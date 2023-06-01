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https://sputniknews.com.tr/20230601/eski-abd-savunma-bakani-esperden-erdogana-cagri-turkiye-mutlaka-isveci-natoya-kabul-etmeli-1071908775.html
Eski ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'a çağrı: 'Türkiye mutlaka İsveç’i NATO’ya kabul etmeli'
Eski ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'a çağrı: 'Türkiye mutlaka İsveç’i NATO’ya kabul etmeli'
Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde savunma bakanı olarak görev yapan Mark Esper, kaleme aldığı yazıda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaparak... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T23:55+0300
2023-06-01T23:55+0300
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Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde savunma bakanı olarak görev yapan Mark Esper, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde, Barack Obama döneminde üst düzey Pentagon yetkilisi olarak görev yapan Evelyn Farkas ile kaleme aldığı makalede İsveç'in NATO üyeliği ve Türkiye F-16 satışı gibi gündemlere dair yorum yaptı.'Türkiye mutlaka İsveç’i NATO’ya kabul etmeli' başlıklı makalede yazarlar, "Eğer İsveç temmuz ayındaki Vilnius’taki zirveden önce üye olmazsa Erdoğan ve Orban hoş karşılanmamalı" ifadelerini kullandı.Yazarlar, "Türkiye’de cumhurbaşkanı seçimi tamamlandığına göre Türkiye ve Macaristan’ın İsveç’in NATO üyelik başvurusunu onaylaması geriye kaldı. Stockholm NATO’ya girmeyi çoktan hak etti. Üyelik sürecinde herhangi bir gecikme Vladimir Putin’e gönderilecek, ‘Ukrayna’ya yönelik başlattığı yasa dışı savaş Moskova’nın saldırganlığı karşısında ittifakı birleştirdi ve büyüttü’ mesajını seyreltir ve hatta etkisini azaltır" dedi.'İsveçliler çok hevesli'Finlandiya'nın nisan ayında NATO'ya üye olduğunu anımsatan Esper ve Farkas, "İsveç, Türkiye’nin değişen hedeflerinin esiri oldu. Macaristan da İsveç’in üyeliğini kabul etmedi fakat Türkiye kabul ederse onay vereceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stockholm’den bazı taleplerde bulundu. İsveç de buna yanıt verdi ve yeni terörle mücadele yasasını yürürlüğe aldı" değerlendirmesini yaptı.Geçen hafta Stockholm’e gittiğini ve buradaki yetkililerin Türk mevkidaşlarının endişelerine yanıt vermeye çalıştıklarını gördüğünü söyleyen yazarlar, "Biz, İsveçlilerin NATO’ya girmek ve güvenliğini artırmak için çok hevesli olduğunu gördük" diye kaydetti.Bunun yanı sıra İsveç’in savunma bütçesinin de önemli olduğunu vurgulayan Esper ve Farkas, ülkenin konumunun da çok önemli olduğunun altını çizdi.'Türkiye’nin ne kadar hızlı bir şekilde harekete geçeceği belli değil'Yazarlar, "Bütün bunlara rağmen Türkiye’nin ne kadar hızlı bir şekilde harekete geçeceği belli değil. Finlandiya’nın üyeliği Putin’e ve onun yayılmacı politikasına bir darbe oldu. Vilnius’taki zirveden sonra herhangi bir üyelik sürecinde erteleme Kremlin’i cesaretlendirecektir" diye ekledi.“ABD, Türkiye ve Macaristan’a İsveç’in üyeliğini onaylaması konusunda baskı yapmalı ve diğer müttefiklere de aynı baskıyı sağlamalarını talep etmeli. Stockholm, Erdoğan’ın talepleri için yapabileceği her şeyi yaptı. Hiçbir mazereti kalmamalı. Öte yandan Washington ve Berlin ve Madrid gibi başkentler de uygun havuçları ve özelden doğru sopalarla tehditleri göstermeli” yorumunu yapan Esper ve Farkas, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsveç’in üyeliği karşısında Türkiye’ye F-16 savaş uçaklarının satışını onaylamasını ya da Erdoğan’ın Beyaz Saray’ı ziyaret etmesine izin verilmesinin gündemde olabileceğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230601/nato-toplantisinda-isvecten-turkiyeye-cagri-1071873651.html
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mark esper, nato, türkiye, abd, f-16, isveç

