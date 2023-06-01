https://sputniknews.com.tr/20230601/aymden-bekci-karari-1071872380.html

AYM'den bekçi kararı

AYM'den bekçi kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) bekçilere arama ve gösterilere karşı önleyici tedbir alma yetkisi veren yasa maddelerini iptal etti. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T11:27+0300

2023-06-01T11:27+0300

2023-06-01T11:27+0300

türkiye

bekçi

aym

anayasa mahkemesi (aym)

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AYM, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'ndaki bazı maddelerinin iptali için yaptığı başvuruyu karara bağladı.Bekçilere verilen toplantı, gösteri ve yürüyüşlere müdahale yetkisinin kural ve çerçevesinin çizilmediğini belirten Yüksek Mahkeme, düzenlemenin toplantı ve yürüyüş hakkına müdahale olduğuna hükmetti.El ile dıştan arama iptal edildiEl ile dıştan kontrol yetkisinin de “kişilerin özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına” sınırlama getirdiği vurgulandı.“Halkın sükun ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engelleme” yetkisine ilişkin madde de iptal edildi.Gerekçe olarak da düzenlemenin çerçevesinin ve sınırlarının çizilmediği belirtildi.Mahkeme, “Engelleme yetkisinin uyarma yetkisini aşması ve temel haklara müdahale boyutuna ulaşması mümkündür" değerlendirmesi yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230407/ahmet-hakan-demokrasiye-sikilan-kursunlar-bir-bekcinin-ruhsatli-silahindan-cikmaz-1069315526.html

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bekçi, aym, anayasa mahkemesi (aym)