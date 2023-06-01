https://sputniknews.com.tr/20230601/aymden-bekci-karari-1071872380.html
AYM'den bekçi kararı
AYM'den bekçi kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM) bekçilere arama ve gösterilere karşı önleyici tedbir alma yetkisi veren yasa maddelerini iptal etti. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T11:27+0300
2023-06-01T11:27+0300
2023-06-01T11:27+0300
türkiye
bekçi
aym
anayasa mahkemesi (aym)
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AYM, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'ndaki bazı maddelerinin iptali için yaptığı başvuruyu karara bağladı.Bekçilere verilen toplantı, gösteri ve yürüyüşlere müdahale yetkisinin kural ve çerçevesinin çizilmediğini belirten Yüksek Mahkeme, düzenlemenin toplantı ve yürüyüş hakkına müdahale olduğuna hükmetti.El ile dıştan arama iptal edildiEl ile dıştan kontrol yetkisinin de “kişilerin özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına” sınırlama getirdiği vurgulandı.“Halkın sükun ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engelleme” yetkisine ilişkin madde de iptal edildi.Gerekçe olarak da düzenlemenin çerçevesinin ve sınırlarının çizilmediği belirtildi.Mahkeme, “Engelleme yetkisinin uyarma yetkisini aşması ve temel haklara müdahale boyutuna ulaşması mümkündür" değerlendirmesi yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230407/ahmet-hakan-demokrasiye-sikilan-kursunlar-bir-bekcinin-ruhsatli-silahindan-cikmaz-1069315526.html
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bekçi, aym, anayasa mahkemesi (aym)
bekçi, aym, anayasa mahkemesi (aym)
AYM'den bekçi kararı
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Anayasa Mahkemesi (AYM) bekçilere arama ve gösterilere karşı önleyici tedbir alma yetkisi veren yasa maddelerini iptal etti.
AYM, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'ndaki bazı maddelerinin iptali için yaptığı başvuruyu karara bağladı.
Bekçilere verilen toplantı, gösteri ve yürüyüşlere müdahale yetkisinin kural ve çerçevesinin çizilmediğini belirten Yüksek Mahkeme, düzenlemenin toplantı ve yürüyüş hakkına müdahale olduğuna hükmetti.
El ile dıştan arama iptal edildi
El ile dıştan kontrol yetkisinin de “kişilerin özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına” sınırlama getirdiği vurgulandı.
“Halkın sükun ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engelleme” yetkisine ilişkin madde de iptal edildi.
Gerekçe olarak da düzenlemenin çerçevesinin ve sınırlarının çizilmediği belirtildi.
Mahkeme, “Engelleme yetkisinin uyarma yetkisini aşması ve temel haklara müdahale boyutuna ulaşması mümkündür" değerlendirmesi yaptı.