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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230601/deva-partili-ekmen-chpye-katkimiz-en-az-4-puan-1071870157.html
DEVA Partili Ekmen: CHP'ye katkımız en az 4 puan
DEVA Partili Ekmen: CHP'ye katkımız en az 4 puan
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Millet İttifakı'na oy kazandırmadıkları eleştirilerine yanıt verdi. Ekmen, partilerinin minimum 4... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T11:02+0300
2023-06-01T11:02+0300
2023 türkiye seçimleri
mehmet emin ekmen
deva partisi
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, TV Net'te yayınlanan 'Sert Sorular' programına konuk oldu. Partilerine yönelen eleştirilere istatistik verilerle yanıt veren Ekmen, CHP'nin 2018 yılındaki yüzde 22.65'lik oy oranının 2023 seçimlerinde yüzde 3.3'lük artışla yüzde 25.35'e geldiğinin altını çizdi. Program sunucusunun "CHP'nin oranlarından sizin payınızı çıkarttığımızda yüzde 20 mi kalıyor?" sorusuna "Evet" diyerek yanıt veren Ekmen şunları söyledi:"5 puanlık bir artış matematiksel olarak var. Minimum 4 puan getirdik."Ekmen, İYİ Parti'nin kendileriyle beraber ortak listeyle seçime girmemesine ilişkin ise "15 vekile mal olduğu konuşuluyor, biz bundan kaçındık" diye konuştu. Ekmen, CHP listelerinden seçime girmemeleri durumunda da muhtemelen 5 ile 7 arasında milletvekili alacaklarını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230601/deva-partisi-istanbul-il-baskani-erhan-erol-gorevinden-istifa-etti--1071860001.html
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mehmet emin ekmen, deva partisi, chp
mehmet emin ekmen, deva partisi, chp

DEVA Partili Ekmen: CHP'ye katkımız en az 4 puan

11:02 01.06.2023
© AADEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AA
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Millet İttifakı'na oy kazandırmadıkları eleştirilerine yanıt verdi. Ekmen, partilerinin minimum 4 puanlık katkı sağladığını ifade etti.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, TV Net'te yayınlanan 'Sert Sorular' programına konuk oldu.
Partilerine yönelen eleştirilere istatistik verilerle yanıt veren Ekmen, CHP'nin 2018 yılındaki yüzde 22.65'lik oy oranının 2023 seçimlerinde yüzde 3.3'lük artışla yüzde 25.35'e geldiğinin altını çizdi.
Program sunucusunun "CHP'nin oranlarından sizin payınızı çıkarttığımızda yüzde 20 mi kalıyor?" sorusuna "Evet" diyerek yanıt veren Ekmen şunları söyledi:
"5 puanlık bir artış matematiksel olarak var. Minimum 4 puan getirdik."
Ekmen, İYİ Parti'nin kendileriyle beraber ortak listeyle seçime girmemesine ilişkin ise "15 vekile mal olduğu konuşuluyor, biz bundan kaçındık" diye konuştu.
Ekmen, CHP listelerinden seçime girmemeleri durumunda da muhtemelen 5 ile 7 arasında milletvekili alacaklarını söyledi.
DEVA Partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
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