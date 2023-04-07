Ahmet Hakan: Demokrasiye sıkılan kurşunlar, bir bekçinin ruhsatlı silahından çıkmaz
09:20 07.04.2023 (güncellendi: 09:22 07.04.2023)
© AAZeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına kurşun isabet etti
© AA
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasının penceresine kurşun isabet etmesi olayını bugünkü köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Demokrasiye sıkılan kurşunlar, hemen karşıdaki inşaat alanında iki yıldır çalışan bir bekçinin ruhsatlı silahından çıkmaz" dedi.
Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Hiçbir silahlı siyasi eylem bu kadar salakça olamaz" başlıklı yazısında olaya ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:
"CNN Türk’ün İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, şahane bir habercilik yaptı: İYİ Parti’ye isabet eden kurşun olayının faili bekçiyi buldu, konuştu. Böylece kamuoyu ilk kez Melikşah Erdem adlı bekçiyi görmüş oldu. Bekçi Melikşah Erdem, Nihat Uludağ’a olay yerinde yaptığı açıklamalarda, yaptıklarını baştan sona anlatıyor. İşin matematiğini, geometrisini falan izah ediyor. “Buraya geldim, şurada havaya ateş açtım, sonra şuraya geçtim, şuradan ateş açtım” falan."
"Bekçi Melikşah’ı izledikten sonra şöyle bir kanaate vardım: Karşımızda sorumsuzca davranan, işgüzarlık yapan bir bekçi portresi var. Ancak bu portreden silahlı siyasi eylemci çıkmıyor, çıkamıyor. Adam, iki yıldır o şantiyede çalışıyormuş. Bugün de çalışmaya devam ediyor. Silah kendisine kayıtlı. Bulundurma ruhsatı var."
"Hiçbir silahlı siyasi eylem, bu derece salakça olmaz, olamaz. Hiçbir silahlı siyasi eylemci, bu derece mal olmaz, olamaz. Karanlık eller, karanlık amaçlarla tetik çekiyorsa... O tetik çeken el, genellikle karanlıkta kalır. Faili meçhul olur. Demokrasiye sıkılan kurşunlar, hemen karşıdaki inşaat alanında iki yıldır çalışan bir bekçinin ruhsatlı silahından çıkmaz."
"İYİ Parti olayında fail belli, silah belli, failin beyanları belli, balistik sonuçlar belli. Bunların dışındaki tüm belirsizlikler ise bu olayın “silahlı siyasi eylem” kategorisinde değerlendirilmesine yetmiyor, yetemiyor. Bütün bunları olgular üzerinden yazdım. Ama yine de burasının Türkiye olduğunu unutmamak lazım. Seçime doğru olguları aşan kurgular yapılabilir. Bu nedenle insan, bazı soru işaretlerine odaklanmadan da duramıyor. Sonuçta bekçinin niyetini bilmiyoruz."