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İYİ Parti binasına silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan kişinin ifadesi ortaya çıktı
İYİ Parti binasına silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan kişinin ifadesi ortaya çıktı
Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden mermilerle ilgili gözaltına alınan 39 yaşındaki Melikşah E.'nin polise verdiği... 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T14:08+0300
2023-04-01T14:08+0300
türkiye
iyi parti
silahlı saldırı
gözaltı
ifade
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Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunlarla ilgili inşaat bekçisi Melikşah E. gözaltına alındı.NTV'nin aktardığı habere göre, üzerinden ruhsatlı silahı çıkan Melikşah E. dün akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi. Melikşah E.'nin işlemleri Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Poliste ifade veren Melikşah E.'nin olay saatinde inşaata hırsızlığa gelen sayılarını karanlık yüzünden tam göremediği 3-4 kişiyi korkutmak için ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Melikşah E.'nin "Hırsızları korkutmak için ruhsatlı silahımı çıkararak havaya doğru ateş ettim. Silah sesini duyan şüphelilerin aşağı doğru hızla kaçtıklarını gördüm. Sabah olunca da uyamaya gittim" dediği belirtildi.Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü binasından işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli Melikşah E., Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli, çıkışta basın mensuplarının "Neden yaptınız" sorularına cevap vermedi.
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iyi parti, silahlı saldırı, gözaltı, ifade
iyi parti, silahlı saldırı, gözaltı, ifade

İYİ Parti binasına silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan kişinin ifadesi ortaya çıktı

14:08 01.04.2023
© FotoğrafİYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2023
© Fotoğraf
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Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden mermilerle ilgili gözaltına alınan 39 yaşındaki Melikşah E.'nin polise verdiği ifadesinde parti binasına ateş etmediğini, inşaata gelen hırsızları korkutmak için ateş ettiğini söylediği öğrenildi.
Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunlarla ilgili inşaat bekçisi Melikşah E. gözaltına alındı.
NTV'nin aktardığı habere göre, üzerinden ruhsatlı silahı çıkan Melikşah E. dün akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi. Melikşah E.'nin işlemleri Gasp Büro Amirliğinde yapıldı.
Poliste ifade veren Melikşah E.'nin olay saatinde inşaata hırsızlığa gelen sayılarını karanlık yüzünden tam göremediği 3-4 kişiyi korkutmak için ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Melikşah E.'nin "Hırsızları korkutmak için ruhsatlı silahımı çıkararak havaya doğru ateş ettim. Silah sesini duyan şüphelilerin aşağı doğru hızla kaçtıklarını gördüm. Sabah olunca da uyamaya gittim" dediği belirtildi.
Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü binasından işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli Melikşah E., Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli, çıkışta basın mensuplarının "Neden yaptınız" sorularına cevap vermedi.
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