https://sputniknews.com.tr/20230601/deva-partisi-istanbul-il-baskani-erhan-erol-gorevinden-istifa-etti--1071860001.html
DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol görevinden istifa etti
DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol görevinden istifa etti
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, görevinden istifa ettiğini açıkladı 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T00:07+0300
2023-06-01T00:07+0300
2023-06-01T00:12+0300
politika
deva partisi
istifa
istanbul
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DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, görevinden istifa etti.Erol, partinin genel merkezine gönderdiği ve sosyal medya hesabından da paylaştığı istifa dilekçesinde, ''Gördüğüm lüzum üzerine İstanbul İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Demokrasi adına yapmış olduğum mücadelemde bana yol arkadaşlığı yapan İstanbul'un mavi yeleklilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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deva partisi, istifa, istanbul
deva partisi, istifa, istanbul
DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol görevinden istifa etti
00:07 01.06.2023 (güncellendi: 00:12 01.06.2023) Abone ol
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, görevinden istifa ettiğini açıkladı
DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, görevinden istifa etti.
Erol, partinin genel merkezine gönderdiği ve sosyal medya hesabından da paylaştığı istifa dilekçesinde, ''Gördüğüm lüzum üzerine İstanbul İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Demokrasi adına yapmış olduğum mücadelemde bana yol arkadaşlığı yapan İstanbul'un mavi yeleklilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.