Eski ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'a çağrı: 'Türkiye mutlaka İsveç’i NATO’ya kabul etmeli'

23:55 01.06.2023
© AP PhotoMark Esper
Mark Esper - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AP Photo
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Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde savunma bakanı olarak görev yapan Mark Esper, kaleme aldığı yazıda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaparak "Türkiye’de cumhurbaşkanı seçimi tamamlandığına göre Türkiye ve Macaristan’ın İsveç’in NATO üyelik başvurusunu onaylaması geriye kaldı. Stockholm NATO’ya girmeyi çoktan hak etti" dedi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde savunma bakanı olarak görev yapan Mark Esper, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde, Barack Obama döneminde üst düzey Pentagon yetkilisi olarak görev yapan Evelyn Farkas ile kaleme aldığı makalede İsveç'in NATO üyeliği ve Türkiye F-16 satışı gibi gündemlere dair yorum yaptı.
'Türkiye mutlaka İsveç’i NATO’ya kabul etmeli' başlıklı makalede yazarlar, "Eğer İsveç temmuz ayındaki Vilnius’taki zirveden önce üye olmazsa Erdoğan ve Orban hoş karşılanmamalı" ifadelerini kullandı.
Yazarlar, "Türkiye’de cumhurbaşkanı seçimi tamamlandığına göre Türkiye ve Macaristan’ın İsveç’in NATO üyelik başvurusunu onaylaması geriye kaldı. Stockholm NATO’ya girmeyi çoktan hak etti. Üyelik sürecinde herhangi bir gecikme Vladimir Putin’e gönderilecek, ‘Ukrayna’ya yönelik başlattığı yasa dışı savaş Moskova’nın saldırganlığı karşısında ittifakı birleştirdi ve büyüttü’ mesajını seyreltir ve hatta etkisini azaltır" dedi.

'İsveçliler çok hevesli'

Finlandiya'nın nisan ayında NATO'ya üye olduğunu anımsatan Esper ve Farkas, "İsveç, Türkiye’nin değişen hedeflerinin esiri oldu. Macaristan da İsveç’in üyeliğini kabul etmedi fakat Türkiye kabul ederse onay vereceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stockholm’den bazı taleplerde bulundu. İsveç de buna yanıt verdi ve yeni terörle mücadele yasasını yürürlüğe aldı" değerlendirmesini yaptı.
Geçen hafta Stockholm’e gittiğini ve buradaki yetkililerin Türk mevkidaşlarının endişelerine yanıt vermeye çalıştıklarını gördüğünü söyleyen yazarlar, "Biz, İsveçlilerin NATO’ya girmek ve güvenliğini artırmak için çok hevesli olduğunu gördük" diye kaydetti.
Bunun yanı sıra İsveç’in savunma bütçesinin de önemli olduğunu vurgulayan Esper ve Farkas, ülkenin konumunun da çok önemli olduğunun altını çizdi.

'Türkiye’nin ne kadar hızlı bir şekilde harekete geçeceği belli değil'

Yazarlar, "Bütün bunlara rağmen Türkiye’nin ne kadar hızlı bir şekilde harekete geçeceği belli değil. Finlandiya’nın üyeliği Putin’e ve onun yayılmacı politikasına bir darbe oldu. Vilnius’taki zirveden sonra herhangi bir üyelik sürecinde erteleme Kremlin’i cesaretlendirecektir" diye ekledi.
“ABD, Türkiye ve Macaristan’a İsveç’in üyeliğini onaylaması konusunda baskı yapmalı ve diğer müttefiklere de aynı baskıyı sağlamalarını talep etmeli. Stockholm, Erdoğan’ın talepleri için yapabileceği her şeyi yaptı. Hiçbir mazereti kalmamalı. Öte yandan Washington ve Berlin ve Madrid gibi başkentler de uygun havuçları ve özelden doğru sopalarla tehditleri göstermeli” yorumunu yapan Esper ve Farkas, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsveç’in üyeliği karşısında Türkiye’ye F-16 savaş uçaklarının satışını onaylamasını ya da Erdoğan’ın Beyaz Saray’ı ziyaret etmesine izin verilmesinin gündemde olabileceğini de sözlerine ekledi.
İsveç Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
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NATO toplantısında İsveç'ten Türkiye ve Macaristan'a çağrı
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