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Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku Mersin'de: Önce güneşlendi sonra dinlendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku Mersin'de: Önce güneşlendi sonra dinlendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan bir Akdeniz foku, Mersin Erdemli Balıkçı Barınağının ortasında önce güneşlendi, ardından da teknelerin arasında dinlenmeye... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T09:49+0300
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yaşam
akdeniz foku
mersin
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Akdeniz'e 321 kilometrelik kıyısı bulunan Mersin'de sıcaklıkların her geçen gün artmasıyla birlikte Akdeniz fokları da kendini arar ara göstermeye başladı. IUCN kriterlerine göre nesli kritik derecede tehdit altında olan, tüm dünyada yaklaşık bin, Türkiye kıyılarında ise 100 kadar kaldığı bilinen foklardan bir tanesi Mersin Erdemli'de ki balıkçı barınağında kendini gösterdi. Sabah saatlerinde barınağa gelen 2 metreden fazla uzunluğu olduğu gözlenen fok önce teknelerin arasında denizin ortasında bir süre güneşlendi. Daha sonra teknelerin altına dalan fok, gölgelik alanda dinlenmeye çekildi. Balıkçılar geçen yılda aynı fokun barınaklarına geldiğini, bu sene ilk defa gördüklerini kaydetti.Sabah teknesinin bakımı için barınağa geldiğini belirten kaptanlardan Emre Balkış, "Nesli tükenmekte olduğu için koruma altına olan Akdeniz fokumuz tekrar geldi. Şuan teknenin altında. Geldiği zaman bizde besliyoruz onu. Her yıl geliyor, geçen sene de gelmişti. Bu yıl ilke defa geldi. Havalarda ısındı sürekli karşılaşırız" dedi.
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akdeniz foku, mersin, türkiye

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku Mersin'de: Önce güneşlendi sonra dinlendi

09:49 24.04.2023 (güncellendi: 09:55 24.04.2023)
© İHA / HALİL İBRAHİM VARLINesli tükenme tehlikesi altında olan bir Akdeniz foku, Mersin Erdemli Balıkçı Barınağının ortasında önce güneşlendi, ardından da teknelerin arasında dinlenmeye çekildi. O anlar İhlas Haber Ajansı tarafından dron ile görüntülendi.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan bir Akdeniz foku, Mersin Erdemli Balıkçı Barınağının ortasında önce güneşlendi, ardından da teknelerin arasında dinlenmeye çekildi. O anlar İhlas Haber Ajansı tarafından dron ile görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© İHA / HALİL İBRAHİM VARLI
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Nesli tükenme tehlikesi altında olan bir Akdeniz foku, Mersin Erdemli Balıkçı Barınağının ortasında önce güneşlendi, ardından da teknelerin arasında dinlenmeye çekildi. O anlar insansız hava aracı ile görüntülendi.
Akdeniz'e 321 kilometrelik kıyısı bulunan Mersin'de sıcaklıkların her geçen gün artmasıyla birlikte Akdeniz fokları da kendini arar ara göstermeye başladı. IUCN kriterlerine göre nesli kritik derecede tehdit altında olan, tüm dünyada yaklaşık bin, Türkiye kıyılarında ise 100 kadar kaldığı bilinen foklardan bir tanesi Mersin Erdemli'de ki balıkçı barınağında kendini gösterdi.
Sabah saatlerinde barınağa gelen 2 metreden fazla uzunluğu olduğu gözlenen fok önce teknelerin arasında denizin ortasında bir süre güneşlendi. Daha sonra teknelerin altına dalan fok, gölgelik alanda dinlenmeye çekildi. Balıkçılar geçen yılda aynı fokun barınaklarına geldiğini, bu sene ilk defa gördüklerini kaydetti.
Sabah teknesinin bakımı için barınağa geldiğini belirten kaptanlardan Emre Balkış, "Nesli tükenmekte olduğu için koruma altına olan Akdeniz fokumuz tekrar geldi. Şuan teknenin altında. Geldiği zaman bizde besliyoruz onu. Her yıl geliyor, geçen sene de gelmişti. Bu yıl ilke defa geldi. Havalarda ısındı sürekli karşılaşırız" dedi.
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