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https://sputniknews.com.tr/20230601/cumhuriyet-gazetesinin-arsivinin-eski-genel-yayin-yonetmeni-tarafindan-satildigi-iddia-edildi-1071892809.html
Cumhuriyet Gazetesi’nin arşivinin eski genel yayın yönetmeni tarafından satıldığı iddia edildi
Cumhuriyet Gazetesi’nin arşivinin eski genel yayın yönetmeni tarafından satıldığı iddia edildi
Cumhuriyet Vakfı'nın, bünyesinde yayın yapan Cumhuriyet Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Kızılyalın ve bir yönetici hakkında arşivlerin izinsiz olarak... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T16:45+0300
2023-06-01T17:01+0300
türkiye
cumhuriyet gazetesi
cumhuriyet vakfı
arif kızılyalın
suç duyurusu
gökalp içer
icrypex
yiğit karakaş
patronlar dünyası
toygun atilla
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Cumhuriyet Vakfı'nın, Cumhuriyet Gazetesi'nin arşivini izinsiz olarak satışa çıkardığı iddiasıyla kripto para şirketi ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer ile bu hileli satışta işbirliği yaptığı gerekçesiyle gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın ve bir yönetici hakkında suç duyurusunda bulunduğu iddia edildi.Patronlar Dünyası'nda yer alan Toygun Atilla imzalı habere göre; Vakfın yönetim kurulu üyesi ve hukuk işlerinden sorumlu vakıf yöneticisi Turan Karakaş, arşivi izinsiz ve herhangi bir sözleşmeye bağlı olmaksızın satışa çıkaran ICRYPEX Bilişim A.Ş. adlı kripto para şirketinin sahibi İçer, şüpheliler Yiğit Karakaş ve İsmail Hoca hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu'na 12 Mayıs'ta suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Karakaş’ın, ICRYPEX Bilişim A.Ş. adlı şirketin sahibi İçer'le birlikte Cumhuriyet Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Kızılyalın ve bir yönetici hakkında da suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Karakaş, suç duyurusunda Arif Kızılyalın'ın şirketle işbirliği içinde olduğunu ileri sürdü.1924 yılından beri korunan arşive ‘NFT için girildi’ iddiasıSuç duyurusunda şüphelilerin, Cumhuriyet Gazetesi'nin binlerce nüshadan oluşan, 1924 yılından bugüne muhafaza edilen arşivini, NFT’leştirme faaliyetine giriştiği, nitelikli dolandırıcılık suçu işleme kararının icrası kapsamında, birden fazla kişi tarafından fikir ve eylem birliği içinde birlikte suç işlenmesi konusunda anlaştıkları belirtildi.Kızılyalın: Yayın yönetmeni olarak böyle bir anlaşma yapmaya imza yetkim yokGazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Kızılyalın ise bu iddiaları reddederek, “Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu ve gazeteyi çıkartan çıkartan şirketin böyle bir kararı yoktur, bilakis gazete yönetimi geçen hafta yaptığı toplantıda konuyla ilgili şahsıma ve adı geçen diğer yöneticiye güvenoyu vermiştir. Söz konusu bireysel suç duyurusunun karşılığı olmadığı yayın danışmanlığı ve yazarlık görevimin sürmesi ile de ortadadır. Görevimin başındayım, Cumhuriyet’i yıpratıp güç dengelerini değiştirmek isteyenlerin münferit girişimleridir. Gereken hukuki süreçte gazete avukatları üzerinden söz konusu şahıslara karşı yapılacaktır. 2022 Mart ayının yayın yönetmeni olarak da böyle bir anlaşma yapma konusunda imza yetkimin olmadığı bu iddiayı çürüten en önemli anektottur” dedi.Cumhuriyet’ten yalanlama: Yetkili organlarımız tarafından yapılmış bir suç duyurusu başvurusu yokSöz konu olayla ilgili cumhuriyet Gazetesi’nden de yalanlama geldi. ‘Cumhuriyet'ten zorunlu açıklama’ başlığı ile yapılan açıklamada, “Kimi sosyal medya alanlarında, Cumhuriyet Gazetesi arşivinin satıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğuna yönelik haberler yayımlanmıştır. Cumhuriyet gazetesi ile Icrypex şirketi arasında 2022 yılında Cumhuriyet gazetesi arşivinin kullanımı ile ilgili kimi görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler gerekli hukuki sözleşme yapılmadan sonlandırılmıştır. İmzalanmış bir sözleşme ve taraflar adına bir usulsüzlük söz konusu değildir. Yetkili organlarımız tarafından yapılmış bir suç duyurusu başvurusu da yoktur” denildi.Yalanlamaların ardından suç duyurusuna ilişkin belgeler yayınlandıCumhuriyet Gazetesi ve Kızılyalın'ın suç duyurularını reddetmesi üzerine, Gazeteci Toygun Atilla ilgili suç duyurusu ve belgelerini yayınlayarak, "Cumhuriyet gazetesine belgeli yanıtımız. İşte 'yok' dedikleri o suç duyurusu" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Cumhuriyet Gazetesi'nin arşivinin 2022 yılında kimliği belirsiz kişilerce ele geçirildiği ve NFT olarak satıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Cumhuriyet Vakfı tarafından yönetilen gazetenin arşivinin usulsüzce satılması iddiasıyla ilgili olarak hukuki süreç başlatıldığı öne sürüldü.
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cumhuriyet gazetesi, cumhuriyet vakfı, arif kızılyalın, suç duyurusu, gökalp içer, icrypex, yiğit karakaş , patronlar dünyası, toygun atilla, nft, arşiv, e-arşiv , gazete, nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık, ismail hoca
cumhuriyet gazetesi, cumhuriyet vakfı, arif kızılyalın, suç duyurusu, gökalp içer, icrypex, yiğit karakaş , patronlar dünyası, toygun atilla, nft, arşiv, e-arşiv , gazete, nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık, ismail hoca

