Ahmet Hakan: Demokrasiye sıkılan kurşunlar, bir bekçinin ruhsatlı silahından çıkmaz

"İYİ Parti olayında fail belli, silah belli, failin beyanları belli, balistik sonuçlar belli. Bunların dışındaki tüm belirsizlikler ise bu olayın “silahlı siyasi eylem” kategorisinde değerlendirilmesine yetmiyor, yetemiyor. Bütün bunları olgular üzerinden yazdım. Ama yine de burasının Türkiye olduğunu unutmamak lazım. Seçime doğru olguları aşan kurgular yapılabilir. Bu nedenle insan, bazı soru işaretlerine odaklanmadan da duramıyor. Sonuçta bekçinin niyetini bilmiyoruz."