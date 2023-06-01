https://sputniknews.com.tr/20230601/bacagi-kirik-inek-helikopterle-kurtarildi-1071877686.html
Bacağı kırık inek helikopterle kurtarıldı
Bacağı kırık inek helikopterle kurtarıldı
İsviçre’de bacağı kırık ineği arama-kurtarma ekipleri helikopter ile kurtardı. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T12:52+0300
2023-06-01T12:52+0300
2023-06-01T12:52+0300
yaşam
isviçre
inek
bacak
kurtarma
helikopter
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İsviçre’nin güneybatısındaki Sion şehrinde, bir iddiaya göre inekler arasında kavga çıktı. Olayda bacağı kırılan Goddess isimli inek için yardım çağrıldı. İneğin araçla ulaşımın zor olduğu bir bölgede bulunması üzerine helikopter ile bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri, Goddess’ı koşum takımı ile helikoptere bağlayarak veteriner hekimliğine götürdü. Kameralara yansıyan görüntüler izleyenlere keyifli anlar yaşatırken ineğin son durumu hakkında bilgi verilmedi.
https://sputniknews.com.tr/20230524/abdde-eyaletler-arasi-yolda-kovboy-ile-inek-arasinda-kovalamaca-1071500972.html
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isviçre, inek, bacak, kurtarma, helikopter
isviçre, inek, bacak, kurtarma, helikopter
Bacağı kırık inek helikopterle kurtarıldı
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İsviçre’de bacağı kırık ineği arama-kurtarma ekipleri helikopter ile kurtardı.
İsviçre’nin güneybatısındaki Sion şehrinde, bir iddiaya göre inekler arasında kavga çıktı. Olayda bacağı kırılan Goddess isimli inek için yardım çağrıldı.
İneğin araçla ulaşımın zor olduğu bir bölgede bulunması üzerine helikopter ile bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri, Goddess’ı koşum takımı ile helikoptere bağlayarak veteriner hekimliğine götürdü.
Kameralara yansıyan görüntüler izleyenlere keyifli anlar yaşatırken ineğin son durumu hakkında bilgi verilmedi.