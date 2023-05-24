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ABD’de eyaletler arası yolda kovboy ile inek arasında kovalamaca
ABD’de eyaletler arası yolda kovboy ile inek arasında kovalamaca
ABD’nin Michigan eyaletindeki eyaletler arası yolda çiftlikten kaçan bir inek ile onu yakalamaya çalışan at üstündeki kovboy arasında kovalamaca yaşandı. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
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ABD’nin Michigan eyaletinde yer alan bir çiftlikten kaçan inek eyaletler arası yola çıktı. İneği yakalamak için peşinden gelen kovboy ile inek arasında eyaletler arası yolda kovalamaca yaşandı. Geçtiğimiz pazar günü yaşanan ilginç olay, Michigan Eyalet Polisi’ne ait bir devriye aracında bulunan araç kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde, at üstündeki kovboyun kement atmak için hazırlandığı görüldü. Polis ekipleri, kovalamaca sırasında herhangi bir kaza yaşanmaması için eyaletler arası yolun bazı şeritlerini trafiğe kapattı. Polis tarafından yapılan açıklamada, “İneğe suçlama yöneltilmedi ve diğer tüm çiftlik hayvanlarına anlatacak bir hikayeyle çiftliğe geri döndü" dedi.
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ABD’de eyaletler arası yolda kovboy ile inek arasında kovalamaca
ABD’de eyaletler arası yolda kovboy ile inek arasında kovalamaca
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inek, polis, abd, video, видео
inek, polis, abd, video, видео

ABD’de eyaletler arası yolda kovboy ile inek arasında kovalamaca

13:21 24.05.2023 (güncellendi: 13:23 24.05.2023)
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ABD’nin Michigan eyaletindeki eyaletler arası yolda çiftlikten kaçan bir inek ile onu yakalamaya çalışan at üstündeki kovboy arasında kovalamaca yaşandı.
ABD’nin Michigan eyaletinde yer alan bir çiftlikten kaçan inek eyaletler arası yola çıktı. İneği yakalamak için peşinden gelen kovboy ile inek arasında eyaletler arası yolda kovalamaca yaşandı.
Geçtiğimiz pazar günü yaşanan ilginç olay, Michigan Eyalet Polisi’ne ait bir devriye aracında bulunan araç kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.
Görüntülerde, at üstündeki kovboyun kement atmak için hazırlandığı görüldü.
Polis ekipleri, kovalamaca sırasında herhangi bir kaza yaşanmaması için eyaletler arası yolun bazı şeritlerini trafiğe kapattı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, “İneğe suçlama yöneltilmedi ve diğer tüm çiftlik hayvanlarına anlatacak bir hikayeyle çiftliğe geri döndü" dedi.
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