Cumhuriyet Gazetesi’nin arşivinin eski genel yayın yönetmeni tarafından satıldığı iddia edildi

16:45 01.06.2023 (güncellendi: 17:01 01.06.2023)
© AFP 2023 / OZAN KOSECumhuriyet gazetesi
Cumhuriyet gazetesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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Cumhuriyet Vakfı'nın, bünyesinde yayın yapan Cumhuriyet Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Kızılyalın ve bir yönetici hakkında arşivlerin izinsiz olarak kripto para şirketlerine satılması nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu iddia edildi. Cumhuriyet Gazetesi ve Kızılyalın suçlamaları reddederken, gazeteci Atilla ise ilgili belgeleri yayınladı.
Cumhuriyet Vakfı'nın, Cumhuriyet Gazetesi'nin arşivini izinsiz olarak satışa çıkardığı iddiasıyla kripto para şirketi ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer ile bu hileli satışta işbirliği yaptığı gerekçesiyle gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın ve bir yönetici hakkında suç duyurusunda bulunduğu iddia edildi.
Patronlar Dünyası'nda yer alan Toygun Atilla imzalı habere göre; Vakfın yönetim kurulu üyesi ve hukuk işlerinden sorumlu vakıf yöneticisi Turan Karakaş, arşivi izinsiz ve herhangi bir sözleşmeye bağlı olmaksızın satışa çıkaran ICRYPEX Bilişim A.Ş. adlı kripto para şirketinin sahibi İçer, şüpheliler Yiğit Karakaş ve İsmail Hoca hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu'na 12 Mayıs'ta suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Karakaş’ın, ICRYPEX Bilişim A.Ş. adlı şirketin sahibi İçer'le birlikte Cumhuriyet Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Kızılyalın ve bir yönetici hakkında da suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Karakaş, suç duyurusunda Arif Kızılyalın'ın şirketle işbirliği içinde olduğunu ileri sürdü.

1924 yılından beri korunan arşive ‘NFT için girildi’ iddiası

Suç duyurusunda şüphelilerin, Cumhuriyet Gazetesi'nin binlerce nüshadan oluşan, 1924 yılından bugüne muhafaza edilen arşivini, NFT’leştirme faaliyetine giriştiği, nitelikli dolandırıcılık suçu işleme kararının icrası kapsamında, birden fazla kişi tarafından fikir ve eylem birliği içinde birlikte suç işlenmesi konusunda anlaştıkları belirtildi.

Kızılyalın: Yayın yönetmeni olarak böyle bir anlaşma yapmaya imza yetkim yok

Gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Kızılyalın ise bu iddiaları reddederek, “Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu ve gazeteyi çıkartan çıkartan şirketin böyle bir kararı yoktur, bilakis gazete yönetimi geçen hafta yaptığı toplantıda konuyla ilgili şahsıma ve adı geçen diğer yöneticiye güvenoyu vermiştir. Söz konusu bireysel suç duyurusunun karşılığı olmadığı yayın danışmanlığı ve yazarlık görevimin sürmesi ile de ortadadır. Görevimin başındayım, Cumhuriyet’i yıpratıp güç dengelerini değiştirmek isteyenlerin münferit girişimleridir. Gereken hukuki süreçte gazete avukatları üzerinden söz konusu şahıslara karşı yapılacaktır. 2022 Mart ayının yayın yönetmeni olarak da böyle bir anlaşma yapma konusunda imza yetkimin olmadığı bu iddiayı çürüten en önemli anektottur” dedi.

Cumhuriyet’ten yalanlama: Yetkili organlarımız tarafından yapılmış bir suç duyurusu başvurusu yok

Söz konu olayla ilgili cumhuriyet Gazetesi’nden de yalanlama geldi. ‘Cumhuriyet'ten zorunlu açıklama’ başlığı ile yapılan açıklamada, “Kimi sosyal medya alanlarında, Cumhuriyet Gazetesi arşivinin satıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğuna yönelik haberler yayımlanmıştır. Cumhuriyet gazetesi ile Icrypex şirketi arasında 2022 yılında Cumhuriyet gazetesi arşivinin kullanımı ile ilgili kimi görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler gerekli hukuki sözleşme yapılmadan sonlandırılmıştır. İmzalanmış bir sözleşme ve taraflar adına bir usulsüzlük söz konusu değildir. Yetkili organlarımız tarafından yapılmış bir suç duyurusu başvurusu da yoktur” denildi.

Yalanlamaların ardından suç duyurusuna ilişkin belgeler yayınlandı

Cumhuriyet Gazetesi ve Kızılyalın'ın suç duyurularını reddetmesi üzerine, Gazeteci Toygun Atilla ilgili suç duyurusu ve belgelerini yayınlayarak, "Cumhuriyet gazetesine belgeli yanıtımız. İşte 'yok' dedikleri o suç duyurusu" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet Gazetesi'nin arşivinin 2022 yılında kimliği belirsiz kişilerce ele geçirildiği ve NFT olarak satıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Cumhuriyet Vakfı tarafından yönetilen gazetenin arşivinin usulsüzce satılması iddiasıyla ilgili olarak hukuki süreç başlatıldığı öne sürüldü.
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