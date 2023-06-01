https://sputniknews.com.tr/20230601/bm-rusya-gemilerin-yujniy-limanina-kayitlarini-kisitladi-1071904760.html

BM: Rusya, gemilerin Yujniy limanına kayıtlarını kısıtladı

BM: Rusya, gemilerin Yujniy limanına kayıtlarını kısıtladı

BM, Rusya’nın amonyak ihracatı yeniden başlayıncaya dek Yujniy limanına gemi kaydını kısıtladığını duyurdu. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T22:19+0300

2023-06-01T22:19+0300

2023-06-01T22:19+0300

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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Moskova'nın Ortak Koordinasyon Merkezine Rusya'nın amonyak ihracatının olmaması nedeniyle Yujniy limanındaki gemi kayıtlarını kısıtladığını bildirdiğini söyledi.Dujarric, “Rusya, amonyak ihracatı yeniden başlayıncaya kadar gemilerin Yujniy limanına kayıtlarının kısıtladığını Ortak Koordinasyon Merkezine bildirdi” dedi.BM’nin Karadeniz tahıl anlaşmasının uygulanmasındaki yavaşlamadan endişe duyduğunu belirten Dujarric, “Operasyonları tam olarak yeniden başlatmak ve girişimin çalışmalarını sürdürmek için işbirliğine devam edeceğiz. Tarafların, ön koşulsuz olarak gemilerin her üç limana da kabul edilmesine, günlük başarılı denetimlerin sayısının artmasına, gemilerin geçişi için öngörülebilir kayıt yapılmasına, amonyak da dahil olmak üzere gübre ihracatı ve Togliatti-Odessa amonyak boru hattının çalışmalarının yeniden başlatılmasına ilişkin taahhütlerde bulunmasını bekliyoruz” diye konuştu.

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