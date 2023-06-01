https://sputniknews.com.tr/20230601/bm-rusya-gemilerin-yujniy-limanina-kayitlarini-kisitladi-1071904760.html
BM: Rusya, gemilerin Yujniy limanına kayıtlarını kısıtladı
BM: Rusya, gemilerin Yujniy limanına kayıtlarını kısıtladı
BM, Rusya’nın amonyak ihracatı yeniden başlayıncaya dek Yujniy limanına gemi kaydını kısıtladığını duyurdu. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T22:19+0300
2023-06-01T22:19+0300
2023-06-01T22:19+0300
ukrayna krizi
rusya
liman
ukrayna
amonyak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/0e/1057391535_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_863ee02ea676092255b7f82fd0f7387c.jpg
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Moskova'nın Ortak Koordinasyon Merkezine Rusya'nın amonyak ihracatının olmaması nedeniyle Yujniy limanındaki gemi kayıtlarını kısıtladığını bildirdiğini söyledi.Dujarric, “Rusya, amonyak ihracatı yeniden başlayıncaya kadar gemilerin Yujniy limanına kayıtlarının kısıtladığını Ortak Koordinasyon Merkezine bildirdi” dedi.BM’nin Karadeniz tahıl anlaşmasının uygulanmasındaki yavaşlamadan endişe duyduğunu belirten Dujarric, “Operasyonları tam olarak yeniden başlatmak ve girişimin çalışmalarını sürdürmek için işbirliğine devam edeceğiz. Tarafların, ön koşulsuz olarak gemilerin her üç limana da kabul edilmesine, günlük başarılı denetimlerin sayısının artmasına, gemilerin geçişi için öngörülebilir kayıt yapılmasına, amonyak da dahil olmak üzere gübre ihracatı ve Togliatti-Odessa amonyak boru hattının çalışmalarının yeniden başlatılmasına ilişkin taahhütlerde bulunmasını bekliyoruz” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230601/fsb-kiev-tahil-koridorlarini-rusyaya-yonelik-saldirilar-icin-kullaniyor-1071903936.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/0e/1057391535_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e5a4944f641f99e933db09d193bdd5b3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, liman, ukrayna, amonyak
rusya, liman, ukrayna, amonyak
BM: Rusya, gemilerin Yujniy limanına kayıtlarını kısıtladı
Abone ol
BM, Rusya’nın amonyak ihracatı yeniden başlayıncaya dek Yujniy limanına gemi kaydını kısıtladığını duyurdu.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Moskova'nın Ortak Koordinasyon Merkezine Rusya'nın amonyak ihracatının olmaması nedeniyle Yujniy limanındaki gemi kayıtlarını kısıtladığını bildirdiğini söyledi.
Dujarric, “Rusya, amonyak ihracatı yeniden başlayıncaya kadar gemilerin Yujniy limanına kayıtlarının kısıtladığını Ortak Koordinasyon Merkezine bildirdi” dedi.
BM’nin Karadeniz tahıl anlaşmasının uygulanmasındaki yavaşlamadan endişe duyduğunu belirten Dujarric, “Operasyonları tam olarak yeniden başlatmak ve girişimin çalışmalarını sürdürmek için işbirliğine devam edeceğiz. Tarafların, ön koşulsuz olarak gemilerin her üç limana da kabul edilmesine, günlük başarılı denetimlerin sayısının artmasına, gemilerin geçişi için öngörülebilir kayıt yapılmasına, amonyak da dahil olmak üzere gübre ihracatı ve Togliatti-Odessa amonyak boru hattının çalışmalarının yeniden başlatılmasına ilişkin taahhütlerde bulunmasını bekliyoruz” diye konuştu.