https://sputniknews.com.tr/20230601/freddie-mercurynin-klasiklesen-bohemian-rhapsody-sarkisi-icin-ilk-dusundugu-isim-ortaya-cikti--1071892767.html
Freddie Mercury'nin klasikleşen 'Bohemian Rhapsody' şarkısı için ilk düşündüğü isim ortaya çıktı
Freddie Mercury'nin klasikleşen 'Bohemian Rhapsody' şarkısı için ilk düşündüğü isim ortaya çıktı
Queen'in solisti Mercury'nin, Londra'daki evinde bulunan özel koleksiyonu satışa çıkarılmadan önce sergilenmeye başlandı. Koleksiyonda yer alan şarkı sözü... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T16:56+0300
2023-06-01T16:56+0300
2023-06-01T17:04+0300
freddie mercury
queen
bohemian rhapsody
yaşam
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Dünyaca ünlü rock grubu Queen’in solisti Freddie Mercury’nin bu yıl açık artırmaya çıkacak kişisel eşyaları arasında bulunan ve hayranları için yeni olacak nitelikte şarkı sözü taslakları ilginç bir detayı da ortaya çıkardı.Mercury’nin, 1975’te çıkardıkları ‘Bohemian Rhapsody’ şarkısının sözlerini çalıştığı 15 sayfalık taslağın bir bölümünde, bir klasik haline gelmiş şarkının adını başta ‘Mongolian Rhapsody’ olarak düşündüğü görüldü. Siyah- mavi mürekkepli kalem ve kurşun kalemle yazılan bu sözler taslağının açık artırmada 7.5 milyon dolara satılması bekleniyor.Bununla birlikte taslakta şarkının bilindik halindeki ‘Mama, just killed a man/ Put a gun against his head, pull my trigger, now he’s dead’ sözleri yerine başta ‘Mama/ There’s a war began/ I’ve got to leave tonight/ I’ve got to stand and fight’ (Türkçeye ‘Savaş başladı, bu gece ayrılmalıyım, ayağa kalkmalı ve savaşmalıyım’ olarak çevrilebilir) sözlerinin yer aldığı görülüyor.Koleksiyonda ‘We Are The Champions’ şarkısının 9, ‘Somebody to Love’ın 19, ‘Don’t Stop Me Now’ın 7 sayfalık taslakları da bulunuyor.Taslak sözler dahil açık artırmaya çıkarılacak diğer eşyalar 14-18 Haziran’da Los Angeles’ta, 26-30 Haziran’da Hong Kong’da, 4 Ağustos’tan itibaren de Londra’da sergilenecek.Açık artırmaların yapılacağı Sotheby’s müzayede evi, “Şarkı sözü koleksiyonu, 20. yüzyılın en etkili söz yazarlarından birinin yaratıcı zihnine emsalsiz bir bakış atmamızı sağlıyor” açıklaması yaptı.Mercury'nin eski eşi ve mirasçısı Mary Austin, ünlü sanatçının 30 yıl içinde 1500'e yakın değerli eşya biriktirdiğini belirterek, bu eşyaların müzayede ile satılacağını, satıştan yaklaşık 6 milyon sterlin (145 milyon lira) gelir beklendiğini ve gelirin bir kısmının hayır kurumlarına bağışlanacağını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230426/freddie-mercurynin-kisisel-esyalari-acik-artirmaya-cikiyor-1070207223.html
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freddie mercury, queen, bohemian rhapsody
freddie mercury, queen, bohemian rhapsody
Freddie Mercury'nin klasikleşen 'Bohemian Rhapsody' şarkısı için ilk düşündüğü isim ortaya çıktı
16:56 01.06.2023 (güncellendi: 17:04 01.06.2023) Abone ol
Queen'in solisti Mercury'nin, Londra'daki evinde bulunan özel koleksiyonu satışa çıkarılmadan önce sergilenmeye başlandı. Koleksiyonda yer alan şarkı sözü taslakları grubun hem dinleyicileri hem de müzik yazarları için yeni detayları da sandıktan çıkarmış oldu.
Dünyaca ünlü rock grubu Queen’in solisti Freddie Mercury’nin bu yıl açık artırmaya çıkacak kişisel eşyaları arasında bulunan ve hayranları için yeni olacak nitelikte şarkı sözü taslakları ilginç bir detayı da ortaya çıkardı.
Mercury’nin, 1975’te çıkardıkları ‘Bohemian Rhapsody’ şarkısının sözlerini çalıştığı 15 sayfalık taslağın bir bölümünde, bir klasik haline gelmiş şarkının adını başta ‘Mongolian Rhapsody’ olarak düşündüğü görüldü.
Siyah- mavi mürekkepli kalem ve kurşun kalemle yazılan bu sözler taslağının açık artırmada 7.5 milyon dolara satılması bekleniyor.
Bununla birlikte taslakta şarkının bilindik halindeki ‘Mama, just killed a man/ Put a gun against his head, pull my trigger, now he’s dead’ sözleri yerine başta ‘Mama/ There’s a war began/ I’ve got to leave tonight/ I’ve got to stand and fight’ (Türkçeye ‘Savaş başladı, bu gece ayrılmalıyım, ayağa kalkmalı ve savaşmalıyım’ olarak çevrilebilir) sözlerinin yer aldığı görülüyor.
Koleksiyonda ‘We Are The Champions’ şarkısının 9, ‘Somebody to Love’ın 19, ‘Don’t Stop Me Now’ın 7 sayfalık taslakları da bulunuyor.
Taslak sözler dahil açık artırmaya çıkarılacak diğer eşyalar 14-18 Haziran’da Los Angeles’ta, 26-30 Haziran’da Hong Kong’da, 4 Ağustos’tan itibaren de Londra’da sergilenecek.
Açık artırmaların yapılacağı Sotheby’s müzayede evi, “Şarkı sözü koleksiyonu, 20. yüzyılın en etkili söz yazarlarından birinin yaratıcı zihnine emsalsiz bir bakış atmamızı sağlıyor” açıklaması yaptı.
Mercury'nin eski eşi ve mirasçısı Mary Austin, ünlü sanatçının 30 yıl içinde 1500'e yakın değerli eşya biriktirdiğini belirterek, bu eşyaların müzayede ile satılacağını, satıştan yaklaşık 6 milyon sterlin (145 milyon lira) gelir beklendiğini ve gelirin bir kısmının hayır kurumlarına bağışlanacağını açıklamıştı.