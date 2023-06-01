https://sputniknews.com.tr/20230601/deva-partili-ekmen-chpye-katkimiz-en-az-4-puan-1071870157.html

DEVA Partili Ekmen: CHP'ye katkımız en az 4 puan

DEVA Partili Ekmen: CHP'ye katkımız en az 4 puan

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Millet İttifakı'na oy kazandırmadıkları eleştirilerine yanıt verdi. Ekmen, partilerinin minimum 4... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T11:02+0300

2023-06-01T11:02+0300

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2023 türkiye seçimleri

mehmet emin ekmen

deva partisi

chp

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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, TV Net'te yayınlanan 'Sert Sorular' programına konuk oldu. Partilerine yönelen eleştirilere istatistik verilerle yanıt veren Ekmen, CHP'nin 2018 yılındaki yüzde 22.65'lik oy oranının 2023 seçimlerinde yüzde 3.3'lük artışla yüzde 25.35'e geldiğinin altını çizdi. Program sunucusunun "CHP'nin oranlarından sizin payınızı çıkarttığımızda yüzde 20 mi kalıyor?" sorusuna "Evet" diyerek yanıt veren Ekmen şunları söyledi:"5 puanlık bir artış matematiksel olarak var. Minimum 4 puan getirdik."Ekmen, İYİ Parti'nin kendileriyle beraber ortak listeyle seçime girmemesine ilişkin ise "15 vekile mal olduğu konuşuluyor, biz bundan kaçındık" diye konuştu. Ekmen, CHP listelerinden seçime girmemeleri durumunda da muhtemelen 5 ile 7 arasında milletvekili alacaklarını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230601/deva-partisi-istanbul-il-baskani-erhan-erol-gorevinden-istifa-etti--1071860001.html

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