yakın zamanda ikiz yavrular dünyaya getirdiğine dikkati çekti.

Dünya kaplan nüfusunun yüzde 75'ine ev sahipliği yapıyor

Madhya Pradeş'te 542 kilometrekarelik alana kurulu Panna Ulusal Parkı'ndaki Kaplan Koruma Alanı kaplanların yanı sıra çeşitli hayvanlara da ev sahipliği yapıyor.
Panna Kaplan Koruma Alanı'nda yaklaşık 78 kaplan olduğu tahmin ediliyor.
Dünya kaplan nüfusunun yüzde 75'inin bulunduğu Hindistan'da 50 yıl önce hayata geçirilen 'Proje Kaplan' ile o dönem 9 olan kaplan varlığı 53'e çıkarılarak koruma altına alınmıştı. Proje kapsamında 2022'de ülkedeki kaplan nüfusu 3 bin 167'ye yükselmişti.
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) verileri, nesli tükenmekte olan kaplanlardan dünyada 4 bin 500 civarında kaldığını ortaya koyuyor.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan bir Akdeniz foku, Mersin Erdemli Balıkçı Barınağının ortasında önce güneşlendi, ardından da teknelerin arasında dinlenmeye çekildi. O anlar İhlas Haber Ajansı tarafından dron ile görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
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