https://sputniknews.com.tr/20230601/deva-partisi-istanbul-il-baskani-erhan-erol-gorevinden-istifa-etti--1071860001.html

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol görevinden istifa etti

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol görevinden istifa etti

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, görevinden istifa ettiğini açıkladı 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T00:07+0300

2023-06-01T00:07+0300

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politika

deva partisi

istifa

istanbul

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DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, görevinden istifa etti.Erol, partinin genel merkezine gönderdiği ve sosyal medya hesabından da paylaştığı istifa dilekçesinde, ''Gördüğüm lüzum üzerine İstanbul İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Demokrasi adına yapmış olduğum mücadelemde bana yol arkadaşlığı yapan İstanbul'un mavi yeleklilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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